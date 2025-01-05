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【板橋燒肉吃到飽】炎上燒肉｜吃燒肉就是要喝啤酒，這裡啤酒暢飲免加價，澎湃頂級和牛、生食級干貝通通吃起來，捷運江子翠站美食

炎上燒肉 壽星優惠 江子翠站美食 新北吃到飽 more
2025-01-05 21:53:00 文字：小咪ma．吃喝玩樂趣
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小咪ma．吃喝玩樂趣

小咪ma．吃喝玩樂趣

【板橋燒肉吃到飽】炎上燒肉｜吃燒肉就是要喝啤酒，這裡啤酒暢飲免加價，澎湃頂級和牛、生食級干貝通通吃起來，捷運江子翠站美食

新北燒肉吃到飽推薦，來喔~來喔! 大口吃肉、大口喝酒就要到炎上燒肉！最近挖掘到新北板橋江子翠站附近新開的炎上燒肉真的太超值了，最低一人698元就有燒肉、飲料、冰品120分鐘吃到飽，重點是還包含生啤喝到飽，不用額外加價耶，光這一點就必須推薦起來，板橋江子翠燒肉吃到飽-炎上燒肉板橋創始店，地址為新北市板橋區文化路2段351號1樓，從捷運江子翠站6號出口走來僅需2分鐘，交通便捷，聚餐、約會都很方便。當天平日晚過去用餐也是大客滿的狀態，建議要提前先訂位比較保險喔！！

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炎上燒肉｜內用環境

店內分成兩個區塊，左邊就是餐點自助吧，右邊跟後半都是座位區，內用座位很寬敞，每一格都有用隔板隔起來，就像是一個小包廂的概念，店內的排煙系統非常棒，走進來也不會聞到滿滿的烤肉油煙味

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炎上燒肉｜自助吧

自助吧的區域也要好好介紹一下，除了菜單上點的到的肉品之外，自助區還提供了滷肉飯、清燉牛肉湯、滷豬腳可以無限吃

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這滷肉飯滿滿的肥肉太邪惡了，鹹香四溢，淋在白飯上絕對一碗接一碗，我都不敢吃太多，因為我要把胃拿來裝滿肉啊

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這牛肉湯絕對要來個2~3碗，裡面的牛肉塊有夠厚實，湯頭清甜不膩，很好喝耶

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什麼?! 還有滷豬腳，Qㄉㄟㄉㄟ的皮太彈牙了

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炎上燒肉｜醬料區

醬料部分也是下足了工夫，除了常見燒肉汁、烤肉醬、蔥鹽之外，還有好多種風味的醬料，我最推的是泰式辣醬跟韓式辣醬，配肉超搭的

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炎上燒肉｜飲料冰品區

冰品是提供哈根達斯，每天都有四種口味喔

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小朋友最愛的霜淇淋也有，一旁還有提供黃豆粉、抹茶粉、黑糖蜜可以搭配，不在只是無聊的牛奶霜淇淋呢，炎上燒肉每個小細節都做得很棒耶

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另外還有Hershey's的巧克力冰沙，有兩種口味可以選，天啊，我這個巧克力控整個淪陷在這邊~狂喝

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當然，一般的汽水跟茶飲通通有，還有椰子水也太特別了

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炎上燒肉｜生啤喝到飽

來~重點在這裡!! 生啤酒給你喝到飽，我覺得這真的非常划算，通常吃燒肉要有啤酒喝到飽一人都要加個199元，來炎上燒肉直接副給你，最低點698的套餐就包含啤酒喝到飽，聚會選這邊對了，連酒錢都可以省起來，是說~老闆這樣會賺錢嗎?! 哈哈

(喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒)

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(喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒)

炎上燒肉｜蔬菜 烤物自助區

烤蔬菜類跟部分肉品擺在這裡自行取用，還有沙拉可以享用，提供的品項真的很豐富

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底下還有泰式、韓式、日式的醃漬雞肉可以自行夾取，泰式口味酸酸辣辣很過癮

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炎上燒肉｜菜單

炎上燒肉一共分四種價位，698元、858元、998元、1588元，價格越高能吃到的肉品品項越多，最低的698元吃到飽是平日限定，我覺得698元的菜單就可以爽吃，全部包含甜點、蔬菜、烤物、飲料、冰淇淋自助吧吃到飽，每一種價位都包含生啤無限喝，當月壽星也有優惠，兩人同行(含)以上整桌9折！平日下午四點前來店消費，還有95折優惠唷！

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醬料的選項真的很多元，怎麼配都好吃，泡菜也是自取，夾在燒肉裡真的無敵啊

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另外，桌上還有六種調味粉，像是七味粉、胡椒鹽、玫瑰鹽....通通都在桌上喔

