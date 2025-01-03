↑冰品與火鍋同~有季節之分~卻沒有冷熱之別

再熱的夏天~有冷氣~吃火鍋沒問題

但很冷的冬天呢~哈~吃冰也沒在怕喔~

↑113年12月28日週六~歡樂四人幫~搭火車轉捷運

來到綠線古亭5號出口~路過師大附近~和平東路一段

突然眼睛一亮~單球冰淇淋買一送一~明明已過了店家

我們硬是回了頭~

↑SNOW FACTORY 雪坊精品優格~這個品牌~小青知道也吃過

對它的印象~就是不含香料~色素~防腐劑及化學添加物

非常適合寶寶及全家人食用~能完整照護腸道的健康~

↑進入店內~服務員熱情招呼並告知我們

本日優惠~優格冰淇淋買一送一

我們也熱情回應~就是看到買一送一~才回頭進店吃冰~

↑服務員態度非常的親切熱情~告知我們

每一冰品都可嚐鮮試吃~再決定想吃哪一種口味

現在時間下午2點5分左右~歡樂四人幫一行人

為何會路過本店呢~因為要去春天素食午茶

沒有多餘時間~所以試吃免了~直接點選口味~

↑店裡裝潢的小巧精緻~白色系桌椅~靠著牆面的一整排坐椅

擺放圓椅墊~再放幾張圓桌~簡單大方~

↑雪坊精品優格~販賣的就是優格飲鮮奶

法式手工果醬~真希臘優格~簡單天然

堅持全品項的原料皆為天然無添加物

創業初衷~就是要給孩子一個食無慮的末來~

↑雪萃優格皂

↑雪坊優格益生菌好評熱賣中~之前小青也跟社區鄰居

合購~吃了好一陣子呢~

↑服務員請我們喝藍莓優格~菁一直稱讚好喝

回板橋要去店家訂購~

↑ 本店有很多分店~有興趣可點我聯結

看看自家附近可有分店~有的店還有簡餐可以吃呢 ~

↑很快的四杯冰品上桌~買一送一~分裝是要加錢的

店家對我們很友善~沒加任何費用~還用美美的杯子

一球一杯~讓我們方便食用~

↑四杯三種口味~黑芝麻~芒果~經典藍莓

單球135元~雙球250元~若買整桶370元

天氣太冷~今日買一送一~想來是吸引買氣

看服務員很認真的挖取~每球都圓滾滾~很漂亮~

↑這杯是小青的經典藍莓口味~顏色真漂亮

在店內有小温暖~吃起冰來~並不覺得冷

那藍莓~添加了鮮奶優格~酸甜細膩的口感~超讚的

冬天吃冰~真的太療癒舒心~

↑歡樂四人幫~說走就走~想吃就吃的行程

明年~再繼續努力喔~

↑店家資訊

店名~雪坊精品優格 SNOW FACTORY

地址~台北巿大安區和平東路一段77之1號1樓

電話~02-23516958

營業時間~12:00-21:00