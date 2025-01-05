嘉義市東區有一間優質火鍋店剛開幕不久，湯底、食材、擺盤、環境、服務各方面無不用心！狡兔很看好它！

新興餐廳「約壹鍋」坐落於吳鳳北路、民族路的岔路口，門面外觀注重品牌形象的塑造，優美的墨跡字畫彰顯著濃濃的中式風情。

正對面就有一座電子收費停車場！對於開車族來說非常便利！

曾經看過一篇報導，指稱嘉義市的人口密度是全台第二高，以往狡兔和小叮噹造訪嘉義市的餐廳時，停車總是需要那麼一點運氣。

感動！這裡佔地廣、車位多，不必盲目亂繞，輕易找到理想的停車格！

嘟嘟房的收費合理，付款方式多元化，供大家做個參考。

「約壹鍋」的店徽設計可愛又充滿活力，那火焰讓我聯想到卡西法，哈！

一進去，瞧見牆面上懸掛好幾句與火鍋相關的警示語錄，頗有意思！那些書法字體十分優美，不自覺駐足觀賞。

以紅磚砌成的古早味爐灶，每日現熬天然湯底！真材實料採用豬大骨、蔬菜去熬製，不是用化學湯粉喔！

經營團隊都是年輕人，稍晚撞見店員著手準備另一鍋湯底，將一塊塊的新鮮豬大骨置入滾水中，真的是從無到有，製程透明化，讓消費者眼見為憑！

店員熟練的操作切肉機，將原塊肉裁切成適當的厚度。

用餐區涵蓋一、二樓，而一樓因為空間有限，僅規劃四組四人座。

古色古香的佈置，大地色系當中點綴著喜氣的紅，傳遞店家堅實、熱情的職人精神。

哈！無庸置疑，火鍋對咱們臺灣人來說，確實是一種美好的存在！四季皆宜吃不膩！

店裡播放著音樂，部份曲目有些年代了，多年後再聽見，狡兔瞬間掉進回憶漩渦中！

自助區供應醬料、白飯、飲料、冰淇淋，任由大家取用！

飲料備有冬瓜檸檬、紅茶，正合我意，我個人不愛喝氣泡飲。

沒錯！自己的醬自己調！店家提供醬油、黑醋、白醋、蒜末、辣椒、蔥花、沙茶醬、醬油膏、豆瓣醬。

讚啦！店家引進狡兔非常欣賞的BRAVO布拉芙冰淇淋！口味多達四種，這天出現的都是普羅大眾所愛——雙倍巧克力、彩虹焦糖、花生聖代、太妃糖。

一樓後方有洗手間，打理得相當乾淨。

噗！預祝大家新的一年事事順心！新年快樂！

二樓的空間較開闊，規劃七組四人座。

樓上這邊也比照辦理，擁有專屬的自助區。

少不了布拉芙冰淇淋！狡兔偷偷瞄了一下，口味跟樓下相同。

購置兒童座椅，歡迎親子客群來圍爐。

多數餐廳考量到成本，通常二樓的佈局一切從簡，但看得出來該店在裝潢方面下重本，兩個樓層皆時尚且雅緻。

仔細賞味眼前的書法作品，字字有勁道，詞句積極正向，此刻狡兔彷彿被洗腦般，不由得要重新審視自己的人生觀。

倘若這裡的火鍋有意識，腳踏實地奉行兩大原則——湯底是靈魂、食材是根本，那麼它絕對不想被埋沒！

我迷戀他們家的大理石紋桌面！內嵌電磁爐設備，開啓熱源好便利。

這句話以不同的字面、逗趣的圖畫來另類詮釋，更顯浪漫。

哈！好一個「學會煎牆」！此外還有「抓住雞喙」也讓我印象深刻呢！

二樓也有洗手間，如果內急時其中一間被人佔用，幸好還有另一個去處。

個人套餐298元起，先選湯底再選主食，皆附什錦蔬菜盤，還有自助區的白飯、飲料、冰品吃到飽！

如需共鍋酌收160元，可單點折抵，身高120公分以下孩童免收共鍋費。

我們當天選擇雙人套餐系列當中的「海陸雙饗套餐」，外加單點的嚴選花枝漿、綜合火鍋料，店家出餐速度快，賞心悅目的食材接連上桌！

◎ 最新菜單請見官網：

https://yue-yi-guo-hpm.com

