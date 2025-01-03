桃園觀音美食「開碗笑鍋燒販賣所」，位於草漯商圈，鄰近觀音區棒壘球場，裝潢簡約舒適。店內有鍋燒麵、泡飯、乾拌麵、飲品、飯類，還有多款小菜和甜點。店家主打原型食物與新鮮食材，湯頭自家熬製，期間限定珍奶起司新吃法等你來解鎖！

開碗笑鍋燒販賣所怎麼去？

開碗笑鍋燒販賣所位於草漯商圈，鄰近觀音區棒壘球場。開車可停在停車場或棒壘球場周邊劃線停車格，步行約5分鐘；機車可停店門口。

開碗笑鍋燒販賣所用餐環境

開碗笑鍋燒販賣所內用環境清新明亮，簡約舒適，主要是2-4人桌，約可容納24人，也有兒童座椅。

冰箱內擺放著小菜、甜點和飲品，店家的小菜與甜點會依每日供應情況有所變動喔！

自助區備有餐具、調味料和面紙。

用餐後需自行回收餐具。

開碗笑鍋燒販賣所菜單

開碗笑鍋燒販賣所內用採掃碼點餐，外帶的朋友也可以直接線上訂餐，免等待喔！

開碗笑鍋燒販賣所主打鍋燒麵、泡飯和乾拌麵，鍋燒麵與泡飯有十種口味可選，乾拌麵則有三種，還能加價升級套餐。另外，店內也提供飲品、飯類、小菜和甜點，選擇多元。

餐點

我們那天在開碗笑鍋燒販賣所點了椒香麻辣泡飯、麻辣濃奶雞絲麵、銷魂椒麻意麵，還有期間限定的珍奶起司烏龍麵！小菜、甜品、飲品我們也全包了，整桌吃得超豐盛！

椒香麻辣泡飯

開碗笑鍋燒販賣所的餐點份量十足，泡飯的米飯量幾乎占了一碗的一半，粒粒分明，吸滿湯汁的精華。店家的高湯是自家熬煮的原味豚骨湯，搭配椒麻味，入口帶點辣，但不會嗆，後勁還有麻麻的感覺。

另外，店內的鍋燒麵和泡飯都會搭配11種豐富配料，像是豬肉片、蛤蜊、玉米筍、青菜、金針菇、海帶、木耳、蘿蔔、豆皮、凍豆腐和溏心蛋，主要使用新鮮原型食材，與坊間常見的火鍋料不同。

麻辣濃奶雞絲麵

最近很愛麻辣配牛奶的組合，不只有麻辣的香氣，還多了牛奶的溫潤，喝起來香醇又順口。搭配雞絲麵，麵條吸滿麻奶的香氣，整個特別好吃！

珍奶起司烏龍麵

如果覺得牛奶湯頭太普通，可以試試我點的期間限定珍奶起司湯頭！搭配起司片後，濃郁感瞬間提升，湯頭變得更香醇柔和。喝起來鹹中帶點微甜，珍珠還很Q彈，真的很好喝！

我覺得珍奶起司湯頭配讚岐烏龍麵真的很對味！烏龍麵滑嫩又Q彈，吸滿牛奶起司湯頭，入口滿是濃郁的滋味。

另外，店家的豬肉片挑選得很用心。相比坊間許多鍋燒麵的豬肉片容易有豬腥味，肉質也普通，他們家的豬肉片品質明顯更好，不僅肉質軟嫩，還很入味。

銷魂椒麻意麵

我們點了銷魂椒麻口味的乾拌麵，搭配意麵。麵條Q彈有勁，滑順香濃，拌上醬汁後，香麻微辣的口感讓人食慾大開。

乾拌麵配有豬肉片、玉米筍、青菜、金針菇和溏心蛋，豬肉片裹上椒麻醬，味道很搭！

小菜

當天的小菜有六種，分別是涼拌干絲、涼拌小黃瓜、豆干、麻油豬肝、百香青木瓜和黃金泡菜。這些小菜都是店家自己醃漬的，每天提供的種類會有所不同。最讓我們驚艷的是麻油豬肝，通常很多豬肝會有豬腥味，但他們家的豬肝完全不會，讓平時不太敢吃涼拌豬肝的朋友也能把它吃光！

甜點

甜點有鮮奶酪、仙草凍、琥珀茶凍、蜜芋頭和巧克力布丁，店家自己做的甜點口感實在又用心。我很喜歡巧克力布丁，味道不會太甜，Q彈滑順。鮮奶酪奶香濃郁，口感綿密滑嫩，吃起來軟Q。

還有蜜芋頭，我們也很喜歡！綿密鬆軟的口感真的很好吃。

飲品

飲品有古早味紅茶、開碗笑奶茶和無糖蕎麥茶，每款都不甜，喝起來順口。

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