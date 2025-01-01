慕十里韓式燒肉 ｜台南新開幕的最美韓式燒肉店，道地小菜及生菜免費吃到飽！

台南燒肉控名單再加+1，在網路超夯的【慕十里韓式燒肉】，被稱為台南最美的韓式燒肉店，主打五星級的海陸食材 ，無論是宮崎A5和牛、澳洲M9和牛、安格斯Prime牛、伊比利豚肉或紐西蘭鹿肋排通通有，還有韓國必吃的活醃醬蟹，以及道地小菜及生菜免費吃到飽，一次滿足燒肉和韓式的需求！

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慕十里韓式燒肉 環境分享

▼【慕十里韓式燒肉】位在台南東區裕農路上，鄰近交流道相當方便，並且附設專屬停車場，可停放汽車及機車~

▼【慕十里韓式燒肉】用餐空間充滿質感，使用珍貴高級的原木裝潢，桌位區寬敞舒適，座位與座位之間特別做了區隔，用餐不會被打擾更有隱私感~

▼【慕十里韓式燒肉】的小菜、生菜葉、 昆布湯都可以免費一直續，還會附上特製辣醬，乾粉，特製鹽！

▼六種小菜皆為主廚手作，每日的品項會有所不同，其中這次還吃到超酷的生醃章魚，微辣彈牙口感好特別~

慕十里韓式燒肉 菜單

慕十里韓式燒肉 餐點介紹



當月生日招待-A5宮崎和牛 當天生日招待-松板豬

▼壽星當月來店內用餐，就可以獲得頂級A5宮崎和牛，當日壽星的話則是送松板豬~

雙人套餐-美國極品牛💰2880元

美國極品牛(PRIME肋眼牛排/PRIME肩小排/帝王帶骨牛小排/安格斯黑牛角切/安格斯黑牛肋條/熟成無骨牛小排)

▼美國極品牛套餐共可以吃到六款不同牛肉，最愛嫩口多汁的PRIME肋眼牛排和彈牙的安格斯黑牛肋條。

▼還有超大根的帝王帶骨牛小排，建議烤到七分熟食用，肉質充滿嚼勁又軟嫩，能夠嚐到牛肉的原汁原味~

小主餐擇三（厚切櫻桃鴨/嚴選衝浪雞/溫體熟成後切豬五花）

▼私心推薦必點燒烤豬五花~特別以橫切手工技術將豬五花切橫塊，滋滋作響超級誘人，烤起來更入味口感也更彈脆！

招牌活醃醬蟹（+💰389元）

▼韓國正宗的招牌活醃醬蟹，在這裡居然也能吃到，先擠出滿滿蟹黃蟹肉，再搭配附上的麻油及米飯，拌著蟹黃一起真的超美味，完全都沒有腥味！

幕十里石鍋拌飯💰199元

▼香噴噴的幕十里石鍋拌飯，蝦子結合了蒜香有夠迷人，喜歡鍋巴可以放久一點再攪拌，還有附上療癒鮭魚卵增加口感!

神仙雪濃湯💰199元

▼以牛骨湯為湯底的神仙雪濃湯，溫潤爽口，可以撈到不少的牛肉塊，配上鹹香的燒肉很對味!

Lumina 和羊臀五花💰389元

▼喜歡吃羊肉可以加點Lumina 和羊臀五花，選用來自紐西蘭的LUMINA高地和羊，由於長期食用菊苣，油脂清甜毫無騷味，也是許多米其林餐廳指定選用的夢幻食材!

生菜包葉（免費續用)

▼生菜包葉皆是可以無限續用，包肉一起大口享用超滿足！

主廚沙拉（凱薩）

▼主廚沙拉吃起來清爽脆口，還有不同的醬料可選擇，搭配燒肉一起品嚐十分解膩~

海鮮 : 白蝦+中卷+帆立貝

蔬菜 : 櫛瓜+山藥+洋蔥+甜椒+香菇

▼海鮮的新鮮度完全沒話說~白蝦飽滿彈脆，中卷帶有海的鹹香，帆立貝烤後甘甜多汁；櫛瓜和山藥都切的很厚實！烤起來多汁又爽口，可以吃到蔬菜本身的甜味~

甜點 飲品

▼最後的甜點有起司蛋糕、冰淇淋和布朗尼可選！布朗尼切開後岩漿巧克力奔流，香甜的滋味太邪惡～

▼飲品則有各式韓國進口、燒酒、氣泡酒、茶等選擇，推薦水果味的氣泡水系列，沁涼爽口搭配燒肉很對味！



慕十里韓式燒肉 用餐心得

愛吃燒肉店真的要收藏這家，【慕十里韓式燒肉】不只環境超棒，食材用料也是相當不錯，而且居然可以吃到韓劇中經典的活醃醬蟹，滿足各位韓食料理愛好者的胃，無論是情侶聚餐或慶生都很適合!

慕十里韓式燒肉 店家資訊

粉絲團 : 慕十里韓式燒肉 FB

地址：台南市東區裕農路1036號

電話 : 09-0054-0540

營業時間：12:00~22:30(周一休)

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