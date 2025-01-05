新北燒肉吃到飽推薦，來喔~來喔! 大口吃肉、大口喝酒就要到炎上燒肉！最近挖掘到新北板橋江子翠站附近新開的炎上燒肉真的太超值了，最低一人698元就有燒肉、飲料、冰品120分鐘吃到飽，重點是還包含生啤喝到飽，不用額外加價耶，光這一點就必須推薦起來，板橋江子翠燒肉吃到飽-炎上燒肉板橋創始店，地址為新北市板橋區文化路2段351號1樓，從捷運江子翠站6號出口走來僅需2分鐘，交通便捷，聚餐、約會都很方便。當天平日晚過去用餐也是大客滿的狀態，建議要提前先訂位比較保險喔！！

炎上燒肉｜內用環境

店內分成兩個區塊，左邊就是餐點自助吧，右邊跟後半都是座位區，內用座位很寬敞，每一格都有用隔板隔起來，就像是一個小包廂的概念，店內的排煙系統非常棒，走進來也不會聞到滿滿的烤肉油煙味

炎上燒肉｜自助吧

自助吧的區域也要好好介紹一下，除了菜單上點的到的肉品之外，自助區還提供了滷肉飯、清燉牛肉湯、滷豬腳可以無限吃

這滷肉飯滿滿的肥肉太邪惡了，鹹香四溢，淋在白飯上絕對一碗接一碗，我都不敢吃太多，因為我要把胃拿來裝滿肉啊

這牛肉湯絕對要來個2~3碗，裡面的牛肉塊有夠厚實，湯頭清甜不膩，很好喝耶

什麼?! 還有滷豬腳，Qㄉㄟㄉㄟ的皮太彈牙了

炎上燒肉｜醬料區

醬料部分也是下足了工夫，除了常見燒肉汁、烤肉醬、蔥鹽之外，還有好多種風味的醬料，我最推的是泰式辣醬跟韓式辣醬，配肉超搭的

炎上燒肉｜飲料冰品區

冰品是提供哈根達斯，每天都有四種口味喔

小朋友最愛的霜淇淋也有，一旁還有提供黃豆粉、抹茶粉、黑糖蜜可以搭配，不在只是無聊的牛奶霜淇淋呢，炎上燒肉每個小細節都做得很棒耶

另外還有Hershey's的巧克力冰沙，有兩種口味可以選，天啊，我這個巧克力控整個淪陷在這邊~狂喝

當然，一般的汽水跟茶飲通通有，還有椰子水也太特別了

炎上燒肉｜生啤喝到飽

來~重點在這裡!! 生啤酒給你喝到飽，我覺得這真的非常划算，通常吃燒肉要有啤酒喝到飽一人都要加個199元，來炎上燒肉直接副給你，最低點698的套餐就包含啤酒喝到飽，聚會選這邊對了，連酒錢都可以省起來，是說~老闆這樣會賺錢嗎?! 哈哈

(喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒)

(喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒)

炎上燒肉｜蔬菜 烤物自助區

烤蔬菜類跟部分肉品擺在這裡自行取用，還有沙拉可以享用，提供的品項真的很豐富

底下還有泰式、韓式、日式的醃漬雞肉可以自行夾取，泰式口味酸酸辣辣很過癮

炎上燒肉｜菜單

炎上燒肉一共分四種價位，698元、858元、998元、1588元，價格越高能吃到的肉品品項越多，最低的698元吃到飽是平日限定，我覺得698元的菜單就可以爽吃，全部包含甜點、蔬菜、烤物、飲料、冰淇淋自助吧吃到飽，每一種價位都包含生啤無限喝，當月壽星也有優惠，兩人同行(含)以上整桌9折！平日下午四點前來店消費，還有95折優惠唷！

