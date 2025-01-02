因為工作需要花費許多時間在電腦前查詢資料，
並且整理過後要製作報告及報表，
所以有一套好的電腦以及週邊配件，
是一件很重要的事。
這陣子我一直在使用的鍵盤，某些按鍵及功能鍵因為長期的使用，
已經彈性疲乏，甚至有點接觸不良。
工欲善其事，必先利其器
立馬上網選購接替的鍵盤，這可是我的生財工具，不能馬虎
先前使用的鍵盤，是組裝電腦時，在資訊賣場隨便買的，
當時也只是在現場試一下手感，沒多想就買了。
現在文書工作量變大，鍵盤的手感已經不是唯一的考量點了，
耐久度與舒適性，也得列入評定的標準才是！
還好身邊不少工程師朋友與文字工作者，
徵詢這些重度使用者的意見，應該可以找到適合我的鍵盤。
請教過這些朋友之後，他們一致推薦機械鍵盤！
花了點時間做功課與諮詢一些重度使用者，
最後我選擇了機械師K500F機械鍵盤！
透過電商平台，很快就到貨了，現在就來開箱
包裝盒非常的簡潔，
灰白底色的盒子，盒面上畫上鍵盤的樣貌，
旁邊紫色為底，用白色字體介紹，非常吸睛
拿出鍵盤主體，映入眼簾的是透明卻散發出暗紫色神秘感的按鍵，
出廠時有附帶一條Type-C連接線與拔鍵器+替換軸體，很貼心。
比較特殊的是，Type-C連接孔在鍵盤左側，
不過不影響使用，連接線也夠長。
接上電腦之後，可以看到各種顏色的燈光，從晶透軸體與鍵帽投射出來，光是看著就著迷。
看了說明才知道，預設有16種燈光效果可以切換，宛如一場一場的燈光秀
還可以支援音樂律動，隨聲舞動燈光秀
在品牌官網上，還有驅動程式載點可以下載喔，貼心
好奇隨手試了幾種，真的是五光十色，超炫的
在無光的狀態下，感覺我就是要開趴了啊
底部在透明光滑的暗紫色表面下，還是有設計了兩段式腳架與止滑裝置
在鍵盤的右上角，有一顆快速控制旋鈕，
在音樂模式的部份，可以控制播放或暫停，還有音量大小調整。
在燈光模式的部份，可以控制燈光特效，還有調整亮度增加減少的功能。
機械師K500F機械鍵盤，是81鍵配置的鍵盤。
比原本傳統104鍵的鍵盤減少了25%的尺寸，
保留鍵盤完整功能，極簡鍵位的配置，
不佔空間，適合各式辦公桌也方便攜帶。
鍵盤整體尺寸雖小，但是在使用上也不會有影響。
怎麼擺都可以打字，超方便。
還有熱拔插的底座，
全鍵支援熱拔插，相容於市面上三腳軸/五腳軸，
可以自由更換軸體，滿足客製化的需求。
另外採用PC定位板，搭配加厚矽膠腳墊，有效降低敲擊軸體時產生的雜音、空腔音，鍵盤按鍵聲更純粹安靜。
靠近的看著鍵盤，感覺就像在看一種藝術品一般
聽聽實際敲擊時產出的聲音，
不會發出吵雜聲，所以也不用擔心影響到旁人，
甚至可以欣賞機械鍵盤敲擊時那股律動
原以為選擇這樣的鍵盤，
翔翔使用上會不習慣，
試打一下，認識一些功能鍵的位置，很快就上手了
而且，
對於我這種需要長時間打報告敲鍵盤的人，
這樣的鍵盤真的好用多了，
使用幾天下來感覺，
長時間的敲擊鍵盤，也不會累。
Q彈的手感，反而像是加速工作完成的催化劑，
越敲越快，越敲越得心應手
如果需要長時間使用鍵盤的朋友，真的大推！
廠商資訊
Machenike
官網：https://www.u-nook.com/machenike
產品頁：https://www.u-nook.com/product/k500f-C-VT