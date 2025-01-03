2025-01-02

年終將近，大家是不是開始忙著計劃聚餐啦~今天就要來分享一家位於台中火車站旁的大魯閣新時代內，超人氣的「肉夯夯韓式燒肉吃到飽」，這裡的燒肉、部隊火鍋和上百種自助吧，真的會讓人一吃上癮，現在就快點跟著女王，一起來看看這間台中東區美食的新秘境吧！

⏏文章摘要

肉夯夯韓式燒肉吃到飽在哪裡？

地址：台中市東區復興路四段186號11樓(大魯閣新時代)

營業時間：11:00–22:00

電話：04-22221686

「肉夯夯」位於台中最熱鬧的地段之一，台中火車站旁的大魯閣新時代11樓。這個地方不僅是購物的天堂，也是台中人聚餐的絕佳選擇。不管你是搭捷運還是座車到達大魯閣新時代 都非常便利，可以說是台中東區人聚餐最佳選擇！



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肉夯夯韓式燒肉環境介紹

「肉夯夯韓式燒肉」的用餐區域寬敞舒適，可容納高達百人。這裡的空間非常適合辦大型尾牙或是團體聚餐，店內裝潢非常時尚大氣。加上超美的大面窗座位，晚上還有超美的夜景可以觀賞，不論你是想要來這約會還是家庭聚餐都非常適合喔~ 對了!雖然店內用餐位置非常多，但一道用餐時刻人潮就會滿滿，如果有團體用餐還是建議提前預約喔!

肉夯夯吃到飽價格

肉夯夯吃到飽價格：平日午餐：$429/人，晚餐或假日：$489/人

140公分以上：上述價格

120-140公分：$250/位

100-120公分：$170/位

100公分以下：免費

用餐時間為100分鐘，內用+10%清潔費。為了珍惜食材，避免浪費，若有浪費100g食材，會酌收100元。店內客滿時，用餐時間以訂位時間為主，提醒大家記得提前訂位！



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※肉夯夯吃到飽菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

肉夯夯吃到飽自助吧

來到肉夯夯的最大亮點就是肉夯夯吃到飽自助吧專區，數量高達百樣以上的美食，無論是蔬食、肉品、炸物還是韓式美食，每一區的選擇都超多樣。現在就上我們帶大家來看看這個吃到飽自助吧的菜色與各種美食吧~

肉夯夯蔬食區

蔬食區擁有高達50種以上的小菜，不管是搭配部隊火鍋的與烤肉的多樣蔬食，還是正宗的韓式小菜與醬料，蔬食區的菜色都可以無限量自由拿取，這超多樣的選擇完全是蔬食愛好者的天堂！

對了~在蔬食區後面還有超道地的韓式拌飯，在碗內照著指示一步步調製就能製作出這一碗，超美味的又道地的韓式拌飯囉!



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肉夯夯炸物區+韓式關東煮

除了美味的蔬食，這裡的炸物的多樣選擇，可以說是小朋友最愛的炸雞塊、地瓜球，道地的韓式炸雞，煎得外酥內軟的韓式海鮮煎餅，選擇多到不行！而且在這區最不能錯過的經典就是正統的韓辣炒年糕、魚板，以及超多種關東煮美食，蘿蔔湯、魚板串，等濃濃的韓國街頭風味美食光用看的就讓人大滿足。

肉夯夯燒肉：13款肉品吃到飽

介紹完這些美食外當然不能錯過肉夯夯的高達13種的燒肉肉品，大家可以透過手機APP輕鬆點餐，首先要介紹的當然就是肉夯夯原味的三層豬五花及梅花豬，厚實香濃的台灣豬五花經過烤盤燒烤後油脂完全釋放，吃上一口就能感受到那份滿滿的肉香，而且還有醃製過後的蒜味以及蜜汁照燒豬肉也是必點的好選擇，完全就是吃燒肉的天堂~無誤！

肉夯夯韓式燒肉吃到飽的巨無霸雞腿，更是店內的招牌，不管是蒜味還是辣味雞腿，經過烤盤的燒烤後那外酥內嫩的滋味，真的會讓人上癮到不行~

除了韓味燒肉外，而店家還提供了美味的板腱牛與五花牛等上等肉品，不管你是要燒烤還是搭配部隊鍋一同享用，都能享受到那肉香四溢好滋味，反正肉控們來這裡吃肉絕對不會讓你失望的啦！

對了！吃完這些豐盛美食外，可別忘了享用肉夯夯的部隊鍋，個人首推馬鈴薯排骨鍋，那越滾越入味的滋味，非常適合搭配燒烤一同享用喔~

甜點飲料冰品自助吧

吃完這些每位的韓式燒肉之後，當然要來喝上幾杯美味飲品！但在肉夯夯內除了有多種飲品自助吧外，其中最亮點的甜點就是 雪花冰機，今天女王品嘗到的是泰式奶茶風味的冰品，在搭配上煉乳、麥片等等不同配料，清涼又不膩的美味冰品就誕生了，在燒肉過後來上一碗，簡直就是最完美的結尾。PS:如果喜歡霜淇淋的人這裡也有提供喔~

2025台中東區美食推薦

美食推薦

說真的，肉夯夯不只是吃到飽，而是吃到爽！從自助吧到燒肉的每個細節都讓人驚艷，尤其是燒肉的品質和自助吧的小菜選擇，完全讓人值回票價。無論是年終聚餐還是朋友小聚這裡女王真心推薦喔！大家快約起來吧，保證不踩雷！想要解鎖2025台中東區美食推薦的人，這裡一定要來找機會來試試看喔~

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肉夯夯韓式燒肉吃到飽資訊

FB粉絲團：肉夯夯韓式燒肉吃到飽

地址：台中市東區復興路四段186號11樓(大魯閣新時代)

營業時間：11:00–22:00

電話：04-22221686