冬瓜檸檬溫和不會太酸，古早味紅茶的甜度適中。

沾來沾去，仍然覺得沙茶醬才是王道！

白飯無限供應，亦可視個人需求另外加購王子麵、冬粉或意麵。

<什錦蔬菜盤>

他們家的菜盤使用竹籃裝盛，精心鋪排之下，繽紛奪目。

天然鮮蔬為主軸，依季節更換調整種類，底下墊著大量高麗菜，以及少許冬粉。

<梅花豬>

海陸雙饗套餐的主食固定，包含梅花豬、雪花牛、蛤蠣蝦子拼盤！

梅花豬有十片，色澤粉嫩，鮮度不言而喻。

<雪花牛>

雙人套餐是一人一鍋，狡兔這天甭遷就不吃牛的小叮噹，可以開心獨享這盤牛肉啦！

這八片雪花牛肉猶如織帶般整齊排列，紅白相間的紋理真是美翻天！

<蛤蠣蝦子雙拼>

店家小心翼翼，溫柔對待每一種食材！木盆裡頭滿載碎冰，以利於保鮮。

選用的蛤蠣是巨無霸等級！超大顆耶！

其實該店還有推出更豐富的海鮮組合拼盤，但考量到挑食的小叮噹不吃魚肉，基本款對我們而言，已足夠了！

<嚴選花枝漿>

狡兔平常在家吃火鍋習慣搭配花枝漿，於是單點一份嚴選花枝漿來嚐試。

<綜合火鍋料>

我們還點了一份綜合火鍋料，由店家隨機選配三種，整體份量頗超值！

某些魚丸帶腥味讓我懼怕，這個鱈魚丸很可以！

蛋餃的數量也給得大方，適合兩人分食。

米血是我們的心頭好！店員該不會有練過讀心術吧！？

<大骨‧林間桂竹筍鍋>

雙人套餐可任選兩款湯底，而且每鍋都直接附送一根大骨呢！

林間桂竹筍鍋能撈到不少筍子！湯汁內斂清甜，爽口低鈉無負擔感。

<大骨‧人蔘藥膳鍋>

天氣日漸寒冷，狡兔選定人蔘藥膳鍋，趁機替自己滋養身子。

看吧！除了大骨，這鍋真的有人蔘相伴！喝起來溫潤甘美，清香撲鼻。

偏寬的鍋具款式，使得烹煮過程順利！咱們陸續擺入五顏六色的食材，當下充滿儀式感！

大塊的芋頭、南瓜，深得我心！我覺得只要火鍋菜盤裡面出現這兩樣，就代表店家有誠意！

嚴選花枝漿的口感鬆軟，而非紮實有彈性，推測漿體走天然路線無添加改良劑，但帶有鮮甜味，咬得到具體花枝碎塊。

鱈魚丸也有顯著甜味，米血軟濡不糊爛。

狡兔一定要給蛋餃高分啦！內餡豐盈想必是手工製品，調味卓越。

雪花牛很長、很大片！厚度令人滿意！高比例的油花咀嚼起來輕鬆愜意，即使一口一片也能駕馭！肉質細膩彈牙，完美！

搶了小叮噹的梅花豬來吃，驚覺豬肉的表現也不遜色，鮮嫩無比，一點也不柴！

由於蛤蠣是大塊頭，所以比起一般蛤蠣要煮更久些，終將坦露肥美的內在！

蝦子總是留待最後才嚐，要等小叮噹吃飽喝足再幫我煮蝦、剝蝦！XD

白蝦鮮甜，而他們預先剔除腸泥這件事也讓我心生感激，畢竟並非所有店家願意花時間處理小細節。

狡兔餐後去挖了雙倍巧克力、彩虹焦糖，前者暗藏巧克力碎片，香濃可口；後者呈現多彩樣貌，然而味道確實是討喜的焦糖！布拉芙冰淇淋非常好吃！

火鍋專賣店「約壹鍋」的優點一籮筐！如果各位正在尋找氣氛絕佳、價位平實的餐廳，盼望可兼顧健康與美味的鍋物料理，那絕對不能讓它只是口袋名單，一定要付諸行動去踩點！激推！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 約壹鍋‧火鍋達人 ↓

官網：https://yue-yi-guo-hpm.com

臉書：https://www.facebook.com/61569353488089

地址：嘉義市東區吳鳳北路99號

電話：05-223-3000

營業時間：

[平日] 17:00~22:00

[假日] 11:30~14:30 / 17:00~22:00

公休日：每週三