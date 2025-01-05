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商品連結：JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機
手邊有好幾組，從以前到現在入手的一些藍牙耳機，
回想起來，每個時期大家著重的點，和款式設計上的趨向都不太一樣。
在最近這波的上一批，那時候流行的是類似髮箍的造型款式，
戴上去之後會在後腦這邊有一條東西連接著兩耳，優點是耳機不容易弄丟，
缺點就是他不像這種小小一顆的好攜帶收納，各有好壞，
不過大家的重量都是近乎不存在般的無感，已經都很優秀了。
最近入手的這款，是美國品牌JLab Audio最新推出的耳機銷售冠軍JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機
JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機讓我非常雀躍的想分享，是因為他是環扣耳夾式的，
這是我第一次使用這樣的款式，他目前只有出兩種顏色，除了這個很基本的黑色，
另一個顏色是孔雀綠，不過考慮到百搭性，我最後還是選了黑色，哈。
輕盈小巧的設計，隨身攜帶很方便~
真要挑剔他的話，我覺得他有一個設計不良但不影響使用的地方，
就是他的這個耳機盒，只要打開就無法直立著，感覺他設計的時候沒有考慮重心問題，
所以使用起來無法像別人家的耳機可以很暢快的放回去，就是一種使用起來的爽度的問題。
很喜歡他配了一條很跳的藍色充電線
JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機本人質感不錯，很可愛的造型
只要一把耳機拿出來就可以快速配對，並且支援Google Fast Pair(適用Android)，
還有多點連線的功能，可以透過藍牙多點連接多個設備，
不用擔心你用電腦追劇時卻漏了手機上的來訊，
而且他使用的是最新藍牙5.4，連線穩定又快速
這個JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機還有出他們自己的專屬APP，
可以在上面做各種客製化的調整設定，細雕自己獨愛的聽覺饗宴。
因為非入耳式的，最令人擔心的問題就是聲音的呈現不如入耳式的飽滿漂亮，
結果我一聽不得了了，我發現他的聲音呈現非常立體又多層次，
專業音質的獨家調音，超低延遲的高清高品質音效，立體到會有入耳式的錯覺，
加上APP可控制環境音聆聽音量，也能在上面調整最大音量以及控制環境音聆聽音量，
使用起來的體驗感更好。
內建3組EQ音場除了可透過耳機快速切換外也可以透過APP客製化設定使用，同時APP也支援電影模式喔，
低音增強的偏愛，讓他在所有音量裡實現最佳性能的厲害。
最重要的是我戴了好一陣子，環扣耳夾式靈活調整貼合，他戴起來真的非常無感，
很喜歡這種輕盈隱形感，戴起來整天舒適無負擔，沒有帶來任何的疼痛與不適。
平常使用，他除了有降噪技術結合數位MEMS麥克風，還有，
，
全觸控式操作，通勤運動都好用，
我感覺他就是集結了所有我想要的優點於一身的藍牙耳機，好喜歡喔
因為他是
還是想跟什麼樣的耳環耳扣一起做搭配，都很好應用，不太會受限或受到什麼影響。
如果你是不想戴那種像耳罩式的耳機那麼顯眼的款式，就很適合選這款，
基本上頭髮放下來跟沒有戴耳機一樣沒有什麼感覺，戴起來很低調又很舒服的款式。
目前還有另一款人氣也很高的JLab JBuds OPEN SPORT 開放式運動藍牙耳機，也是許多人的愛
正在找尋久戴不痛藍牙耳機的朋友，很推薦可以參考看看喔~