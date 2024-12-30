咖啡店：MASLOW CAFE

地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段433巷17弄12號

電話：03 953 4160

營業時間：11:00~17:50

官網：https://maslowcafe.com/

IG：https://www.instagram.com/maslowcafetw/

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今年到宜蘭住了和煦人野，地處偏遠的三星鄉，在網路上好不容易發現了一間咖啡館，循著地圖在鄉間馬路上看到一間便利商店旁的巷子，走近來只看到地上一個小招牌上面畫了箭頭，想著這麼偏遠的巷弄會有客人嗎?

轉進巷弄還得穿越這個奇妙的窄道，這麼神秘的地點讓人既不安又抱著期待。

走到巷子深處就能發現這棟隱藏在滿滿綠意包圍之下的Maslow Cafe，這間充滿歷史的老宅原先就是老闆的阿嬤家，而且還是百年的老宅，重新以黑色俐落設計的外觀和大量綠植搭配，意外的在三星偏鄉的巷弄打造出時尚的咖啡館；仔細看門口的小招牌，靠外的面有「NEIHOU」，就像是粵語「你好」的拼音，大概是因為老闆娘是香港人的關係，而靠內的面則是「KOHLAI」，象徵著台語的「擱來」，似乎代表了老闆與老闆娘的台港結合。

MASLOW的店內保留著老厝的原始結構樣貌，有著漂亮又時尚的吧檯，是說店名Maslow也相當有趣，源自於心理學的需求層次理論，不曉得咖啡是老闆放在哪個層次的需求，但對我而言就像是生理的生存需求一樣基礎而重要。

MASLOW CAFE店內一半保留著原本的木造樣貌，一半則有著熱帶地區的氛圍，孔雀綠的牆面和藤編椅與大量的植物充斥在空間內，除了販售咖啡甜點之外，MASLOW也和宜蘭在地品牌與藝術家合作，店內擺放生活雜貨、飾品、器皿及一些藝術家作品。

在MASLOW店內有兩段空間，再往內還有一區座位，室內一樣滿布植栽，別看我拍到的都是空座位，出乎我意料的是我在下午四點多來居然店內接近客滿狀態，雖然客人陸續離開但還是有客人零散的進入，沒想到在這麼鄉下又偏僻的巷弄深處仍然有這麼多的人來訪。

MASLOW CAFE以甜點出了名，在吧檯的甜點櫃有各種蛋糕可以選，從巴斯克、千層到戚風蛋糕等，每天都會有不同的選擇，而咖啡部分也是我特別推薦的，義式特調款很多，像是比較少見的手炒花生醬香拿鐵、桂花酒釀甜卡布和椪糖燕麥卡布等，當然還有我最愛的奶酒拿鐵，而且從端上來的咖啡也能看出拉花的技術水平不錯，是一間各方面水準評價都很好的咖啡館。

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