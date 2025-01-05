2025聚餐年菜推薦，就選台中人氣「有春茶館」！融合島嶼風味的懷舊台菜，多次榮獲「經濟部經典台菜餐廳」肯定，今年推出4-6人與6-8人的年菜組合，選用中部當季食材，復刻阿嬤手藝，每道香氣十足、經典滿分！不僅提供冷凍宅配和外帶自取，現場也適合訂位包場，輕鬆搞定新年團聚或朋友聚餐。即日起至1/10預購年菜組合享早鳥優惠，再送闆娘食譜新書，廚藝新手也能端出澎湃團圓菜！

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有春茶館 在哪裡？

有春茶館鄰近公益路，座落在大進街上，周邊就有付費停車場，開車前往用餐的朋友們停車免煩惱

有春茶館 大墩店 ｜FB

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04-2322 1669

營業時間：1130-2100 (週五、週六至2130)

有春茶館 環境

有春茶館大墩店 運用竹篩、蒸籠、禮籃等懷舊元素巧妙裝點，營造濃濃古早味氛圍。寬敞舒適的空間，無論是雙人小聚，還是多人歡聚都能輕鬆安排，更棒是，平日用餐不限時，下午也持續營業，隨時都是聊心事、聚會的絕佳選擇！

櫃檯旁還有伴手禮專區，從拌麵醬、果乾、黑糖餅到麵茶粉，各種好味道應有盡有，還有冷藏、冷凍食品可以現場選購，帶回家也能延續美味時光。

有春茶館 堅持用心挑選方圓80公里內的在地當季食材，讓每一口都嘗得到這片土地的真味，同時榮獲三年經濟部商業署台菜餐廳認證，被授予綠色餐桌的榮耀，讓你在享受美味的同時，也能安心支持環境友善

有春茶館 2025外帶年菜

有春茶館2025年菜開放預訂！無論是適合6-8人 金蛇迎春鴻運組，還是4-6人 蛇年富貴福運組，都能輕鬆滿足不同家庭需求，兩款差別在是否有扁魚沙茶鍋。冷凍年菜只需簡單加熱，就能還原阿嬤傳統手藝，現在訂購享免運優惠，01/10前預訂享早鳥價，01/10-01/27新春價開跑，熱年菜外帶或初一後內用選項也貼心備好，自取宅配都方便

金蛇迎春鴻運組 （6~8人份）

紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸、拇指發糕

蛇年富貴福運組 （4~6人份）

紅露醉蝦、雲林烏魚子、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸、拇指發糕

2025有春茶館年菜 訂購：請點我

《免開火！巧用家電做台菜：名廚帶你用電鍋、氣炸鍋、電烤盤》

凡於12/31前，購買有春茶館任一新年年菜套組，加贈 黃景龍師傅與陳沛瀅創辦人聯手出版的食譜新書《免開火！巧用家電做台菜：名廚帶你用電鍋、氣炸鍋、電烤盤》，收錄有春茶館的經典辦桌菜，無需瓦斯爐，輕鬆使用家電就能做出台菜美味，無論租屋族或料理新手都能輕鬆上手，還能學到不少台菜專業小撇步！

有春茶館外帶年菜 金蛇迎春鴻運組

這次到店品嚐的金蛇迎春鴻運組，適合6-8人共享，簡單復熱就能輕鬆享受懷舊美味的年菜！

內含紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸和拇指發糕等台菜佳肴。需要注意是，部分熱年菜才有的食材（如：芋頭地瓜絲、豆腐、有機玫瑰醬等），宅配冷凍年菜則不包含，若需要可以自行添加哦！

冷盤：紅露醉蝦、雲林烏魚子

這道經典台味冷盤 紅露醉蝦，選用了比紹興酒更溫和的紅露酒，搭配中藥材，香氣濃郁卻不過於強烈，紅色的醉蝦不僅視覺上吸引，口感也迷人，白蝦新鮮Q彈，酒香與蝦肉的鮮甜相互交融，淡淡中藥香與微微甜味，讓蝦肉更添醉人風味

