↑冰品與火鍋同~有季節之分~卻沒有冷熱之別
再熱的夏天~有冷氣~吃火鍋沒問題
但很冷的冬天呢~哈~吃冰也沒在怕喔~
↑113年12月28日週六~歡樂四人幫~搭火車轉捷運
來到綠線古亭5號出口~路過師大附近~和平東路一段
突然眼睛一亮~單球冰淇淋買一送一~明明已過了店家
我們硬是回了頭~
↑SNOW FACTORY 雪坊精品優格~這個品牌~小青知道也吃過
對它的印象~就是不含香料~色素~防腐劑及化學添加物
非常適合寶寶及全家人食用~能完整照護腸道的健康~
↑進入店內~服務員熱情招呼並告知我們
本日優惠~優格冰淇淋買一送一
我們也熱情回應~就是看到買一送一~才回頭進店吃冰~
↑服務員態度非常的親切熱情~告知我們
每一冰品都可嚐鮮試吃~再決定想吃哪一種口味
現在時間下午2點5分左右~歡樂四人幫一行人
為何會路過本店呢~因為要去春天素食午茶
沒有多餘時間~所以試吃免了~直接點選口味~
↑店裡裝潢的小巧精緻~白色系桌椅~靠著牆面的一整排坐椅
擺放圓椅墊~再放幾張圓桌~簡單大方~
↑雪坊精品優格~販賣的就是優格飲鮮奶
法式手工果醬~真希臘優格~簡單天然
堅持全品項的原料皆為天然無添加物
創業初衷~就是要給孩子一個食無慮的末來~
↑雪萃優格皂
↑雪坊優格益生菌好評熱賣中~之前小青也跟社區鄰居
合購~吃了好一陣子呢~
↑服務員請我們喝藍莓優格~菁一直稱讚好喝
回板橋要去店家訂購~
↑很快的四杯冰品上桌~買一送一~分裝是要加錢的
店家對我們很友善~沒加任何費用~還用美美的杯子
一球一杯~讓我們方便食用~
↑四杯三種口味~黑芝麻~芒果~經典藍莓
單球135元~雙球250元~若買整桶370元
天氣太冷~今日買一送一~想來是吸引買氣
看服務員很認真的挖取~每球都圓滾滾~很漂亮~
↑這杯是小青的經典藍莓口味~顏色真漂亮
在店內有小温暖~吃起冰來~並不覺得冷
那藍莓~添加了鮮奶優格~酸甜細膩的口感~超讚的
冬天吃冰~真的太療癒舒心~
↑歡樂四人幫~說走就走~想吃就吃的行程
明年~再繼續努力喔~
↑店家資訊
店名~雪坊精品優格 SNOW FACTORY
地址~台北巿大安區和平東路一段77之1號1樓
電話~02-23516958
營業時間~12:00-21:00