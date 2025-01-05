北部朋友來找我，想說盡個地主之誼，請他們吃飯😆想來想去，還是帶他們來吃香橙好了，平價豐盛，又能滿足他們的中餐胃！

👇香橙的菜單。有不定時更新的私藏菜色，想吃可以寫在框框裡。

👇這是香橙的套餐，不知道點什麼的時候很好用！我們今天就點了四人餐～

👇上菜！香橙四人套餐有3主菜2時蔬1湯、4碗白飯，再加點一份泰式椒麻雞～

炒菠菜

👇綠意盎然的炒菠菜～口感鮮嫩，蒜頭提香恰恰好！

炒高麗菜

👇高麗菜炒得清脆爽口，火候掌握得很好，沒有炒得太軟爛，調味簡單卻很提味，很家常卻又好吃。

橙汁排骨

👇賣相非常吸引人，金黃色的排骨裹著酸甜的橙汁，看起來就讓人食指大動。吃起來外酥內嫩，酸甜的橙汁醬汁非常開胃，滋味讓人忍不住一口接一口，我每次來香橙必點菜色！這次也強力推給朋友們！

杏鮑菇烘蛋

👇杏鮑菇的Q彈口感和雞蛋的軟嫩融合，雙重口感～

蔥油海鱸魚

👇魚肉非常新鮮，肉質細嫩，沒有土腥味。蔥油的香氣和魚肉的鮮甜完美結合，吃起來非常清爽，而且沒有魚刺，可以放心大口享用！

黑蒜土雞鍋

👇黑蒜雞湯喝起來濃郁香醇，雞肉燉得軟爛入味，喝起來暖心又暖胃，吃完感覺很養生～

泰式椒麻雞

👇這是另外加點的！朋友們說為了下午行程爽快玩，必須吃飽一點！多吃肉！

雞皮炸得金黃酥脆，雞肉嫩滑多汁，搭配酸甜麻辣的醬汁，但吃起來不會太嗆也不會太膩，配上清爽的生菜，吃起來很過癮！

感謝朋友們非常捧場～全部吃光光耶！還說下次來台南一定再來吃一頓！我說不如回去前再吃一次，想吃不用等下次😆結果朋友們直接爽快說OK！這間店在永康，隔壁就是崑山中學～大家也可以來吃看看！平價的熱炒家常菜料理！

香橙料理食坊

地址：台南市永康區中山南路6號

電話：0915 976 190

時間：11:00-13:30、17:00-20:30(週二休息)



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