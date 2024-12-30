尋鮮坊是彰化花壇新開的活海鮮料理。前陣子未開幕就在網路上造成轟動，吸引眾多客群討論，大家都紛紛好奇，彰化竟然吃得到活海鮮料理，更狂是活體帝王蟹、龍蝦也都有。不僅如此還有隱藏版火烤櫻桃鴨四吃，更驚艷是噴火桌邊秀讓大家看得目瞪口呆，而且每隻櫻桃鴨重達3公斤，並在完美的火侯控制，呈現出皮脆肉嫩多汁口感，讓每位老饕吃完都意猶未盡。對了～想吃烤鴨四吃必須提前兩天預訂，直接去是會撲空唷！

地點就藏在全國麗園裡面的店中店，全新打造多間VIP包廂，設有專屬停車場，更是跳脫傳統思維，將在中式料理掀起一股旋風，不僅保留麗園經典菜色，最特別是結合現撈活海鮮料理，創造出高檔奢華饗宴，讓彰化鄉親也能享受現撈活海鮮的美味。

重金打造活體海鮮現撈區，耗資200萬以上，引進龍蝦、石斑、鮑魚、帝王蟹等20~30種活海鮮，更酷的是採現點、現撈、現煮為最大特色，並透過專業職人料理，引出活海鮮最佳的鮮甜味。

主廚師傅擁有30年以上經驗，並以精湛手藝使活體海鮮宛如一場秀，極致奢華的菜品連接上陣。

設有高貴質感的VIP包廂，現場配有兩名專屬服務人員，以及獨立廁所，讓人來到尋鮮坊用餐除了有隱私，又可享受尊榮氣氛。

包廂內竟然還配有KTV可以高聲歡唱，愛唱歌朋友有福啦！餐桌有高規格的全自動轉桌盤功能，想要夾菜時輕鬆不少，更不用手忙腳亂。

冷盤烏魚子刺身錦繡拼盤

外表如船型的冷盤烏魚子刺身錦繡拼盤一上桌，視覺效果超澎湃，上面有季節生菜沙拉、煙燻雞肉捲、烏魚子、生魚片等料理，新鮮度都一級棒，尤其是生魚片使用當日現流，每片厚度與刀法都相當精緻，甚至還加了魚子醬點綴，吃進嘴裡更是鮮味爆表，還有厚切台灣手工日曬烏魚子也不錯，綿密細膩口感，吃到後面也沒有惱人苦腥味。

位上魚翅干貝佛跳牆

尋鮮坊的佛跳牆是以一人一盅呈現，除了自己獨享整片魚翅的舌尖味蕾，裡面還吃得到珠貝、金華火腿、魷魚乾、芋頭、豬肚、大白菜等食材，更特別是湯頭加入中藥材、老母雞、豬大骨、鳳爪淬鍊3天3夜的原汁高湯蒸燉，喝起來濃鮮美味，唇齒間還能感受到不膩的膠質感。

蔥油龍虎斑

現撈料理還有蔥油龍虎斑，當天客人點完餐後，主廚會到水族箱將台灣產地直送龍虎班撈起來料理，它的份量足重1公斤以上，再以高壓蒸爐旺火蒸熟，將魚肉鮮甜味鎖在其中，最後淋上全國麗園大飯店的獨家魚露、特調醬油、蔥絲、破布子、熱油等調味，每一口都能吃到龍虎石斑肥美鮮嫩的肉質。

麻香乾煎活鮑魚

麻香乾煎活鮑魚超讚，我個人非常愛。特別是南非活鮑魚是現點現撈，撈起來後服務人員會在桌邊現煎料理，OMG～那個加入黑麻油和老薑片煎出來的香味超誘人，廢話不多說～直接豪邁咬下一口，我的老天鵝～鮑魚超級彈牙，咀嚼時嘴裡還會爆汁，真的超激推！

帝王蟹極品海鮮鍋

頂級奢華的帝王蟹極品海鮮鍋一出場震撼全場，不僅帝王蟹塊頭比臉大，更屌的是來自日本空運新鮮活體，這天親眼看著主廚從水族箱撈起新鮮活體，然後到廚房處理蟹身和蟹腳，加上大骨昆布高湯及手工蝦丸、菇類、當季新鮮蔬菜。滿嘴鮮甜的湯頭讓人停不了口，手工蝦丸飽滿又彈牙，最後帝王蟹蟹肉肉質肥美Ｑ彈，鮮甜味更是一絕。

蔥蒜龍蝦粉絲煲

龍蝦控絕對要收藏！這道蔥蒜龍蝦粉絲煲厲害啦，誇張是龍蝦size比我臉還要長，每支足重一公斤以上，重點還是選用西澳及南澳空運來台的活體大龍蝦，接著加入特製古早味蒜蓉醬、粉絲一同蒸熟，上桌時夾起大龍蝦入口，OMG～J個龍蝦肉鮮味爆表，它的彈度，肥美的肉質在口腔裡交織，吃完有一種滿滿戀愛感，再來最底層的粉絲吸入龍蝦的甜味，以及迷人蒜香，好吃到連一根粉絲都不想剩。

