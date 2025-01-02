高雄夢時代新餐廳開幕囉！集客人間茶館 時代店～

米塔集團的集客人間茶館，提供中菜定食、飲料茶點.

全日營業，下午時間供應飲品及茶點.

更讚的是近期推出夢時代店限定優惠.

任選飲品大杯或熱飲就送茶點十選一.

趁著平日來逛夢時代店，想找間餐廳歇腿休息，就來用餐吧！

高雄下午茶推薦「集客人間茶館」限定平日午茶！任選大杯飲品送限定茶點！牛肉麵大塊湯頭濃郁好吃

集客人間茶館│餐廳外觀

集客人間茶館是米塔集團旗下餐廳.

一直以來都很喜歡米塔集團餐飲品牌.

趁著平日來逛夢時代，逛逛７樓日式美食街.

發現集客人間茶館新開幕！

更是推出夢時代店限定午茶優惠！

來歇歇腿休息，喝個飲料好地方～

以木質溫潤質感，搭配柔和綠色的門面！

交通方便，搭乘捷運到凱旋站，轉搭輕軌到夢時代站！

或是搭乘公車到夢時代站，周邊也有汽機車停車場.

側邊有電視牆播放餐廳各樣茶點.

看得我們口水直流，價格也都很平價.

二話不說，立刻入內點餐，休息一下！

集客人間茶館│室內環境

整體用餐空間很溫暖，服務人員親切帶位.

平日午茶時間客人不多，用餐起來很悠閒.

店內座位主要分成二區，還有榻榻米座位.

掛上竹編燈籠及木質裝潢給人溫暖氛圍！

我們喜歡另一側沙發區.

擺放綠植讓空間更添暖感.

長型座位區很適合多人聚餐.

大桌面擺放多道餐點也不擁擠，用餐感受大加分.

用餐手機掃QR CODE線上點餐，櫃檯結帳.

集客人間茶館│菜單品項

平日下午茶限定優惠！

點任一大杯飲品或熱飲，送茶點１０選１.

主要販售各式茶飲、定食套餐、茶點小品、麵食餐點.

主餐餐點在下午茶時間，沒有供應.

我們下午時段，沒有供應主餐餐點.

想吃主餐，可以點選麵食餐！

結果點了一大桌茶點、飲品.

平日限定茶點優惠，真的超級優惠！

有點餓的話，剛好食量的一套茶點～

大家超推薦的珍珠奶茶，真的好大一杯！

搭配現炸蘿蔔糕，剛好飽足感，不空虛.

搭配主食類的選了牛肉麵，保證讓你飽翻天！

炸蘿蔔糕

現炸蘿蔔糕，擺盤精美，可以感覺得到用心.

口感軟綿，表面微酥，鹹香滋味很爽口.

帶有蘿蔔糕特有香氣，紮實中帶著軟滑.

可以沾上一旁醬汁，多了鹹韻風味.

切成一塊塊，和朋友分食也相當方便.

雙喜蒸餃

熱呼呼的竹蒸籠端上桌，桌邊掀蓋，熱氣冒了出來.

港點香氣也隨之飄散，整籠上桌更有食慾！

雙喜蒸餃

是二種口味的蒸餃，超推薦點的啦！

翡翠和蝦仁口味，吃起來麵皮彈牙，內餡飽滿.

翡翠風味很清香，蝦仁彈脆，口味豐富，好吃.

肉餡飽滿很大顆，一籠三顆，當個茶點配飲料很讚.

川味紅燒牛肉麵

隨時想要來碗熱呼呼麵食.

推薦點碗川味紅燒牛肉麵.

使用木盤上桌讓視覺感覺起來很可口.

隨盤附上一盤酸菜，可以搭配湯頭和麵條變化口味.

喜歡先喝原味湯頭的濃郁甘香，再配上酸菜的香氣.

先喝湯頭暖暖身體，湯頭味道相當濃郁，甘甜醇厚不厚重.

喝起來很順口，風味極好.

麵條軟硬度適中，滑順Ｑ軟，吸收湯頭風味很有味道。

還有蔬菜搭配很清爽.

牛肉塊給得很多塊，相當有誠意，肉質香嫩有口感.

帶有筋絡ＱＱ口感，牛肉味道濃厚又香.

珍珠奶茶

超推薦的珍珠奶茶好大一杯！

糖冰都能自選哦，珍珠會甜，可以選無糖.

奶茶味道很香濃，帶有奶香厚度，茶香滑順清香.

珍珠ＱＱ相當彈牙，帶有嚼感，越嚼越香！

讓人忍不住一直喝～

上層奶泡也很綿密細緻.

直接就口喝相當過癮！

吃了很喜歡右外帶幾樣茶點.

茶香滷米血

外帶盒裝也擺得誘人食慾.

米血滷得很入味，相當清香，米血Ｑ軟好入口.

配上蔥花辣椒，讓米血味道更有層次.

手工甜不辣

點綴蔥花辣椒風味，甜不辣切成好入口大小.

吃起來很有Ｑ度，煮得很入味.

鹹香滋味很涮嘴.

茶香滷豆乾

很喜歡滷豆乾的香，吸收滷汁超級入味.

一口咬下還有湯汁往嘴裡去.

細軟口感，風味濃郁，真想配飯！

北方炸醬麵

想吃乾麵也有得選！

配上一顆糖心蛋和小黃瓜絲.

醬汁有著肉末和豆乾製成.

麵條很有Ｑ勁，有點像烏龍麵寬度.

很能吸附上醬汁，拌著麵吃好順口.

皮蛋肉醬麵

還挺特別的一道料理，結合皮蛋和肉醬！

肉醬微微辣香，很適合冬天開胃又暖胃.

聖誕節前夕來用餐，還能看到聖誕節造景.

來夢時代逛街，有新餐廳可以用餐.

全日營業，隨時想吃都能安排，飲料超大杯.

餐點有主餐料理和麵食，吃飽吃巧都可以！

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