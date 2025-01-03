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台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

2025-01-03 22:07:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑冰品與火鍋同~有季節之分~卻沒有冷熱之別

    再熱的夏天~有冷氣~吃火鍋沒問題

    但很冷的冬天呢~哈~吃冰也沒在怕喔~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑113年12月28日週六~歡樂四人幫~搭火車轉捷運

    來到綠線古亭5號出口~路過師大附近~和平東路一段

    突然眼睛一亮~單球冰淇淋買一送一~明明已過了店家

    我們硬是回了頭~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑SNOW FACTORY 雪坊精品優格~這個品牌~小青知道也吃過 

    對它的印象~就是不含香料~色素~防腐劑及化學添加物

    非常適合寶寶及全家人食用~能完整照護腸道的健康~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口   

  ↑進入店內~服務員熱情招呼並告知我們

    本日優惠~優格冰淇淋買一送一

    我們也熱情回應~就是看到買一送一~才回頭進店吃冰~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭     

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑服務員態度非常的親切熱情~告知我們

    每一冰品都可嚐鮮試吃~再決定想吃哪一種口味

    現在時間下午2點5分左右~歡樂四人幫一行人

    為何會路過本店呢~因為要去春天素食午茶

    沒有多餘時間~所以試吃免了~直接點選口味~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑店裡裝潢的小巧精緻~白色系桌椅~靠著牆面的一整排坐椅

    擺放圓椅墊~再放幾張圓桌~簡單大方~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口  

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑雪坊精品優格~販賣的就是優格飲鮮奶

    法式手工果醬~真希臘優格~簡單天然

    堅持全品項的原料皆為天然無添加物

    創業初衷~就是要給孩子一個食無慮的末來~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑雪萃優格皂

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

   ↑雪坊優格益生菌好評熱賣中~之前小青也跟社區鄰居

   合購~吃了好一陣子呢~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑服務員請我們喝藍莓優格~菁一直稱讚好喝

    回板橋要去店家訂購~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口 

  ↑本店有很多分店~有興趣可點我聯結

    看看自家附近可有分店~有的店還有簡餐可以吃呢~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑很快的四杯冰品上桌~買一送一~分裝是要加錢的

    店家對我們很友善~沒加任何費用~還用美美的杯子

    一球一杯~讓我們方便食用~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑四杯三種口味~黑芝麻~芒果~經典藍莓

    單球135元~雙球250元~若買整桶370元

    天氣太冷~今日買一送一~想來是吸引買氣

    看服務員很認真的挖取~每球都圓滾滾~很漂亮~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑這杯是小青的經典藍莓口味~顏色真漂亮

    在店內有小温暖~吃起冰來~並不覺得冷

    那藍莓~添加了鮮奶優格~酸甜細膩的口感~超讚的

    冬天吃冰~真的太療癒舒心~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

  ↑歡樂四人幫~說走就走~想吃就吃的行程

    明年~再繼續努力喔~台北大安區SNOW FACTORY雪坊精品優格~綠線捷運古亭   

   台北雪坊精品優格~綠線捷運古亭站5號出口

    ↑店家資訊

   

   店名~雪坊精品優格 SNOW FACTORY

 

   地址~台北巿大安區和平東路一段77之1號1樓

 

   電話~02-23516958

 

   營業時間~12:00-21:00

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SNOW FACTORY 雪坊精品優格 古亭站5號出口 SNOW FACTORY雪坊精品優格
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雪坊精品優格 SNOW FACTORY

phone02-23516958
place台北市大安區和平東路一段77-1號1樓
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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