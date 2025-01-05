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雖然住在基隆，每天都有漂亮的船景可以看，但缺點就是這樣的濕情畫意總是伴隨著大雨，

每次下大雨，在陽台的衣服總是晾不乾，外出一趟不只鞋子濕，整個家感覺都要泡在水裡了，

摸什麼都覺得能榨出水的感覺，這時候除濕機和好用的烘被機就非常重要~

最近又是泡在水裡的季節，特地入手了許多網友推薦的鉅豪微電腦四季烘被機要來用用~

整體是白色搭配淡淡的粉色，很淡雅的感覺，很耐看。

除了主機以外，還附有烘衣櫥~

中文介面，操作很簡單，有分夏天跟冬天，還有15到120分鐘的時段可以定時，

也有冷風，還有除螨，羊毛，和羽絨模式，感覺他的應用範圍滿廣的，反正只要能塞得進去都可以烘

側面的小門打開，就可以拉出管子和電線，烘被袋也放在這裡~

烘衣櫥一拿出來就彈開了，大家要小心，不要離自己太近，會被打到。

烘衣櫥滿大一個的，高度也很高~

把管子接上就可以開始使用，魔鬼氈可以調整鬆緊度。

靠近頂部這邊可以置入吊衣桿，能放三根，但我覺得放一根就很夠用~

掛我的長版西裝外套也沒有問題~

如果要烘其他的物品，我會把吊衣桿拿掉，然後橫放，這樣置物比較方便~

可以烘各種帽子，娃娃~

還有包包們

冬天最愛的這種可愛的兔毛短靴，外出完回來就可以來烘一下再放入防塵袋與鞋盒收藏~



其實這個罩子如果不是粉色的，還滿像小攝影棚的

烘過的兔毛觸感超柔軟，雖然毛毛很舒服，但我還是不會光腳穿他，會穿上襪子，

不然裡面會臭臭，也會越穿越髒，會變的很噁心。

堅持使用專用加大烘被袋，才能全面均溫有效殺死塵螨。

超大的烘被袋，烘衣、烘被都適用，平放可以烘雙人床被，對折可以烘一下大東西，像是我的長版羽絨外套

箭頭的地方是出風口，風會從那裡跑出來喔~

這個機器很棒，各種角度都可以使用，不用一定只能立著放，非常靈活的好設計。

他還有定時斷電設計和過熱保護裝置，使用起來非常安全，

而且在現在大多都是中國製造的小家電裡，少數的台灣製造呢

大家最關心的電費，根據官方的數據，他一個小時只會花你2.6元而已喔~

把烘被袋對折之後，兩角這邊有魔鬼氈帶子可以黏上，讓你要烘的大東西可以裹的嚴嚴實實的~

我覺得他使用起來雖然有聲音，但不會太吵，有點重量，但女生自己也可以輕鬆搬，

體積也不會過太大，應用範圍又很廣，對於台灣冬天的潮濕天氣，或是沒有空間可以晾衣物的朋友，

就可以入手一台來使用，其實像冬天的時候，也可以把他插在被子裡吹熱風，先幫你暖暖被，

這樣你就不用躺那個冰冷的被窩了，也可以當暖房機使用，在冬天裡的小房間，使用起來很有幸福感呢~