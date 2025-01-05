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商品連結： JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機

手邊有好幾組，從以前到現在入手的一些藍牙耳機，

回想起來，每個時期大家著重的點，和款式設計上的趨向都不太一樣。

在最近這波的上一批，那時候流行的是類似髮箍的造型款式，

戴上去之後會在後腦這邊有一條東西連接著兩耳，優點是耳機不容易弄丟，

缺點就是他不像這種小小一顆的好攜帶收納，各有好壞，

不過大家的重量都是近乎不存在般的無感，已經都很優秀了。



最近入手的這款，是美國品牌 JLab Audio 最新推出的耳機銷售冠軍 JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機

JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機 讓我非常雀躍的想分享，是因為他是環扣耳夾式的，

這是我第一次使用這樣的款式，他目前只有出兩種顏色，除了這個很基本的黑色，

另一個顏色是孔雀綠，不過考慮到百搭性，我最後還是選了黑色，哈。

輕盈小巧的設計，隨身攜帶很方便~

真要挑剔他的話，我覺得他有一個設計不良但不影響使用的地方，

就是他的這個耳機盒，只要打開就無法直立著，感覺他設計的時候沒有考慮重心問題，

所以使用起來無法像別人家的耳機可以很暢快的放回去，就是一種使用起來的爽度的問題。

很喜歡他配了一條很跳的藍色充電線

JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機 本人質感不錯，很可愛的造型

只要一把耳機拿出來就可以快速配對，並且支援Google Fast Pair(適用Android)，

還有多點連線的功能，可以透過藍牙多點連接多個設備，

不用擔心你用電腦追劇時卻漏了手機上的來訊，

而且他使用的是最新藍牙5.4，連線穩定又快速

這個 JLab FLEX 開放式耳夾藍牙耳機 還有出他們自己的專屬APP，

可以在上面做各種客製化的調整設定，細雕自己獨愛的聽覺饗宴。

因為非入耳式的，最令人擔心的問題就是聲音的呈現不如入耳式的飽滿漂亮，

結果我一聽不得了了，我發現他的聲音呈現非常立體又多層次，

專業音質的獨家調音，超低延遲的高清高品質音效，立體到會有入耳式的錯覺，

加上APP可控制環境音聆聽音量，也能在上面調整最大音量以及控制環境音聆聽音量，

使用起來的體驗感更好。

內建3組EQ音場除了可透過耳機快速切換外也可以透過APP客製化設定使用，同時APP也支援電影模式喔，

低音增強的偏愛，讓他在所有音量裡實現最佳性能的厲害。

最重要的是我戴了好一陣子，環扣耳夾式靈活調整貼合，他戴起來真的非常無感，

很喜歡這種輕盈隱形感，戴起來整天舒適無負擔，沒有帶來任何的疼痛與不適。



平常使用，他除了有降噪技術結合數位MEMS麥克風，還有，

，

全觸控式操作，通勤運動都好用，

我感覺他就是集結了所有我想要的優點於一身的藍牙耳機，好喜歡喔

因為他是

還是想跟什麼樣的耳環耳扣一起做搭配，都很好應用，不太會受限或受到什麼影響。

如果你是不想戴那種像耳罩式的耳機那麼顯眼的款式，就很適合選這款，

基本上頭髮放下來跟沒有戴耳機一樣沒有什麼感覺，戴起來很低調又很舒服的款式。

目前還有另一款人氣也很高的JLab JBuds OPEN SPORT 開放式運動藍牙耳機，也是許多人的愛

正在找尋久戴不痛藍牙耳機的朋友，很推薦可以參考看看喔~