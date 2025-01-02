因為工作需要花費許多時間在電腦前查詢資料，

並且整理過後要製作報告及報表，

所以有一套好的電腦以及週邊配件，

是一件很重要的事。

這陣子我一直在使用的鍵盤，某些按鍵及功能鍵因為長期的使用，

已經彈性疲乏，甚至有點接觸不良。

工欲善其事，必先利其器

立馬上網選購接替的鍵盤，這可是我的生財工具，不能馬虎

先前使用的鍵盤，是組裝電腦時，在資訊賣場隨便買的，

當時也只是在現場試一下手感，沒多想就買了。

現在文書工作量變大，鍵盤的手感已經不是唯一的考量點了，

耐久度與舒適性，也得列入評定的標準才是！

還好身邊不少工程師朋友與文字工作者，

徵詢這些重度使用者的意見，應該可以找到適合我的鍵盤。

請教過這些朋友之後，他們一致推薦機械鍵盤！

花了點時間做功課與諮詢一些重度使用者，

最後我選擇了機械師K500F機械鍵盤！

透過電商平台，很快就到貨了，現在就來開箱

包裝盒非常的簡潔，

灰白底色的盒子，盒面上畫上鍵盤的樣貌，

旁邊紫色為底，用白色字體介紹，非常吸睛

拿出鍵盤主體，映入眼簾的是透明卻散發出暗紫色神秘感的按鍵，

出廠時有附帶一條Type-C連接線與拔鍵器+替換軸體，很貼心。

比較特殊的是，Type-C連接孔在鍵盤左側，

不過不影響使用，連接線也夠長。

接上電腦之後，可以看到各種顏色的燈光，從晶透軸體與鍵帽投射出來，光是看著就著迷。

看了說明才知道，預設有16種燈光效果可以切換，宛如一場一場的燈光秀

還可以支援音樂律動，隨聲舞動燈光秀

在品牌官網上，還有驅動程式載點可以下載喔，貼心

好奇隨手試了幾種，真的是五光十色，超炫的

在無光的狀態下，感覺我就是要開趴了啊

底部在透明光滑的暗紫色表面下，還是有設計了兩段式腳架與止滑裝置

在鍵盤的右上角，有一顆快速控制旋鈕，

在音樂模式的部份，可以控制播放或暫停，還有音量大小調整。

在燈光模式的部份，可以控制燈光特效，還有調整亮度增加減少的功能。

機械師K500F機械鍵盤，是81鍵配置的鍵盤。

比原本傳統104鍵的鍵盤減少了25%的尺寸，

保留鍵盤完整功能，極簡鍵位的配置，

不佔空間，適合各式辦公桌也方便攜帶。

鍵盤整體尺寸雖小，但是在使用上也不會有影響。

怎麼擺都可以打字，超方便。

還有熱拔插的底座，

全鍵支援熱拔插，相容於市面上三腳軸/五腳軸，

可以自由更換軸體，滿足客製化的需求。

另外採用PC定位板，搭配加厚矽膠腳墊，有效降低敲擊軸體時產生的雜音、空腔音，鍵盤按鍵聲更純粹安靜。

靠近的看著鍵盤，感覺就像在看一種藝術品一般

聽聽實際敲擊時產出的聲音，

不會發出吵雜聲，所以也不用擔心影響到旁人，

甚至可以欣賞機械鍵盤敲擊時那股律動

原以為選擇這樣的鍵盤，

翔翔使用上會不習慣，

試打一下，認識一些功能鍵的位置，很快就上手了

而且，

對於我這種需要長時間打報告敲鍵盤的人，

這樣的鍵盤真的好用多了，

使用幾天下來感覺，

長時間的敲擊鍵盤，也不會累。

Q彈的手感，反而像是加速工作完成的催化劑，

越敲越快，越敲越得心應手

如果需要長時間使用鍵盤的朋友，真的大推！

廠商資訊

Machenike

官網：https://www.u-nook.com/machenike

產品頁：https://www.u-nook.com/product/k500f-C-VT