嚴選雲林四湖的烏魚子，膏厚味濃卻不黏牙，炙燒過後香氣更加四溢，入口後鹹甜海味滿溢，完全沒有腥味或油耗感，搭配蒜片、冬季白蘿蔔帶出其鮮美，想要更清爽，來點蘋果或水梨搭配，一樣是討喜清新好味

麻油雞米糕（冷凍年菜無附炸地瓜絲與芋頭絲）

經過舒肥處理的去骨雞腿肉，保留軟嫩口感，即使復熱依舊迷人。米糕選用了在地台灣糯米，粒粒分明、Q彈有勁，再與麻油、薑片、香菇拌勻，麻油清香，完全不膩口。我最嘎意是，最上層疊滿像座小山的酥炸地瓜絲與芋頭絲，滿滿脆感與豐富層次，讓人一口接一口停不下來！

鹽麴味增豬五花

選用台灣產銷履歷的溫體豬肉，經過鹽麴與味噌的天然發酵調味，讓豬五花肉質柔嫩！一口咬下油脂香氣迷人，能品嚐到豬肉天然甜味，完全不死鹹，如果家裡有噴槍，不妨炙燒一下，讓香氣瞬間升級

扁魚沙茶鍋（冷凍年菜不含豆腐）

扁魚經獨家技法處理，鮮味於湯中慢慢釋放，搭配沙茶的層次感，帶出食材的自然甜味，內有九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、木耳、青蔥段、豆腐，香氣四溢，湯頭鹹香清甜。懷舊又澎湃的台式鍋物，過年圍爐必備，還能依喜好加入新鮮蔬菜與火鍋料，烹煮出專屬自家的豐盛滋味！

白灼腳庫燉全雞

整隻全雞搭配彈嫩腳庫，加上當歸、紅棗、蒜頭與冬季當令白蘿蔔費心燉煮，湯頭鮮甜濃郁，雞肉軟嫩入味，腳庫Q彈有嚼勁，溫潤香醇，滿是膠質又不膩口，暖心又滋補

阿嬤手工雞捲、蛋黃麻糬芋丸

蛋黃麻糬芋丸，金黃酥脆的外皮，裹著綿密芋泥和香濃鹹蛋黃，一口咬下去鹹甜交織，外酥內軟，讓人一口接一口，老少咸宜，愛不釋手！

阿嬤手工雞捲，豆皮裹著鮮美魚漿與當季蔬菜，外皮酥脆不油膩，魚漿的鮮甜、蔬菜的清新，加上荸薺的脆感，回家復熱只需先蒸再氣炸，減少油脂，更加香酥可口！

拇指發糕

有春茶館的招牌小點 拇指發糕，小巧可愛，嚴選霧峰香米製作，口感軟Q彈牙，帶著米香，搭配當地農會的有機玫瑰醬，花香芬芳，酸甜迷人，吃起來更添風味。無論冷吃還是熱食，都能感受到那份獨特的甜蜜滋味，簡單卻令人滿足（有機玫瑰花醬僅提供內用或自取熱年菜，冷凍年菜不包含）

麵茶炸年糕

有春茶館的 麵茶炸年糕 ，是每次來訪必點！外酥內軟，軟糯不黏牙，甜味恰到好處，一咬下去請小心爆漿，搭配濃濃古早味麵茶粉，甜香四溢，不僅是年節必備，更象徵著步步高升，每一口都讓人回味無窮！

2025有春茶館年菜 訂購：請點我

過年團圓別再忙得團團轉！有春茶館精心準備2025經典台菜年菜組，麻油雞米糕、白灼腳庫燉全雞、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、阿嬤手工雞捲等，每道都是島嶼家常的熟悉滋味。簡單復熱輕鬆搞定年夜飯。即日起至1/10前訂購，享早鳥優惠！

不論是冷凍宅配到家，還是到店自取，都讓你方便又自在，今年就交給有春茶館，幫你把幸福端上桌！

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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