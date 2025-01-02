這次香港旅遊行程的規劃，我們省下了去飯店放行裡的時間，先把行李寄放在地鐵站，直接去市區裡遊玩逛街，此影片有我們這次做了一些能存放行李的資料，希望能幫助到有需要的人。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
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剛到機場如果是乘坐地鐵，一定是坐機場快線，基本上機場快線每一站都有存放行李箱的服務，但要注意的是營業時間，超過了就要哭哭等明天再來拿囉，我們是存放在青衣站，影片有實際從機場快線下車後走一遍到服務台的片段，有需要可以點進去看。
那我們第一個目標就是往中環去，這裡是半山自動手扶梯，手扶梯真的很長，沿路欣賞香港風景，也不會跟車子走在一起，蠻安全的，走起來很舒服。
bakehouse網路最近很紅，必吃蛋塔買一下
之後我們還有去蘭芳園買絲襪奶茶，跟汽水
旅遊時拖著大大的行李真的不方便，還好地鐵有規劃存放行李的服務，沒有行李的負擔真的很不錯，價格也還OK不會說很貴，整理的資料希望能幫助到想去香港的朋友們。
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2025-01-02 14:20:00 文字：淘氣老小孩
這次香港旅遊行程的規劃，我們省下了去飯店放行裡的時間，先把行李寄放在地鐵站，直接去市區裡遊玩逛街，此影片有我們這次做了一些能存放行李的資料，希望能幫助到有需要的人。
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