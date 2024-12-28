在台北各個角落都有很多咖啡廳餐廳，可是要找到一家好吃的料理，有可口美味的甜點，不錯好喝的飲料，加上好的服務以及舒服採光亮麗的用餐環境，再來就是價格都是在可以負擔的範圍之內，哇哇哇！！！公主的要求還真的不少，這一篇文章就讓公主推薦分享六間在捷運站附近就能抵達的餐廳，包括了喝下午茶的咖啡廳，也有中西韓式的餐廳。每家餐廳都有他的特色以及好吃的料理甜點。希望大家會喜歡這一篇美食分享。

1）北棲邸家 North House

餐廳地址：台北市中正區忠孝東路二段40號

電話號碼：+886 2 3343 3587

營業時間：

週一至週日

早上1130-下午1530

下午1730-晚上2100

公休日：無休

服務態度：4.5🌟

CP值：4🌟

飲食美味：4🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運板南線忠孝新生站1號出口步行5分鐘

北棲邸家位置就在華山文創的對面馬路的一家小店面，店家是售賣台菜套餐，主打虱目魚、牛腱、醉蝦等等個人台式套餐。套餐都含紅茶一杯主菜米飯湯、三樣小菜以及甜點小蛋糕一塊。紅茶飯湯都可以續一次。

餐廳環境的位置屬於偏擁擠一點，客滿時要移動的話就會比較困難，價格方面就屬於偏高一些，出餐的速度大約是在點餐之後的10分鐘左右

北棲的外觀

菜單、餐廳用餐時間資料以及餐廳用餐環境

公主點了藥滷無刺虱目魚肚套餐

套餐裡面有三樣配菜：高麗菜菠菜、滷白蘿蔔、蕃茄豆腐、溏心蛋以及淹白蘿蔔

每一道小菜都可口美味，殷白蘿蔔還有很濃郁的果香味

推薦度：4🌟

2）大安站那邊 精緻台式熱炒店 大安

餐廳地址：106台北市大安區復興南路二段13-1號1樓

電話號碼：+886 2 2707 8188

營業時間：

週一至週日

早上1100-下午1430

下午1700-晚上0100

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：4🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運淡水信義線/文湖線大安站5號出口步行1分鐘

價錢在大安區算平價，可是地方有一點太吵雜，不好聊天，只能吃了再去其他地方聊天，食物都煮的不錯好吃，有店家自家的料理烹煮風格以及特色。如果大家想要前往大安站那邊用餐的話，真的必須事先提早預約，因為座位區域算蠻擁擠的，先預約在指定時間抵達就可以順利入座點餐享用美食了

餐廳外觀

菜單

點了四道台式家常菜：醉雞、沙拉炸蝦球、臭豆腐、清炒水蓮菜

推薦度：4🌟

3）MIDDLE NAME coffee & space

餐廳地址：台北市大同區南京西路18巷10號

電話號碼：+886 2 2556 6116

營業時間：

週一至週日

早上0900-下午1800

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：4🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運淡水信義線/松山新店線中山站1號出口，步行4-5分鐘

MIDDLE NAME平日不接受預約但是無限時，週日六接受預約限時120分鐘。下午茶可以用套餐式，任選一份甜點加1杯飲料折台幣15元

餐廳外觀

餐廳也有室外用餐區域（因為客人過多，所以室內用餐區就沒有拍照片分享）

菜單。餐廳櫃檯區

來這裡的時候已經是下午三點多，所以只點了玫瑰檸檬氣泡飲以及蜂蜜檸檬戚風蛋糕來當下午茶

公主個人是覺得飲料有點小杯，價格上會比較貴一點。可是這一家咖啡廳是無限時的，你要待多久都可以，所以飲料跟甜點有點小貴，還算是在接受範圍內，就像公主點了一份下午茶套餐，就在咖啡廳內做了接近兩至三個小時

推薦度：3.5🌟





4）偷飯賊 A13館

餐廳地址：台北市信義區松仁路58號遠東百貨信義A13 4樓

電話號碼：+886 2 8780 5808

營業時間：

週日至週四。早上1100-晚上2130

週五、週六。早上1100-晚上2200

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：4🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

1。捷運板南線市政府站3號出口再步行9分鐘

2。捷運淡水信義線象山站1號出口再步行12分鐘





有一次經過信義區的13館，發現到原來在4樓區域有很多各式料理餐廳，這一天午餐就選擇了偷飯賊，因為來的時間有一點晚了，過了午餐時間，餐廳是沒有其他客人，覺得就像包場了一樣 哈哈

餐廳外觀

點餐是直接用平板點餐

公主點了辣烤豬肉定食作為午餐幾點了一瓶韓國葡萄汁

這間餐廳的特點就是使用九宮格來盛裝九道精緻可口的小菜，小菜很多樣化會隨隨時有變換，所以每次來對於吃到不一樣的小菜

套餐很大份，在信義區價錢算是很平價了。辣烤豬肉非常好吃，辣味適中，入味開胃好下飯

推薦度：4🌟





5）Jumane Cafe' 佐曼咖啡 中山站

餐廳地址：台北市中山區中山北路二段16巷23之1號

電話號碼：+886 2 2511 0096

營業時間：

每週一至週五。早上0930-下午1700

週六和週日。早上0930-下午1800

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：4🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運信義淡水線/木柵內湖線中山站4號出口再步行3至5分鐘

中山捷運站可以說是人來人往的一個捷運站，這裡的每條小巷中都林立了很多家的咖啡廳，可以說是選擇很多，今天選擇佐曼咖啡做為下午茶的地方。佐曼咖啡有是一家人氣早午餐店，提供正餐、輕食、肉桂捲、鬆餅、下午茶甜點、選擇多樣化的飲料，咖啡廳近距離捷運站非常便利。

內用必須抵銷一杯飲料

這一次那用點了肉桂肉桂下午茶，預備時間大約15-20分鐘

肉桂卷是屬於酥皮的，上方放上滿滿的胡桃顆粒加上肉桂粉，增添香味香氣，每一層的肉桂捲也不會過厚，口感軟實，不會油膩的酥皮，搭配鮮果茶，是很棒的下午茶搭配

鮮果茶是水果橙香，濃郁香醇，酸甜口味

推薦度：4🌟





6）麗水街古典玫瑰 東門站

餐廳地址：台北市大安區麗水街3-1號

電話號碼：+886 2 5574 0030

營業時間：

週五至週三。早上1130-晚上2100

公休日：每週四

服務態度：4.5🌟

CP值：3.5🌟

飲食美味：3.5🌟

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運淡水信義線東門站5號出口再步行5分鐘

麗水街的古典玫瑰是公主很喜歡的一家餐廳，每一次來都會點上一壺熱的古典玫瑰經典水果茶。之前也有一篇文章介紹過她的餐點。這一次公主要介紹的是她的三層英式下午茶。以價格跟環境來說，這一組的下午茶在台北市已經算是非常親民的價格，而且下午茶也會附上兩壺飲料

環境裝修之後，非常明亮，用餐環境也好很多

之前就吃過古典玫瑰的三層英式下午茶，這次再一次吃，鹹點部分只有三小塊的手指三明治，少了鹹派，以及兩人份的司康餅只給了一個，甜點部分有些甜膩，也不比之前來得好吃，真的有一些少少的失望

這次除了點了一套英式下午茶，也有點了一份咖喱起司焗烤飯。咖喱味非常濃郁，烤飯上一絲絲的起司搭配咖喱雞肉非常可口

推薦度：3.5🌟





謝謝閱讀。分享。