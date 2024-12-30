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見山景觀咖啡廳-桃園龍潭景點推薦│龍潭最佳浪漫約會聖地，巨大月亮成為吸睛網美牆，720度擁抱龍潭百萬夜景

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2024-12-30 11:48:00 文字：Joyce Lai 賴小靜
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Joyce Lai 賴小靜

Joyce Lai 賴小靜

要問起桃園龍潭夜景推薦，絕不能錯過這間【見山】景觀餐廳，不僅能飽覽龍潭夜景，更被稱為浪漫乳姑山必去的龍潭約會餐廳，室內有超大月球網美牆，景觀步道直通夜景視野第一排搖滾區，再冷也被這天時、地利的美景及美食給融化暖心了！

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桃園龍潭向來不太是到桃園首要的熱門觀光區，但卻隱藏著許多桃園私房景點，尤其在這大片的乳姑山頭上，一間間的景觀餐廳成了最佳的約會聖地，享受美食之餘更能飽覽龍潭繁星點點的百萬夜景，非常有情調，
 

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【見山】景觀餐廳，就位在乳姑山的半山腰上，下國道三號龍潭交流道大約十分鐘的車程就可以抵達，算是相當方便抵達，不會要開到荒山野嶺才能看夜景的地方。

【見山-桃園龍潭】龍潭景觀餐廳  乳姑山夜景  龍潭夜景
電話：(03) 480-6060
地址：桃園市龍潭區楊銅路二段138號 
時間： 17:00 ~ 02:00  週六 17:00 ~ 03:00
            每星期三為公休日
ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61569686788370
ＩＧ：https://www.instagram.com/jianshan2024

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【見山】自己本身就有很大片的停車場，停車非常方便，雖然目前還在試營運，但經口耳相傳，已經吸引不少探店又愛美景的遊客~
 

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一進到【見山】真的是無敵美的景觀餐廳，空間好大，加上整大片的落地窗，不論是看夕陽、賞夜景都好吸睛，而且就算是冬天很冷，也能坐在室內享受外頭的美景
 

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另一頭~~被這巨大的月球給吸引，好真實貼近月球的感覺，非常好拍的網美牆，主題性跟辨識度超高
 

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意外的發現這面牆角，除了兩個小月球之外，在燈光的反射下竟投射出很有【見山】LOGO的(山)的光影，不確定是刻意的設計還是無心插柳，真的是很美又很有質感的設計
 

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櫃檯也很有意思，有點石牆挖空的設計感，意外的讓前台多了點明亮
 

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竟然~~~還有賣撲克牌，太意外了，店員說其實蠻多朋友聚餐會來這邊，還會玩牌唷！這樣大的空間，真的也很適合聚餐
 

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抓了店家的大大水豚君來陪吃，好可愛呀！
 

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【見山】景觀餐廳的菜單，不過因為還在試營運，所以菜單還會有些微的調整，目前就先給大家參考，上頭有臉書及ＩＧ可以掃，喜歡美景美食的可以先追蹤起來，放進自己的口袋名單，
 

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【見山】注意事項，基本上這是一間很有設計質感的餐廳，所以大家要遵守餐廳規範，別讓自己變成奧客嚕
 

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【見山】的炸物點心類，種類很多，價格也沒有特別高，不會因為美景當前，就貴到了餐點，還有黑松露脆薯，近年來很流行的薯條吃法
 

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【見山】主餐部分，有燉飯及義大利麵，其實都還蠻想吃看看，手手是主廚推薦料理，不過這是試營運的菜單，應該還會再調整唷！
 

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【見山】飲料區，冷飲、熱飲種類相當多，
 

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還有非常大人味的調酒，這根本酒吧了吧！但要記得
「酒後不開車、開車不喝酒，未滿18歲請勿喝酒」

 

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【見山】說實在是間非常有設計概念的景觀餐廳，處處都有巧思，看的出來老闆很用心在經營，也讓前來的客人感受到細心的巧思
 

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餐廳的中間還擺放了一台暖爐，冬天真的很需要，尤其從景觀步道區回來的客人，都會圍在烤爐旁暖暖手，暖暖身，也讓餐廳氣氛熱鬧了起來。
 

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點好的餐點紛紛上桌，水豚君陪吃真的太可愛，餐點也擺飾及器皿也用的非常有質感，把用餐氣氛提升到另一個檔次
 

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餐前湯，只要點主餐都會附上一晚餐前湯，奶油玉米濃湯～～冷冷的天喝上一口～～好暖啊！
 

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相當濃郁奶香味十足的濃湯，裡頭還有麵包丁根培根、玉米等配料，很快的喝光見底～～整個暖呼呼也開胃了～
 

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『酥炸甜不辣』點了非常熱門的甜不辣，份量不少耶！光看外觀就覺得炸的相當香酥，而且沒有油膩感～
 

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一口咬下～外皮酥但裡頭軟嫩，口感非常好，上頭撒的特製椒鹽粉很香，搭配起來很好吃，
 