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炎上燒肉｜炎上達人998系列

當然一上桌就要全部點一輪，除了牛、豬、雞、鴨、羊都有，海鮮種類也是選擇多多，愛吃牛肉的我直攻所有牛肉品項，真的吃得好開心捏

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日本F1上蓋 肩小排 翼板牛

炎上燒肉每一盤肉都是份量十足，厚度也夠，一種不怕你吃的概念，哈

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翼板牛帶有豐富的油花，吃起來軟嫩多汁，沾點泰式，酸辣口感更加開胃

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肩小排帶點嫩筋，略有嚼勁，非常適合搭配燒肉醬汁

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日本F1上蓋絕對是必點TOP系列，鮮嫩的色澤加上軟嫩多汁的口感， 單吃就很棒， 卷進韓式泡菜增添脆度， 這樣的吃法壤你口中有滿滿的層次啊

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伊比利豬肋條 伊比利豬梅花

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伊比利豬梅花也是超大一片， 拿來生菜包肉最適合

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牛肋條 蔥鹽牛舌  M9澳洲和牛三叉 紐約客

如果你不喜歡太油感的肉品， 那M9澳洲和牛三叉跟紐約客非常適合你

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來吃燒肉怎麼能錯過蔥鹽牛舌，蔥鹽放在自助區自行夾取，牛舌油嫩多汁，夾進鹹香的蔥鹽醬一口塞，只能大喊"太完美啦~"，記得再搭配一口啤酒更對味

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牛肋條和啤酒根本絕配，吃起來有QQ的筋感，肉香十足，配上一口啤酒真的太滿足了

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鴨胸 厚切牛舌

我大推它們家的厚切牛舌，跟我在老井極上吃的不相上下，2~3公分的厚度好吸睛

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烤到這樣表皮微微恰恰就可以嚕

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你看看這色澤是不是好吃的不要不要的，一口咬下還帶有脆度，香啊~跟一般薄片的牛舌完全是不同感受喔

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鴨胸也是很大一片，肉質Q而不柴，厚厚的脂肪增加滑嫩口感

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肋眼牛排

肋眼牛排真的太大塊啦，建議多人一起用餐的時候再點，不然胃哪有空間塞其他美食

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烤好後用剪刀剪成一片片，吃起來不油不膩，其實邊聊邊吃，整塊很快就吃光光了，哈

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溫體豬嫩臀 大腸 松阪豬

這裡還有溫體豬，吃起來沒有一般豬肉的豬腥味，松阪豬也不錯，烤好後脆脆的，也是一片接一片

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豬大腸每一片都好大塊，我就是喜歡大腸在嘴裡的嚼勁，越嚼越香

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帶骨牛小排

我本身就很愛吃牛小排的肉感，帶骨牛小排肉質軟嫩，骨頭旁的肉筋啃起來也很帶勁，搭配一點玫瑰鹽就超好吃的

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天使紅蝦 黑虎蝦 鮭魚菲力 鱸魚菲力 日本生食級干貝 半殼生蠔 

海鮮我們也是通通來一輪，最推生蠔跟蝦子，魚肉的部分也是帶有厚度，鮭魚烤好加點玫瑰鹽就爆好吃

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蒜蓉粉絲貝 

粉絲貝整個放在烤網上，粉絲透明就可以享用，蒜蓉的香氣搭配粉絲很涮嘴

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生蠔大力吃起來，每一顆都很JUICY

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蝦子的SIZE都超大，每一隻肉質飽滿彈牙，愛吃蝦子的你絕對要多點幾回

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干貝大小剛剛好，一口塞進嘴裡超多汁，滿嘴鮮

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酥烤冰淇淋 乳酪一口酥 煉乳麻糬 烤布蕾

烤類的甜點超齊全，烤麻糬跟酥烤冰淇淋是店內熱門品項

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烤到外酥內Q的麻糬光是沾煉乳就有夠好吃，記得邊烤邊壓，讓他膨起來口感才是最棒的

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酥烤冰淇淋給你冰火五重天的口感，外層的吐司經過火烤特別香啊

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最後，當然不能錯過哈根達斯冰淇淋來個完美END

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吃過蠻多間燒肉放題的我真心推薦炎上燒肉，肉品不算爆多種，但每一種都好吃，服務也很不錯，上菜根換烤網都很快，尤其是啤酒喝到飽這一點個人就覺得很划算，平日下午四點前消費，還有95折優惠，這真的讓人想再衝一波啦，各位朋友，年節聚餐就選這裡，趕快收刀訂位，他們家生意真的不錯啦~

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炎上燒肉-板橋創始店

phone02-77515527
place新北市板橋區文化路二段351號1樓
4.78 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
5.00
CP值
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