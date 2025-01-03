說到中壢最好吃的西餐，我就想到這家義沐，這是我中壢好友推薦給我，主打料好實在，價格也不會太貴，找全家大小都可以吃得很滿足~

吃飯、吃麵、吃披薩、吃鬆餅樣樣都有！尤其是海鮮控一定不能錯過，海鮮又大又鮮，燉飯、麵條都吸滿海鮮精華，不論配青醬、紅醬都好速配！

一到用餐時間座無虛席，義沐不只有主餐好好吃，甜蜜蜜麻糬鬆餅、主廚特製料多濃湯、香Ｑ的麵包及薄餅，再來上特製的飲品，即是絕佳的幸福享受。

之前住過沐楓商旅與義沐是同個集團，秉持著專業服務，提供每個客人溫馨又舒適的空間，來中壢想要吃飯就到義沐、想住宿休息就來沐楓商旅，包準會超滿意～

義沐果然是中壢人私房的美味，一開店客人一組接一組，一下子就大客滿了，生意真的非常好，

餐廳所在的Z12壢食樂商場，旁邊就是監理站，交通相當方便，從中壢車站或是機捷老街溪站，步行大約十多分就可以到達

裏頭人聲鼎沸，生意真的好好喔，記得要先提早訂位，減少現場等候的時間，義沐也有提供外帶服務，包裝相當仔細，我回家加熱一下，宛如剛出爐一樣好吃

宛如花店般充滿大自然的生命力，店家非常用心布置，運用許多植物點綴，營造出溫馨舒適的用餐環境~怪不得許多客人是祖孫三代同行，大小朋友都喜歡來這用餐

義沐會員免費加入，只要註冊就送100元現金券，消費滿百還可以集點，生日當月還有生日禮可以免費享用，消費累積越多優惠越多，三不五時就想到義沐報到

套餐B 100元-核桃麵包/蘑菇巧達濃湯

首先登場就是義沐的套餐，主廚特製的濃湯及香Q核桃麵包，一口濃湯一口麵包先打個底，麵包泡入濃湯裡頭吸附精華，一咬下香氣充滿口中，麵包濕潤度100分！

蘑菇巧達濃湯

這個濃湯用料完全不計成本，每一口湯都能吃到滿滿配料，香醇滋味乳香味濃厚，小朋友也超愛這個味道，才一溜煙，一大碗濃湯就喝個精光了！

主廚濃湯有兩種口味會更換，這次來是偶數日式蘑菇巧達濃湯，如果週一、週三、週五、週日奇數日來，則是提供玉米馬鈴薯濃湯，下次要找天再來喝看看

核桃麵包

喜歡吃西餐的朋友，千萬別錯過義沐的麵包，有別於多數西餐的餐包沒有餡料，義沐使用的核桃麵包，用料超實在，吃得到核桃果肉，搭配濃湯真的好對味～

烤過後的核桃麵包，表面微微酥脆，裏頭麵包超有咬勁，抹上香蒜醬，鹹香的味道讓麵包更好吃，裏頭還吃得到核桃果肉，增添了爽脆口感，讓麵包更好吃～

泰式炙烤中卷300元

開胃菜就想吃個帶有辣味的海鮮，店員推薦這款酸辣過癮的泰式中卷，滋味完全符合我的味蕾，醬汁的酸度還能帶出中卷的鮮甜，越吃越有食慾，推薦必點這道！

我很重視海鮮的新鮮度，義沐的海鮮精挑細選，又大又鮮！

中卷熟度抓得剛剛好，不用擔心煮過頭，經過簡單得調味，就能吃出海鮮本身的美味，喜歡吃尚青海鮮料理的朋友，來義沐包準滿意～

黑松露奶香雞腿排溫沙拉400元

(雞腿排、杏鮑菇、蘑菇、彩椒、青花菜、玉米筍、洋蔥、黑松露奶油醬)

超大塊的雞腿排，雞皮煎得香噴噴，雞肉湯汁通通鎖在裏頭，黑松露帶出香氣，讓沙拉吃起來更有味道。吃西餐就是要吃盤沙拉，補充日常缺少的纖維素，身體才會更健康

義式青醬蛤蠣燉飯350元

太誇張了！這巨無霸蛤蠣是不用錢嗎？老闆怎麼加得那麼多，我強烈推薦蛤壢配青醬是天生一對，蛤蠣跟青醬兩者配得天衣無縫，米飯吸收醬汁精華後，每一口味道都超濃厚～

義沐的蛤蜊挑選高等級，又大又新鮮，重點是烹煮的熟度剛剛好，不會煮過頭，蛤蜊湯汁完全不會流失，米飯軟硬度很剛好，完全是台灣人愛的口感，一入口就能感受到大海的精華～

蕃茄海鮮義大利麵460元

(生食級干貝、草蝦、蛤蠣)