醬料的選項真的很多元，怎麼配都好吃，泡菜也是自取，夾在燒肉裡真的無敵啊

另外，桌上還有六種調味粉，像是七味粉、胡椒鹽、玫瑰鹽....通通都在桌上喔

炎上燒肉｜炎上達人998系列

當然一上桌就要全部點一輪，除了牛、豬、雞、鴨、羊都有，海鮮種類也是選擇多多，愛吃牛肉的我直攻所有牛肉品項，真的吃得好開心捏

日本F1上蓋 肩小排 翼板牛

炎上燒肉每一盤肉都是份量十足，厚度也夠，一種不怕你吃的概念，哈

翼板牛帶有豐富的油花，吃起來軟嫩多汁，沾點泰式，酸辣口感更加開胃

肩小排帶點嫩筋，略有嚼勁，非常適合搭配燒肉醬汁

日本F1上蓋絕對是必點TOP系列，鮮嫩的色澤加上軟嫩多汁的口感， 單吃就很棒， 卷進韓式泡菜增添脆度， 這樣的吃法壤你口中有滿滿的層次啊

伊比利豬肋條 伊比利豬梅花

伊比利豬梅花也是超大一片， 拿來生菜包肉最適合

牛肋條 蔥鹽牛舌 M9澳洲和牛三叉 紐約客

如果你不喜歡太油感的肉品， 那M9澳洲和牛三叉跟紐約客非常適合你

來吃燒肉怎麼能錯過蔥鹽牛舌，蔥鹽放在自助區自行夾取，牛舌油嫩多汁，夾進鹹香的蔥鹽醬一口塞，只能大喊"太完美啦~"，記得再搭配一口啤酒更對味

牛肋條和啤酒根本絕配，吃起來有QQ的筋感，肉香十足，配上一口啤酒真的太滿足了

鴨胸 厚切牛舌

我大推它們家的厚切牛舌，跟我在老井極上吃的不相上下，2~3公分的厚度好吸睛

烤到這樣表皮微微恰恰就可以嚕

你看看這色澤是不是好吃的不要不要的，一口咬下還帶有脆度，香啊~跟一般薄片的牛舌完全是不同感受喔

鴨胸也是很大一片，肉質Q而不柴，厚厚的脂肪增加滑嫩口感

肋眼牛排

肋眼牛排真的太大塊啦，建議多人一起用餐的時候再點，不然胃哪有空間塞其他美食

烤好後用剪刀剪成一片片，吃起來不油不膩，其實邊聊邊吃，整塊很快就吃光光了，哈

溫體豬嫩臀 大腸 松阪豬

這裡還有溫體豬，吃起來沒有一般豬肉的豬腥味，松阪豬也不錯，烤好後脆脆的，也是一片接一片

豬大腸每一片都好大塊，我就是喜歡大腸在嘴裡的嚼勁，越嚼越香

帶骨牛小排

我本身就很愛吃牛小排的肉感，帶骨牛小排肉質軟嫩，骨頭旁的肉筋啃起來也很帶勁，搭配一點玫瑰鹽就超好吃的

天使紅蝦 黑虎蝦 鮭魚菲力 鱸魚菲力 日本生食級干貝 半殼生蠔

海鮮我們也是通通來一輪，最推生蠔跟蝦子，魚肉的部分也是帶有厚度，鮭魚烤好加點玫瑰鹽就爆好吃

蒜蓉粉絲貝

粉絲貝整個放在烤網上，粉絲透明就可以享用，蒜蓉的香氣搭配粉絲很涮嘴

生蠔大力吃起來，每一顆都很JUICY

蝦子的SIZE都超大，每一隻肉質飽滿彈牙，愛吃蝦子的你絕對要多點幾回

干貝大小剛剛好，一口塞進嘴裡超多汁，滿嘴鮮

酥烤冰淇淋 乳酪一口酥 煉乳麻糬 烤布蕾

烤類的甜點超齊全，烤麻糬跟酥烤冰淇淋是店內熱門品項

烤到外酥內Q的麻糬光是沾煉乳就有夠好吃，記得邊烤邊壓，讓他膨起來口感才是最棒的

酥烤冰淇淋給你冰火五重天的口感，外層的吐司經過火烤特別香啊

最後，當然不能錯過哈根達斯冰淇淋來個完美END

吃過蠻多間燒肉放題的我真心推薦炎上燒肉，肉品不算爆多種，但每一種都好吃，服務也很不錯，上菜根換烤網都很快，尤其是啤酒喝到飽這一點個人就覺得很划算，平日下午四點前消費，還有95折優惠，這真的讓人想再衝一波啦，各位朋友，年節聚餐就選這裡，趕快收刀訂位，他們家生意真的不錯啦~

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