✨【必吃烤雞新天花板！】✨

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一隻雞，交織台越兩地的飲食故事，

🔥 黑羽土雞 + 越南香料 = 烤雞界的完美邂逅！

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詳全文：https://kielkiel.com/%e8%b6%8a%e5%8d%97%e7%83%a4%e9%9b%9e%e7%8e%8b%e5%98%89%e7%be%a9%e5%ba%97/

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🍋 招牌香檸雞

越南檸檬葉的清香，伴隨金黃脆皮，每一口像是在熱帶小巷享受微風。

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🌶 上癮胡椒雞

雲林蒜頭與越南黑胡椒，填進雞肚，炭火慢烤後肉汁滲透，香氣層次讓味蕾跳舞！吃完立刻想規畫下次再買的機會～

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💛 醬汁是靈魂

附贈的特調檸檬椒鹽和辣椒粉，每一口都可以玩出新滋味，還有「雞之精華」肉汁，濃郁到像液體黃金，啾啾也吃到停不下來！

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雞腹內填滿的越南香料，再經過炭火洗禮，創造出傳統台灣烤雞沒有的異國風情。雞皮酥脆到聽見「卡滋」，雞肉嫩到爆汁，每一塊都是真正的心意製作。

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🍗 來場與美味的相遇吧！

越式香料的魔法，讓這隻雞不只是吃，而是品味一場文化美味的交流派對。💃🎉

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🌟 食用情境推薦：

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野餐派對：帶著全家到公園鋪好野餐墊，撕下金黃酥皮雞腿，與草地上的微風一起感受美味。

慶祝場合：生日、節慶，讓這隻充滿香料風味的烤雞成為餐桌上的主角，搭配啤酒或氣泡飲，氣氛瞬間升溫！

日常拜拜：作為供品也毫不遜色，雞香撲鼻，讓心意更顯誠摯，之後一家人分享更是幸福滿滿。

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#烤雞天花板 #越南烤雞王 #越南香料的奇蹟

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※《越南烤雞王嘉義店》嘉義店-店家資訊

越南烤雞王｜嘉義店

地址： 嘉義市東區興中街50號

營業時間：

周一公休

周二至周五 16:00–19:00，周六至周日 11:00–19:00

預約電話：0983 286 300（可提前預訂以免久候）

［2025年已開放預訂過年到初一嘍～]

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