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而且特別的是沾醬竟然是酸辣醬，讓台式甜不辣搖身一變成了泰式口味，好搭，吃久了也不膩，香酥口感真的會一口接一口
 

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「雪花芋泥球」超級可愛澎澎ＱＱ的超大芋泥球，這個外頭吃的ＱＱ球不同，是整個很有料的芋泥球，外頭灑上的糖粉像極了下雪般，好美
 

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好圓好大顆～～這個應該很適合小孩～
 

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本以為撒上糖粉會很甜，但一點也不會～外皮酥內餡飽滿，滿滿的芋頭香，吃起來也相當Ｑ彈，綿密的芋泥且不會黏牙唷！
 

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吃點心就要配些飲料，有需要記得可以請服務生先上飲料，當然酒類飲品才是本人首選（哈哈哈～～）
警語：未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒
 

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「黃金吐司」這也是非常熱門的點心之一，很適合愛吃甜食的女生，非常像之前很紅的蜜糖吐司，
 

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外頭一樣炸得非常的酥，並灑上了糖衣～
 

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一口咬下相當驚艷，裡頭好鬆軟～好香的吐司，口感很好～會是愛吃甜食的愛
 

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點了一杯非常帶勁的「長島冰茶」千萬不要小看這一杯，真的是會微醺的，這下手有重，非常大人味～～太久沒喝長島冰茶，都快忘了這強烈的滋味
 

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接著主餐也陸續上桌，擺盤真的很有質感～
 

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「私廚黑胡椒牛柳飯」看到私廚兩個字就覺得該點來吃吃看，白飯上頭還撒上香鬆粉，感覺的到師傅的用心
 

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這牛柳飯的份量也很足，滿滿的配料及牛肉，搭上三色彩椒及洋蔥的配色，看了就覺得好吃，黑胡椒香氣十足，逼的唾液不停流～～
 

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牛柳軟嫩好吃～超級下飯，適合喜歡重口味的人
 

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普遍不太吃青椒的本人，卻意外的對【見山】的青椒感到興趣，在黑胡椒的搭配下，降低了青椒本人特殊的嗆辣辛味，而且煮的不會爛爛的，而是相當脆口，保有青椒本身的水份，讓常見的牛柳飯不再那樣單調
 

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「青醬鮮蝦」義大利麵，在看菜單時發現【見山】的義大利麵口味有很多外頭不常見的醬，甚至連常見的番茄紅醬都沒見到，想必廚師對自己的料理很有一套，做出市場差異性
 

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在經由服務生推薦下，選擇了青醬口味的鮮蝦義大利麵，據說這也是師傅非常喜歡的品項之一
 

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基本上青醬的靈魂就是羅勒，當然依照不同的創新改良，可能加了其他的蔬食混打成濃郁的綠綠醬，對很多人來說覺得青醬相對比較養身，看到這濃稠的青醬，本以為應該會很有菜菜味～～不知道吃起來會不會很膩，不會唷！反而意外的爽口，不會很重口味
 

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麵條的口感則是使用正宗義大利麵 Spaghetti 中「 Aldente 」的義式彈牙口感，往往這樣的麵條剛吃麵芯會稍硬一點，不過吃到後面就不會了，反而麵條不會軟爛的口感，搭配上清爽的青醬，十分順口
 

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再吃了裹上滿滿青醬的麵條時，會覺得青醬的味道相對清爽，直到吃上一口新鮮的蝦子，馬上感受到青醬美味的羅勒香氣，很有層次的一道料理
 

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吃下來覺得【見山】基本上挺重視餐點的料理，不是那種只賣景色收智商稅的餐廳
 

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由於份量挺大的，吃到一半可以先到景觀步道區走走看看美麗的夜景～從戶外看【見山】的燈光照亮了整個暗黑夜晚，好美的玻璃屋
 

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眼前繁星點點的龍潭市區，美景當前，視野遼闊，心情都隨之舒爽起來，冬天的乳姑山風也不是蓋的，一定要穿保暖一些（真的有冷）
 

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【見山】景觀餐廳給人的感覺不是那種開在山上賣景觀的平凡餐廳，而是在料理上真的有在下功夫的餐廳，整體空間、裝潢設計、環境打造上也相當用心，讓人即便是在山上吃飯，也能有星級質感的感受。非常適合情侶約會、美食探點、朋友相聚、熱愛夜景的選擇唷！
 

【見山-桃園龍潭】龍潭景觀餐廳  乳姑山夜景  龍潭夜景
電話：(03) 480-6060
地址：桃園市龍潭區楊銅路二段138號 
時間： 17:00 ~ 02:00  週六 17:00 ~ 03:00
            每星期三為公休日
ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61569686788370
ＩＧ：https://www.instagram.com/jianshan2024
 

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三重居酒屋│老串角三重店，新北超強連鎖居酒屋，究極串燒職人等

 

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