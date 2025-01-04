想在台北東區找到健康又有特色的美食嗎？位於忠孝敦化站附近的「VAST Cali Eatery 南加州風格有機餐飲」，絕對是注重健康飲食的朋友必來的口袋名單！這裡以「健康餐廳」「有機食材」「南加州風格」為主打，使用的食材都是新鮮的台灣當地蔬果，不僅低卡高纖還富含蛋白質，難怪成為健身族和養生愛好者的最愛。不管是早午餐、午餐還是晚餐，都能在這裡找到滿足味蕾又健康的選擇，搭配濃濃南加州度假風的餐廳設計，簡直像在國外度假一樣！

餐廳資訊

南加州風格有機餐飲



名稱 : VAST Cali Eatery 南加州風格有機餐飲

電話 : (02)8771-7617

地址 : 台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄21號

營業時間 : 週一~週日 11:30-20:30

粉絲專頁 : VAST Cali Eatery

Instagram : Vast Cali Eatery (@vast_cali_eatery)

從捷運忠孝敦化站2號出口步行約5分鐘就能到達，光看到店外的裝潢就能感受到那份熱帶度假氛圍，讓人忍不住拍照打卡。

一踏進「VAST Cali Eatery」，眼前就像翻版的南加州沙灘餐廳。整間餐廳以大量的木材建材打造，營造出休閒度假的氛圍，門口甚至擺了一台復古的擋車，超級適合拍照打卡！

靠近入口的冰櫃裡放著當天使用的新鮮蔬果和各種康普茶飲品，這些飲品還加入了水果特調，感覺既健康又消暑。

櫃檯後方是座位區，整體空間非常寬敞，共分為四大區域，第一區靠窗座位採光明亮，最適合邊吃飯邊拍美食照！

第二個是廚房出餐口旁邊的座位，緊鄰出餐口，適合小家庭或雙人聚餐。

第三區後方大桌區，這裡的風格就像是在南加州的家庭餐廳用餐，牆壁以木頭和磚瓦為主，地板鋪上石頭紋路，濃濃美式家庭餐廳感。

第四區樓下座位區，在櫃台旁邊的樓梯有一側是可以往下走，有小桌和包廂空間，搭配熱帶植物和仙人掌，讓人宛如置身熱帶小島。

開放式廚房讓客人能清楚看到料理過程。

餐具和檸檬水則是採自由取用。特別推薦他們的檸檬水，裡面滿滿新鮮檸檬，喝起來清爽解膩，非常適合搭配餐點！

這裡的菜單選擇超豐富，每道餐點都標明使用的食材，方便客人依喜好挑選。菜名也相當有創意，都用海洋或是度假風，像「肌肉海灘組合」「藍色公路果昔」，光看名字就讓人想到大海和陽光，度假氛圍滿分！

餐點製作完成後會叫號碼再到廚房的櫃台取餐，這次我們點了兩道主餐搭配兩款飲品，吃起來完全不踩雷，推薦度爆表！

藍色公路果昔：內含鳳梨、香蕉、椰奶和奇亞籽，口感綿密，甜中帶酸，藍色漸層的外表非常吸睛。

有機覆盆莓薄荷康普茶：薄荷清香搭配康普茶的獨特口感，尾韻帶有覆盆莓的微酸，清新又開胃！

雞肉藜麥鋪滿嫩雞肉、藜麥、小番茄和一顆溫泉蛋，營養滿分。

吃法建議先戳破溫泉蛋，讓蛋黃融入藜麥，滑順的口感搭配雞肉的嫩度，再加上番茄的清甜，層次超豐富！

健身族的最愛的「肌肉海灘組合」，內含炒蛋、酪梨和烤麵包。

酪梨份量超足，可以搭配麵包吃出自製小漢堡的感覺。

附贈的「水果優格杯」超加分，裡面有當季水果（像紅色火龍果）、甜穀物、奇亞籽、蜂蜜和優格，每一口都飽滿又清爽，甜點和主餐一次搞定！

平時在東區吃飯，選擇大多是偏重口味的特色料理，但這次在「VAST Cali Eatery」吃到的是一種完全不同的健康風味。餐廳不僅裝潢充滿異國度假感，餐點更結合台灣在地的新鮮食材，吃起來既健康又美味。如果你想要和朋友或家人來個聚餐，又不想吃得太罪惡，這裡絕對是你不能錯過的健康餐廳！