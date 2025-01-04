曼谷，不僅是購物的天堂，更是美食愛好者的夢幻城市！尤其是海鮮餐廳，無論是當地人還是觀光客都趨之若鶩。從經典老字號到新潮米其林推薦，每一家都有其獨特魅力與招牌菜色，保證讓你的味蕾大滿足！如果你熱愛新鮮的生猛海鮮與濃郁的泰式風味，那麼這篇文章就是為你量身打造的。以下推薦8家曼谷必吃的海鮮餐廳，無論是朋友聚餐還是美食探險，這些地方都值得你專程一試！

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前來曼谷，推薦你先看以下攻略：

曼谷鮮餐廳推薦一：建興酒家（Ratchada）

建興酒家是曼谷家喻戶曉的海鮮餐廳，以招牌菜「咖哩炒螃蟹」打響名號，被譽為到店必吃的經典美味。除了咖哩蟹，泰式酸辣湯與蝦料理同樣令人讚不絕口。建興酒家目前在曼谷擁有8家分店，方便你隨時享用美味海鮮，即使價位稍高，仍然是物超所值的選擇。



地址：13, 167, 167/13 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400泰國

營業時間：1600–2330

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曼谷鮮餐廳推薦二：頌通酒家

頌通酒家作為泰國的老字號海鮮餐廳，雖然知名度稍遜於建興，但仍是機組人員與在地食客的心頭好！主打新鮮生猛的魚、蟹、蝦，尤其是帶著焦香的冬粉焗蝦更是每桌必點。這家店憑藉地道的口味與平實的價格，吸引了眾多忠實顧客。

圖片來源：Sornthong Restaurant 頌通酒家

地址：2829-2831 Rama IV Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110

營業時間：12:00-22:00

圖片來源：Sornthong Restaurant 頌通酒家

圖片來源：Sornthong Restaurant 頌通酒家

曼谷鮮餐廳推薦三：Savoey Thai Restaurant 上味泰餐館

作為曼谷的老牌連鎖餐廳，上味泰餐館經營超過40年，菜單不僅有清晰的泰英雙語，還附有圖片，非常方便點餐。推薦必點泰式酸辣湯、鳳梨炒飯和咖哩螃蟹，每道料理都鮮美可口且價格合理，是初次到曼谷享用海鮮的不二選擇。

圖片來源：Savoey Thai Restaurant 上味泰餐館

地址：2nd Floor, Mercury Tower (The Mercury Ville), Ploenchit Rd., Bangkok

營業時間：10:00-21:30

圖片來源：Savoey Thai Restaurant 上味泰餐館

圖片來源：Savoey Thai Restaurant 上味泰餐館

曼谷鮮餐廳推薦四： Here Hai Restaurant เฮียให้

看似不起眼的街邊小店 Here Hai Restaurant，實際上是曼谷的米其林推薦老店！專注於去殼蟹肉和皮皮蝦料理，讓每口都能吃得酣暢淋漓。雖然店內不接受預約，但每天仍吸引大量顧客慕名而來。如果不想久等，建議避開高峰時段。

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圖片來源：Here Hai Restaurant เฮียให้

地址：112, 1 Ekkamai Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

營業時間：10:00–15:00, 16:00–17:30 (每週五六休息)

圖片來源：Here Hai Restaurant เฮียให้

圖片來源：Here Hai Restaurant เฮียให้

曼谷鮮餐廳推薦五： Kuang Seafood กวง ซีฟู๊ด

光海鮮魚翅餐廳是曼谷名氣極大的海鮮餐廳，深受當地明星和居民的喜愛。經典菜色包括咖哩炒螃蟹、大頭蝦以及泰式蚵仔炒蛋，鮮美多汁，絕對讓人吃到滿足。這裡的服務效率高，即便人多也不會等太久，是聚餐的理想地點。

圖片來源：Kuang Seafood กวง ซีฟู๊ด

圖片來源：Kuang Seafood กวง ซีฟู๊ด

地址：166, 1-5 ถนน รัชดา 10 Huai Khwang, Bangkok 10320泰國

營業時間：11:00-01:30

圖片來源：Kuang Seafood กวง ซีฟู๊ด

曼谷鮮餐廳推薦六： Lek Seafood

位於熱鬧的暹羅廣場附近，Lek Seafood 是一家老字號的平價海鮮餐廳，菜色多元且充滿地道泰國風味。從香辣蟹肉沙拉到泰式清蒸魚，每一道料理都令人難忘。尤其適合想體驗當地人用餐氛圍的旅客，是低調但不可錯過的好店。

圖片來源：Lek Seafood

地址：เล็กซีฟู้ด 89 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 3, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500泰國

營業時間：17:00–00:00（週日休息）

圖片來源：Lek Seafood

圖片來源：Lek Seafood

曼谷鮮餐廳推薦七： T & K Seafood

位於曼谷唐人街的 T & K Seafood，一直以其鮮活的海鮮與實惠的價格吸引著大量顧客。店外擺滿露天座位，讓你在欣賞唐人街夜景的同時，品味招牌菜如烤蝦、炒蟹和蒜蓉生蠔。這裡更有地道的夜市氣氛，是一次難忘的美食體驗。

圖片來源：T & K Seafood

地址：49-51 Phadung Dao Rd, Samphanthawong, Bangkok 10100

營業時間：16:00–00:00

圖片來源：T & K Seafood

曼谷鮮餐廳推薦八： Laem Charoen Seafood

以健康料理聞名的 Laem Charoen Seafood，是曼谷高端海鮮餐廳的代表之一，特別適合家庭聚餐或慶祝場合。這裡的蒸魚和大蝦都以清爽的口感取勝，搭配精緻的環境和貼心的服務，無疑是一次高品質的用餐體驗。



地址：PHJ9+HP2, Helix Building, 7th Floor, Emquartier, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

營業時間：10:30–21:30