火烤櫻桃鴨四吃

重頭戲來囉～就是這道大家期待已久的火烤櫻桃鴨四吃，分別有月光寶盒片皮鴨、銷魂乾鴨鍋、香酥鴨鬆、酸菜鴨架湯。其中最大亮點就是在VIP包廂裡面欣賞精彩的火焰櫻桃鴨桌邊秀，尤其是帥氣主廚一推出烤鴨，大家拿出手機準備錄下噴火畫面，主廚手裡拿著君度橙酒點火燃起，再從烤鴨頭部緩緩倒下，此時烤鴨瞬間噴火，這個畫面實在太壯觀了拉，很難想像彰化終於有高水準的烤鴨四吃。

Wow～你看看櫻桃鴨的外皮有著迷人的焦糖色澤，主廚正在切烤鴨的時候，那股迷人的脆聲傳遞到我的耳邊，這個聲音真的好欠吃，而且櫻桃鴨是老闆精挑細選後，才有足重三公斤以上的櫻桃鴨，為了就是呈現最好吃的口感給老饕們。

月光寶盒片皮鴨一上桌，服務人員會細心解說，先將寶盒打開，再陸續把秘製甜麵醬、砂糖、南瓜、小黃瓜、青蔥取出，透過不同的食材，迎來高潮疊起的舌尖饗宴。

片皮鴨真的好好吃，尤其是入口皮脆多汁，肉質油脂豐厚不柴，每口都是大大享受。

將蒸過餅皮搭上甜麵醬、砂糖、小黃瓜、新鮮青蔥包起來大口咬，餅皮柔嫩Ｑ感襯托出片鴨的肥嫩感，甜麵醬鹹香帶出砂糖的甜味，讓人忍不住一口接著一口。

香酥鴨鬆

第二吃上菜的是香酥鴨鬆！這道將烤鴨鴨胸肉切成碎結合芹菜、炸油條等食材旺火炒得香氣四溢，再搭配新鮮蘿蔓包起來大口吃，清脆蘿蔓夾著酥鬆鴨鬆，層次口感很豐富。

銷魂乾鴨鍋

烤鴨還能做成銷魂乾鴨鍋，將片鴨所剩的鴨骨搭配特選川味辣椒粉乾炒，炒出來的鍋氣很夠味，每根鴨骨吸附滿滿川味辣粉，吃起來香麻卻不會太辣，然後咬起來紮實有勁，鴨骨和鴨肉間不會很難撕扯。

酸菜鴨架湯

最後將烤鴨骨和全國麗園大飯店手工特製的酸筍及大骨昆布高湯、酸菜、青蒜細火慢熬，入口時酸氣比較強烈，尾韻則是帶甘甜味，烤鴨肉質彈性有勁，整體味道表現得很美麥(台語)。

松露燉飯

愛慘了啦！這款松露燉飯我和友人一直喊著伍告賀甲，尤其是大口吃進嘴裡時松露香氣襲擊舌尖，那種溫順自然的氣味真的把我們迷得團團轉，最後加上乾爽米粒和飽滿清脆腰果，厚～這樣一小盤真的吃不夠爽耶(笑)～

甜甜蜜蜜美果盤

飽餐一頓後，服務人員將甜甜蜜蜜美果盤端上桌，突然被眼前水果吸引，每款水果切得刀工細膩，看著看著口水默默滴下來，這天吃到得有綠葡萄、鳳梨、西瓜、蕃茄、蘋果、奇異果等新鮮水果，每個甜度都很到味。

現打花生豆漿

這杯現打花生豆漿很可以，啜飲一口花生與豆漿香氣鮮濃好喝，甜度比例調得恰恰好，吸幾口就瞬間喝光～

最後怎能沒有哈根達斯，口味是隨機的，當天吃到是草莓馬卡龍和芒果口味，這兩個口味大人小孩都喜歡。

水啦！彰化也能吃到高水準的烤鴨四吃，除了可以欣賞火焰櫻桃鴨桌邊秀，每隻烤鴨更是挑選3公斤以上的櫻桃鴨肉，無論是口感或是視覺都非常驚艷，不僅烤鴨很強，就連重金打造的現撈活體海鮮一吃滿嘴鮮味，現在回想起來又想吃嚐鮮。年節將近，還在想帶著家人去哪裡聚餐或是公司舉辦吃尾牙，這家全新品牌尋鮮坊絕對大推，只不過烤鴨須提前兩天預訂，看完文章想吃的鄉親記得先撥電話訂位、訂烤鴨～

尋鮮坊

地址:彰化縣花壇鄉花南路33號(全國麗園大飯店內)

訂位資訊:04-7874684

官網:尋鮮坊

粉絲團:尋鮮坊

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