鍋泰暖 泰式南洋鍋物，台中豐原泰式火鍋。從彰化員林夯到台中的泰式火鍋店-鍋泰暖，為原鍋泰山的二代店，不只有招牌泰式冬陰功、香濃椰奶湯，也有新馬特色湯頭：咖哩叻沙湯、肉骨茶湯，而且提供蔬食自助吧吃到飽，還有白飯、飲料、泰國冰淇淋吃到飽。來豐原家樂福採買時，記得來鍋泰暖吃美食~

鍋泰暖 泰式南洋鍋物

鍋泰暖 位置與停車

鍋泰暖豐原店就在豐原家樂福一樓，吃美味的泰式火鍋還可以順便逛街採買，最重要的是停車相當方便，用餐、購物都可折抵停車費。

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價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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鍋泰暖豐原店的空間不算很大，但一樣有著熱帶南洋風的氛圍，開放的大長桌很適合家庭、小團體聚餐。

妮妮也很喜歡窗邊的個人用餐區，不用與陌生人面對面，又能看著外面人潮來往。

鍋泰暖 自助吧區

鍋泰暖豐原店的自助吧區可說是麻雀雖小五臟俱全，雖然不大，但是該有的皆有，蔬食自助吧、特色醬料區、飲料暢飲、泰國冰淇淋等。

蔬食自助吧是以立櫃形式，最上方擺放各種麵類，大型葉菜放最下層，也有多款菇類與火鍋料

有滿多樣化的葉菜而且很新鮮翠綠，趁著這幾次颱風後影響菜價高漲，超適合來菜菜吃到飽!

必備咖啡機，也有氣泡飲

另外一旁還有清爽的檸檬水

等餐點上桌之前可以先來點蝦餅當點心。

除了蔬食自助吧區的王子麵、意麵、冬粉之外，也有香Q米飯吃到飽。

醬料區有基本的蒜泥、辣椒、醬油、白醋、沙茶、蔥花之外，還有香菜、泰式酸辣醬。

妮妮布魯非常喜歡酸香甜辣的泰式酸辣醬，肉片蔬菜都百搭，有煮麵條類的人更要淋上幾匙，保證讓你胃口大開吃更多碗

鍋泰暖提供泰國知名品牌的Mingo冰淇淋，妮妮布魯超愛榴槤、泰奶口味，也是最有泰式風味的，極推薦你試試看。

鍋泰暖 菜單

採自助式點餐，用餐時間100分鐘，收10%服務費，因為有自助吧吃到飽，所以無打包服務。

➤完整菜單

喜歡精緻澎湃一點的，可以注意桌上的立牌DM，不定時有優惠單品。

鍋泰暖 餐點介紹

妮妮布魯這次吃的是雙人套餐，選了橡飼伊比利豬、五福海鮮拼盤，副食是打拋豬飯、紫薯粉絲，湯底選了泰暖肉骨茶（新加坡白胡椒風味）、南洋叻沙湯（咖哩叻沙），然後再單點：招牌秘制嫩雞柳、爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球、海南ＫＡＹＡ咖椰多士、泰式奶茶

南洋叻沙湯（咖哩叻沙）

以南洋香料混炒的湯底，有著濃郁厚實風味，尾韻還帶點小辣，有點像是咖哩融合了泰式冬央功的風味，不管是涮肉、涮海鮮、煮麵都超級夠味！

泰暖肉骨茶（新加坡白胡椒風味）

以中藥熬煮的湯頭有著濃郁白胡椒香氣，辛香不嗆，但是入口後微辣，喝完身體都變得暖呼呼，是溫補回甘好喝湯頭～

泰山打拋豬飯

淋上泰式酸甜鹹香的肉燥，吃的時候記得先攪拌讓醬汁和白飯充分均勻，好吃到讓你迫不及待扒完整碗飯

紫薯Q麵、Mama麵

喜歡泰國美食的人對Mama麵一定不陌生，妮妮推薦你搭配泰式冬陰功或咖哩叻沙湯底，煮的時候還要再加上調味粉包，一整個泰味濃郁到不行。

紫薯Q麵是用紫薯做的粉條，煮的時間需要滿久的，但是很像酸辣粉那樣的Q感，而且不會像冬粉那樣吸湯，相當軟Q滑溜，但要記得煮久一點至麵條中心全熟喲!

煮好後，偷偷教你一招，淋上兩三匙的靈魂醬汁-泰式酸辣醬，然後再”拉拉ㄟ”，有夠夭壽賀呷~

5oz橡飼伊比利豬

橡飼伊比利豬的油花分布紋路其實跟牛肉還頗像的，而且均勻分布的油花讓口感也相當軟嫩，只是肉質顏色較為淡粉一些，好吃度不輸牛肉喲!!

因為足夠適量的油花，所以全熟的口感也不乾澀，但又能保有札實感

妮妮喜歡把肉片放在南洋叻沙湯裡面涮，上下來回幾次就香濃夠味~然後再沾滿泰式酸辣醬，一絕！！

五福海鮮拼盤

有２隻完整的小卷、５隻白蝦、蛤蠣、２種魚片

魚片切得頗有厚度，我們習慣在用餐末段時再放入鍋中慢慢熟成，這樣魚肉就能保持完整，不會攪到分散而不知所蹤；飽滿的整尾小卷也是讓人大飽口福，塞得滿嘴幸福感。

泰暖秘制嫩雞柳

比一般雞柳多了一顆生雞蛋，讓原本就很滑溜的雞肉更顯得柔嫩軟滑，下鍋前先沾滿蛋液，煮熟之後真的更軟嫩好吃!

鍋泰山 單點餐點

喜歡南洋風味料理的人也可以單點一些特殊品項，像是：爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球、海南ＫＡＹＡ咖椰多士

爆漿蝦球、椰汁流心球、熔岩起司芋泥球這三款炸物都很好吃，外皮酥脆、内餡有甜有鹹， 妮妮個人很喜歡爆漿蝦球，因為裡面的蝦肉很多、椰汁流心球的椰汁爆漿感十足、熔岩起司芋泥球的芋泥甜而不膩好好吃～

海南ＫＡＹＡ咖椰多士

新馬特色料理的咖椰多士，可在厚片吐司上隨自己喜歡抹上奶油與綠色甜醬，這綠色甜醬加入南洋料理中特色風味的”香蘭葉”，適合喜歡香蘭葉味道的人當飯後甜點~

泰式奶茶

雖然自助吧區已經有多款飲品可以選擇，但來到泰式料理店，習慣喝杯泰式奶茶也可以另外單點，享受茶香、奶香濃郁又香甜的味道

用餐到最後，當然是要吃個冰淇淋畫下完美句點，妮妮布魯私心推薦必吃榴槤口味和泰奶口味，尤其是泰奶口味等於是濃縮版的泰式奶茶，好濃郁～

整體感想：

從彰化員林夯到台中來的泰式火鍋－鍋泰暖，我們非常喜歡招牌泰式冬陰功、香濃椰奶湯、咖哩叻沙湯、肉骨茶湯等湯頭，現在在台中豐原家樂福 1 樓就能輕鬆吃得到，而且停車超級方便， 假日人潮頗多，喜歡悠閒自在一點的話，推薦平日來吃鍋泰暖、逛家樂福，不用人擠人更舒服喔～

鍋泰暖 店家資訊

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