朋友啊！尖叫聲！這一盤海鮮也太狂了吧～干貝、大蝦、蛤蜊３種人氣海鮮一次滿足，選用高等級的海鮮食材，加上精湛的料理功力，緊密跟義大利麵融合在一起，光吃麵就能感受到海鮮的滋味

紅醬帶點微酸，非常開胃，我選擇筆管麵，Ｑ勁咬勁十足特別有口感，筆管麵也更能吸收醬汁，每一口都有番茄紅醬的香氣，吃上一大盤真的好滿足～

黑松露蕃茄野菇薄餅400元

(蘑菇、風乾蕃茄、彩椒、黑松露、紅醬)

讚不絕口的主食還有薄餅，現點現烤，一上桌趁熱立刻開吃，餅皮脆脆的，一咬下松露與紅醬雙重滋味，在口中上演精采的雙人舞蹈～

蘑菇、風乾蕃茄、彩椒３種簡單的配料，就算沒有肉，我也吃得很滿足，不想吃肉的朋友，歡迎來義沐換換口味，這道黑松露蕃茄野菇薄餅我很推薦喔！

蜂蜜蘋果冰淇淋麻糬鬆餅280元

(蘋果、蜂蜜、鮮奶油、香草冰淇淋)

吃了這麼多鹹食後，就要吃個甜點，不然好像少了什麼似的。義沐提供多種口味鬆餅、蛋糕等選擇，我點了高人氣的蜂蜜蘋果冰淇淋鬆餅，記得要加$40升級麻糬鬆餅，口感更好吃

現點現做端上桌，擺盤真的好漂亮，麻糬鬆餅外脆內Ｑ，搭配上頭鮮奶油、冰淇淋，有種冰火五重天的衝突感，甜蜜蜜幸福滋味，吃起來好滿足喔，來這吃下午茶也超適合～

鮮榨蘋果百香160元

飲品想要喝一杯酸甜的口味，很搭甜蜜蜜的麻糬鬆餅，店員推薦鮮榨蘋果百香，裏頭有鮮榨的三種水果，吃得到果肉，口感非常實在～

酸Ｖ酸Ｖ有種初戀的感覺，非常能刺激味蕾的味道，吃完食物喝上一杯，可以除去口中的味道，讓人更有食慾繼續享用義沐的好料～

焦糖海鹽奶茶160元

人氣飲品還有這款鹹鹹甜甜的焦糖海鹽奶茶，冬天喝上一杯熱奶茶，整個人好溫暖喔～一口奶茶、一口鬆餅，非常棒的組合，畫下最棒的用餐句點～

這次初訪義沐很滿意，從開胃菜到主餐再到飲品，通通都非常好吃，怪不得中壢朋友讚不絕口，這家一定要收藏起來，下次還要再來義沐大快朵頤一番！

義沐 Eat MU 中壢中美店 ５大特色

1. 桃園中壢人私房西餐就吃義沐，生意超級好，不論吃飯、吃麵、吃下午茶通通有，免費加入會員，還送100元折價券，慶生、過節來這家，全家大小通通滿意～

2. 用料非常實在，海鮮像不用錢一樣加好加滿，調味非常用心不會過油過鹹，蕃茄海鮮義大利麵、義式青醬蛤蠣燉飯，都好推薦喔，海鮮的新鮮度全吃得出來！

3. 開胃菜餚跟主菜一樣出色，黑松露奶香雞腿排溫沙拉，雞肉軟嫩又大塊，沙拉爽口補充滿滿纖維素！泰式炙烤中卷彈牙，酸辣鮮三種滋味一口滿足～

4. 令人驚豔的黑松露蕃茄野菇薄餅，完全不油膩，脆中帶咬勁，簡單的配料跟調味，就非常好吃，搭配飲品或濃湯都很速配，連鎖披薩店真的輸慘了！

5. 甜點飲料也準備好了！想來義沐吃下午茶也沒問題，現做的麻糬鬆餅，外脆內彈，淋上幸福的蜂蜜及鮮奶油，搭配真材實料的飲品，就是下午茶的最佳拍檔～

💭店家資訊 義沐 Eat MU 中壢中美店

🏠地址: 桃園市中壢區中美路一段12號1F

🚌交通: 近中壢中正公園

☎️電話: (03)427-5880

⏰時間: 1100-2100

😪公休: 無休（每人低消$150，服務費10 %）

💰消費: 現金、信用卡、美國運通、linepay 、applepay、會員點數、生日禮、入會禮100元現金抵用券

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