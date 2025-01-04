曼谷不僅是購物的天堂，更是美食愛好者的樂園！在這座充滿活力的城市中，自助餐廳提供多樣化的美食選擇，從海鮮到高級和牛，從國際料理到本地風味，絕對能滿足你挑剔的味蕾！今天為大家精選了7家曼谷最值得一試的自助餐廳，不論是初次到訪曼谷，還是美食老饕，都不要錯過這場舌尖上的盛宴！

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前來曼谷，推薦你先看以下攻略：

曼谷自助餐推薦一：MUNGKORN SEAFOOD BUFFET PRIDI 5

特色： 如果你是海鮮控，那一定不能錯過這家超高性價比的海鮮自助餐廳！這裡提供蝦婆、花蟹、青口貝等豐富的海鮮選擇，除了豐富的海鮮以外在這裡還能夠享用許多熱帶水果像山竹、紅毛丹、芒果等，價格僅需499泰銖，非常適合預算有限的旅客。雖然位置稍偏僻，但熱鬧的氛圍和超值的菜品絕對值得一試。

圖片來源：MUNGKORN SEAFOOD BUFFET PRIDI 5 Facebook

圖片來源：MUNGKORN SEAFOOD BUFFET PRIDI 5 Facebook

人均： 499泰銖

地址： Phloen Phit Alley, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110泰國

營業時間： 14:00–23:00

圖片來源：MUNGKORN SEAFOOD BUFFET PRIDI 5 Facebook

圖片來源：MUNGKORN SEAFOOD BUFFET PRIDI 5 Facebook

曼谷自助餐推薦二：Seafresh Riverside Buffet

特色： 坐落於湄南河畔的高級自助餐廳，讓你一邊享用美味海鮮，一邊欣賞曼谷最美的河景日落。大頭蝦、烤鰻魚壽司、咖哩蟹等菜品口感極佳，非常適合情侶約會或家庭聚餐。

圖片來源：Seafresh Riverside Buffet Facebook

圖片來源：Seafresh Riverside Buffet Facebook

人均： 1000泰銖

地址：732 Rama III Rd, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120泰國

營業時間： 12:00–22:00

圖片來源：Seafresh Riverside Buffet Facebook

曼谷自助餐推薦三：Best Beef

特色： 這家以牛肉為主打的自助餐廳，是肉食愛好者的天堂！提供10種精選牛肉切塊，質感出色，口感多汁。此外還有三文魚、青口貝等其他海鮮選項，價格實惠，是性價比極高的好去處。

圖片來源：Best Beef

人均： 400泰銖

地址： 1490, 2 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

營業時間： 15:00–01:00

圖片來源：Best Beef

圖片來源：Best Beef

曼谷自助餐推薦四：Goji Kitchen+Bar

特色： 如果你想要奢華的自助餐體驗，Goji Kitchen+Bar 是絕佳選擇！這裡提供阿拉斯加蟹、藍蟹、新鮮生蠔以及澳大利亞和牛肋眼等頂級食材，搭配寬敞的環境與高質量服務，非常適合高端聚餐。

圖片來源：Goji Kitchen+Bar

人均： 1399泰銖起

地址： Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 199 Sukhumvit Alley 22, Klong Ton Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

營業時間： 周一至周五12:00–14:30；17:30–22:00

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圖片來源：Goji Kitchen+Bar

圖片來源：Goji Kitchen+Bar

曼谷自助餐推薦五：Bar B Q Resort

特色： 這家在曼谷擁有7家分店的自助餐廳，以其高性價比和多樣菜品贏得本地人和遊客的喜愛。這裡提供雞肉、豬肉、魚蝦、魷魚等豐富選擇，位置靠近大皇宮，非常方便遊覽後來此飽餐一頓。

圖片來源：Bar B Q Resort

人均： 350泰銖

地址： 610 2 Borommaratchachonnani Rd, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700泰國

營業時間： 16:00–01:00

圖片來源：Bar B Q Resort

曼谷自助餐推薦六：Wonderful Pearl Cruise

特色： 如果你想在湄南河上體驗浪漫的夜晚，這家豪華遊船自助餐一定不容錯過！你可以享受無限量的海鮮和燒烤盛宴，同時欣賞曼谷璀璨的夜景，非常適合慶祝特別的日子。

圖片來源：Wonderful Pearl Cruise

人均： 1800泰銖

地址： 湄南河碼頭

營業時間： 10:00–23:30

圖片來源：Wonderful Pearl Cruise

曼谷自助餐推薦七：Copper Beyond Buffet

特色：這家自助餐廳是肉食者的天堂，特別適合大胃王與追求高品質餐點的顧客。餐廳以擺盤精緻、美味多樣著稱，從和牛牛排、龍蝦到鮮嫩的海鮮拼盤應有盡有。無論是新店還是老店，都有一樣的高水準服務和無懈可擊的用餐體驗。建議去用餐前一定要記得先在line上進行預約，以免撲空。

圖片來源：Copper Beyond Buffet

人均： 1400泰銖起

地址： Eastin Grand Sathorn, 曼谷

營業時間： 周一至周四12:00–14:30；周五至周六另有18:00–22:30

圖片來源：Copper Beyond Buffet

圖片來源：Copper Beyond Buffet