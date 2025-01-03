▼台中必買伴手禮再+1！新開幕就已經擁有高人氣的 留酥 ，原來是網路很夯「 小熊菓子 」同體系的新品牌。主打每日新鮮現烤出爐製作，多款人氣中式糕餅「鳳梨酥」、「鳳凰酥」、還有新品「留酥燒」都是必買！獨門配方搭配高級原物料製作，酥鬆的外殼奶香味十足。現在還有和 花磚博物館 聯名的新年禮盒，過年送禮很適合。

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留酥環境介紹

▼留酥位在西屯區黎明路三段，距離逢甲商圈開車大約五分鐘。開車來的化斜對面有一個停車場。外觀整面磚紅色外牆設計非常吸睛，方方正正一塊塊的排列就像是鳳梨酥一樣。搭配質感綠葉植栽看起來很有質感

▼大門logo設計呈現了鳳梨酥被咬一口的意象，仔細看還有小碎屑掉在一旁，很有細節耶XD

▼門口特意留了一個打卡用的紅色磚牆，還有可愛的鳳梨耶

▼一走門香甜的 烘烤味立刻撲鼻而來 ，透過玻璃窗可以看到店內糕點都是「 每日現烤 」新鮮出爐，圓滾滾的留酥燒排排站看起來很療癒

▼店員俐落的裝盒過程讓人看得目不轉睛XD 店裡販售除了精美的禮盒包裝外，如果是自己吃的話可以買「裸裝」，省下包裝費更超值～

▼提供寬敞舒適的沙發區可以休憩，長方形的沙發看起來就像是堆疊起來的鳳梨酥耶。營造出愜意放鬆的氛圍

▼中島展示2025年最新的年節禮盒，除了年節禮盒外也有常態販售禮盒。留酥的包裝設計真的都相當典雅高質感

留酥免費奉茶

▼一進到店內店員立刻親切熱情遞上「奉茶」，熱情款待真的就是我們台灣人的人情味啊～

▼每人提供一整塊鳳梨酥耶！好大方～～還有搭配熱的阿里山紅茶潤喉解膩。免費的下午茶好幸福！

▼酥鬆的外皮入口即化！金黃酥鬆真的是一碰到就掉屑屑，一入口就可以感受到濃郁奶香

留酥X花磚博物館聯名年節禮盒

▼新推出五款 2025年節禮盒 ，內容物是四種人氣商品做不同排列組合：「慢煮冬瓜鳳梨酥、鹹香鴨仁鳳凰酥、鹽之花留酥燒、卡列特奶油餅」。推薦購買【 喜上眉梢聯名禮盒 】，裡面四種都能品嘗到。 現在消費滿$1200就贈送精美紅包袋喔！1/10前買春節禮盒滿$1,500享88折優惠 。 滿 $2000抽星宇航空雙人機票

▼這款「 喜上眉梢 」新年禮盒是和嘉義的「 花磚博物館 」聯名，包裝結合了花磚圖紋設計，不論哪一款都相當質感高級，很適合送人當過年伴手禮。價位不同也可以根據自己的預算挑選，而且每一款都是獨立包裝相當貼心

▼附上價目表給大家參考

【喜上眉梢聯名禮盒 $880】

▼光是外盒就相當精緻質感，酒紅色和兩隻飛上枝頭的喜鵲、還有兩隻蝴蝶自四角翩然而至，象徵雙喜(鵲)賜福(四蝴)。送禮別具意義！裡頭的內容物包含： 喜上眉梢花磚、慢煮冬瓜鳳梨酥*3 、鹹香鴨仁鳳凰酥*3、鹽之花留酥燒*3 、卡列特奶油餅*6

▼禮盒裡的花磚圖案是 兩隻喜鵲站在枝頭上 ，也有祝福「喜上眉梢」的美意。不僅可以當裝飾、杯墊、也可以當擴香石

留酥燒

▼留酥的新品人氣品項！圓滾滾的外觀看起來就很討喜，頂端還有鹽之花點綴

▼圓潤飽滿的外型使用留酥「獨家千層酥工法製作」，180度兩段式高溫烘烤熟成，蓬蓬的空心口感酥鬆，咬下去每一口的奶香味都讓人滿意。

▼剖面不得了～這個層次也太豐富了吧，層層疊疊看起來就很好吃！！香甜的內餡甜而不膩，搭配頂端鹽之花的點綴又多了點微鹹的味道，甜鹹交錯。難怪店員說這款回購率超高！

慢煮冬瓜鳳梨酥

鹹香鴨仁鳳凰酥

▼外皮都是 比利時進口發酵奶油+紐西蘭金桶奶油 ，金黃酥鬆的口感奶香味十足。他們的鳳梨酥吃過就知道真的很強，酥鬆但不油膩

▼切開剖面可以看到裡頭都還保有鳳梨的果粒纖維耶，吃起來增添口感！「鳳梨酥」內餡 用新鮮青皮冬瓜＋金鑽鳳梨 切絲後慢火熬煮，酸甜適中不膩口相當平衡。我個人更愛「鳳凰酥」，使用 東港紅土鹹蛋黃＋金鑽鳳梨 ，香甜中又帶點鹹蛋黃的微微鹹，層次豐富越嚼越香

卡列特奶油餅

▼同樣也是新推出的新品，金黃色外觀表面還有壓紋。口感屬於硬實酥鬆的質地，味道像是布列塔尼酥餅，細緻的奶香味在口中散發出濃濃香氣，搭配熱茶一起吃很剛好

▼除了 喜上眉梢聯名禮盒 也有其他不同的禮盒可以挑選。

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【留酥LIO SUU】資訊＆其他

IG：@lio.suu

地址：台中市西屯區黎明路三段221號

電話：04-2451-0228

營業時間：11:00-19:00