為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台南熱炒推薦｜取代廚房的家庭式料理｜永康美食推薦

台南熱炒推薦｜取代廚房的家庭式料理｜永康美食推薦

台南永康美食 台南永康美食餐廳 台南永康美食推薦 永康美食 more
2025-01-05 09:36:00 文字：艾薇到處走
share
艾薇到處走

艾薇到處走

 

北部朋友來找我，想說盡個地主之誼，請他們吃飯😆想來想去，還是帶他們來吃香橙好了，平價豐盛，又能滿足他們的中餐胃！

 

👇香橙的菜單。有不定時更新的私藏菜色，想吃可以寫在框框裡。

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

👇這是香橙的套餐，不知道點什麼的時候很好用！我們今天就點了四人餐～

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

👇上菜！香橙四人套餐有3主菜2時蔬1湯、4碗白飯，再加點一份泰式椒麻雞～

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

炒菠菜

👇綠意盎然的炒菠菜～口感鮮嫩，蒜頭提香恰恰好！

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

炒高麗菜

👇高麗菜炒得清脆爽口，火候掌握得很好，沒有炒得太軟爛，調味簡單卻很提味，很家常卻又好吃。

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

橙汁排骨

👇賣相非常吸引人，金黃色的排骨裹著酸甜的橙汁，看起來就讓人食指大動。吃起來外酥內嫩，酸甜的橙汁醬汁非常開胃，滋味讓人忍不住一口接一口，我每次來香橙必點菜色！這次也強力推給朋友們！

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

杏鮑菇烘蛋

👇杏鮑菇的Q彈口感和雞蛋的軟嫩融合，雙重口感～

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

蔥油海鱸魚

👇魚肉非常新鮮，肉質細嫩，沒有土腥味。蔥油的香氣和魚肉的鮮甜完美結合，吃起來非常清爽，而且沒有魚刺，可以放心大口享用！

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

黑蒜土雞鍋

👇黑蒜雞湯喝起來濃郁香醇，雞肉燉得軟爛入味，喝起來暖心又暖胃，吃完感覺很養生～

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

 

泰式椒麻雞

👇這是另外加點的！朋友們說為了下午行程爽快玩，必須吃飽一點！多吃肉！

雞皮炸得金黃酥脆，雞肉嫩滑多汁，搭配酸甜麻辣的醬汁，但吃起來不會太嗆也不會太膩，配上清爽的生菜，吃起來很過癮！

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

台南永康美食推薦：香橙料理食坊，CP值超高四人套餐，好吃又便

感謝朋友們非常捧場～全部吃光光耶！還說下次來台南一定再來吃一頓！我說不如回去前再吃一次，想吃不用等下次😆結果朋友們直接爽快說OK！這間店在永康，隔壁就是崑山中學～大家也可以來吃看看！平價的熱炒家常菜料理

香橙料理食坊

地址：台南市永康區中山南路6號

電話：0915 976 190

時間：11:00-13:30、17:00-20:30(週二休息)


檢視較大的地圖

 
文章標籤
台南永康美食 台南永康美食餐廳 台南永康美食推薦 永康美食 永康美食推薦 永康美食餐廳 永康熱炒美食 永康熱炒 永康熱炒推薦
創作者介紹
創作者 艾薇。到處走 的頭像
艾薇。到處走

艾薇。到處走

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

香橙料理食坊

phone
place台南市永康區中山南路6號
4.58 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.58
服務品質
4.58
裝潢氣氛
4.49
CP值
4.64
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up