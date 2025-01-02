士林典華雅聚｜挑戰新北最強櫻桃烤鴨五吃，桌邊現切上演爆汁片鴨秀，粵菜港點海鮮餐廳推薦！

挑戰新北最強櫻桃烤鴨五吃，許多懂吃老饕都不陌生的【典華雅聚】，主打為明爐櫻桃鴨、游水海鮮和經典港式粵式料理，由主廚團隊親自到北京學習烤鴨技術，以「南鴨北烤」方式，使用特調醃料醃製十小時再直火烘烤，成就出金黃誘人的色澤，還會在桌邊現切上演爆汁片鴨秀，生日當月來吃烤鴨三吃再享88折!

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典華雅聚 環境分享

▼【典華雅聚】是典華餐飲集團品牌之一，在新北士林店與新莊店都有分店，門口擺放了當天新鮮直送的水產，有龍蝦、龍虎斑等活跳跳的海鮮，這次來到的士林店從捷運芝山站一號出口出站過個馬路即可抵達，開車也可停放於門口的免費停車場。

▼【典華雅聚】用餐空間共有兩層樓，有2~4人小桌、大方桌、大圓桌和包廂等選擇，裝潢設計奢華雅致充滿質感，很適合家庭團體聚餐或是商務聚餐。

▼【典華雅聚】二樓則是以包廂座位為主，彈性隔間可以依人數隔出獨立的包廂，還能夠舉辦溫馨的小型婚宴及壽宴。

▼【典華雅聚】為了體貼長輩爬樓梯的不便性，特別在梯間設置了個人化電梯，讓長輩也能輕輕鬆鬆的上下樓。

▼【典華雅聚】入座後先上一壺熱茶，有香片、普洱、鐵觀音可以選擇，都是無糖的很順口，每人茶資40元。

典華雅聚 菜單

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典華雅聚 餐點分享

明爐櫻桃鴨兩吃💰2380元(第三吃以上+330/道)

▼明爐櫻桃鴨嚴選頂級的宜蘭櫻桃鴨，由主廚團隊親自到北京學習烤鴨技術，以「南鴨北烤」方式，使用特調醃料醃製十小時再直火烘烤，成就出金黃誘人的色澤，在桌邊上演浮誇的爆汁片鴨秀，大愛它們家的烤鴨皮卡滋卡滋超酥脆，鴨肉吃起來更是細緻軟嫩，搭配宜蘭三星蔥、小黃瓜，還有甜麵醬、味噌醬、冰梅醬，打造多變的豐富滋味~

▼烤鴨二吃的烤鴨握壽司是全桌最愛，結合香濃起司與銷魂的鴨皮，一口吃下鴨油香氣在嘴裡爆開，上桌沒多久就迅速被秒殺。

鴨架煲湯💰330元

▼強力推薦大家要升級鴨架煲湯，只要330元就有超澎派的一鍋，撈得到滿滿的鴨架、酸菜和豆腐，湯底營養精華融入湯中，喝起來酸酸甜甜層次十足!

生菜鴨鬆💰330元

▼將烤鴨中比較精瘦的部位，經由主廚烹炒過後，成就出粒粒分明香氣十足的模樣，再搭配上生菜完全把油膩帶走!

人蔘蘿蔔絲酥餅💰148元 魚香茄子餃💰128元 鮮蝦腐皮卷💰188元

▼它們家的港點超級有水準，開放式櫥窗就可以看到師傅在製作手工點心，無論是賣相還是口味都大驚艷，人蔘蘿蔔絲酥餅竟然附上完整的人蔘，酥脆外皮咬下是細緻的蘿蔔絲，清甜柔軟超好吃~

▼ 魚香茄子餃做成可愛的茄子造型，以糯米皮加上紫地瓜手工揉捏後再油炸，咬開後魚香的鹹辣滋味立刻竄出來；鮮蝦腐皮卷外皮酥酥脆脆的，每一口都能吃到蝦子的Q彈~

燒椒皮蛋💰120元 雙味烏魚子💰380元

▼燒椒皮蛋加上烤椒和醬料好對味，吃起來鮮辣爽口；雙味烏魚子將烏魚子以牛軋糖的形式呈現，鹹中帶甜超特別!

砂鍋乾邊中卷💰420元

▼香氣十足的砂鍋乾邊中卷，食材都炒到上色入味，鹹香涮嘴，是一道超強的白飯殺手!

XO醬蘿蔔糕💰290元

▼相當講究功夫的XO醬炒蘿蔔，先煎後炒保留恰恰的酥脆感，咬下去外酥內綿密，還有香辣帶勁的XO醬提味超加分。

鳳果山藥蘆筍💰380元

▼適合換換口味的鳳果山藥蘆筍，將山藥、蘆筍、百合清炒，呈現油亮誘人的色澤，口感爽脆保留蔬菜的甜味!

香滑芝麻糊💰98元

▼港點必吃的香滑芝麻糊，入口甘甜絲滑馥郁，芝麻味超香超濃，每一口都醇厚而溫潤，好吃到想要再點一碗!

典華雅聚 用餐心得

近期吃到最厲害的餐點就是這家，榮獲全家一致好評的【典華雅聚】，從擺盤到料理方式都能感受到滿滿巧思，尤其是他們家的明爐櫻桃鴨認真讓人驚艷，卡滋卡滋的油香鴨皮，搭配細緻鴨肉讓人停不下來，帶長輩來這裡聚餐保證給過!

典華雅聚 店家資訊

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典華雅聚 新莊店

地址：新北市新莊區中央路469號2樓

電話 : 02-8522-9555

營業時間 : 11:30-14:30；17:30-21:30

典華雅聚 士林店

地址：台北市士林區福華路114號

電話 : 02-8866-3333

營業時間 : 11:30-14:30；17:30-21:30(平日)/11:30-15:00；17:30-21:30(週六日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food