台中知名的台菜茶館餐廳「有春茶館」，以阿嬤家傳的功夫手路菜遠近馳名，日前精緻台味年菜預約開跑，道道美味料理讓你輕鬆過好年，推薦「金蛇迎春鴻運組」，不僅可以吃到白灼蹄花燉全雞、扁魚沙茶鍋、麻油雞米糕、紅露醉蝦、雲林烏魚子等美味的佳餚，01/10前預訂還享有早鳥價，不僅吃得美味安心，還經濟實惠，婆婆媽媽不用再忙碌煮團圓飯了！

台中年菜外帶推薦 有春茶館

「有春茶館」的「有春」，台語意為「有餘」的意思，寓意則為希望大家年年有餘、幸福平安，是個懷舊感十足的茶餐館。

餐廳環境寬敞舒適，整體用木頭打造，整個空間都是木質元素，除了木質家具及桌椅外，牆上櫃子上也掛滿擺滿了竹篩、蒸籠與禮籃等，濃濃的懷舊復古風情。

餐廳十分明亮寬敞，室內外都有座位，桌與桌的距離也大，用餐不會尷尬，餐廳還有二樓包廂，家族聚會或是部門開會等，想要有個人隱私空間，就可以選在二樓用餐。

「有春茶館」除了有道地的台菜外，還有特色麵食及鍋物，也有各種茶點及炸物，讓來此用餐飲茶的客人能有多樣的選擇，並且營業時間從中午直到晚上，中間不歇息，隨時前來都能享用美味。

有春茶館 位置交通及停車資訊

「有春茶館」位於台中市南屯區大進街上，大墩11街與大墩12街之間，靠近公益路口，大進街上有路邊停車格，附近也有多個收費停車場，無論是騎車或是開車前來，停車都不是難事，十分便利。

有春茶館 2025「金蛇迎春鴻運組」&「蛇年富貴福運組」菜單

「金蛇迎春鴻運組」

熱年菜6080/新春價5188/早鳥價4988

（2025/01/10前預訂即享早鳥價，01/10到01/27止為新春價）

菜色如下：

紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕。(每桌6~8人份)

「蛇年富貴福運組」

熱年菜4800/新春價4188/早鳥價3988

（2025/01/10前預訂即享早鳥價，01/10到01/27止為新春價）

菜色如下：

紅露醉蝦、雲林烏魚子、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕。(每桌4~8人份)

即日起開放預訂，店取至2025/01/27晚上八點止，宅配預定至2025/01/17下午三點止。

訂購連結：https://www.yovvip.com/ORDEC/OrderEC?store=MzJfMTE1

適逢黃景龍師傅與陳沛瀅創辦人新出版了這本《免開火！巧用家電做台菜》，只要在12/31前訂購任一新年套組，就隨貨贈書一本，熱年菜與冷凍年菜皆有贈送，這本新書教大家用電鍋、氣炸鍋、電烤盤與無水鍋就能做出不少美味台菜，超級實用！

有春茶館 「金蛇迎春鴻運組」豐富菜色介紹

熱年菜6080/新春價5188/早鳥價4988

菜色如下：紅露醉蝦、雲林烏魚子、扁魚沙茶鍋、鹽焗味噌豬五花、白灼蹄花燉全雞、麻油雞米糕、阿嬤手工雞捲、蛋黃麻薯芋丸、拇指發糕。

阿嬤手工雞捲

充滿古早味的手工雞捲，吃起來口感十分紮實，新鮮的魚漿裡面，加了荸薺與高麗菜，美味中口感有層次，清脆爽口、鮮美香甜，一點也不油膩。

蛋黃麻薯芋丸

蛋黃麻薯芋丸是我的最愛，芋泥香濃，搭配上鹹蛋黃，鹹甜香，綿密又軟Ｑ，讓我忍不住一口氣吃了好幾顆～

這是大人小孩都會愛的口味，外層酥脆，內層有嚼勁，芋泥與鹹蛋黃的結合十分和諧，吃起來好涮嘴！

紅露醉蝦

醉蝦料理採用的是肉質較為紮實的白蝦，淡淡的酒香，搭配上彈牙的蝦肉，是超級美味的冷盤料理。

雲林烏魚子

年菜的必備菜色之一，當然就屬烏魚子了。「有春茶館」年菜中選用的是雲林口湖烏魚子，鹹香綿密，鮮味滿滿，口感微黏不沾牙，入口即化，讓人一吃就難忘，盤中還搭配了蔥段及蘿蔔，一起食用更為清爽。

鹽焗味噌豬五花

這道鹽麴味噌豬五花，選用的是擁有產銷履歷的台灣溫體豬，

豬五花肉肥瘦均勻，霸氣地大塊厚切，特別切成斜片，讓人更好入口。

鹽焗味噌味道鹹香回甘，豬肉味香，肥嫩不膩口不死鹹，

上桌前跟年菜外帶前都會先炙燒過，讓味道更加濃郁美味，完全沒有腥味，大人小孩都喜歡的淡淡鹹香，吃起來好過癮。

麻油雞米糕

年菜的主食，當然要來份年糕了。「有春茶館」年菜提供的，則是以純麻油去拌的麻油雞米糕，一上桌就香氣四溢，原本說不餓的都覺得餓了…

去骨的舒肥雞肉，沒有過度的調味，雞肉先煎至上色，再加入台灣糯米及大量香菇，用純麻油去蒸，雞肉鮮嫩還帶點咬勁，糯米越嚼越香，麻油香味撲鼻，每一口都能吃到麻油香～

上方搭配的，是脆口的炸芋頭絲及地瓜絲，酥酥脆脆，是為了增加口感加上的，讓麻油雞米糕又多了一個口感層次，這道料理以6人份來說，算是非常有飽足感，分量很足夠。

（芋頭絲僅限來店內用的熱年菜才有附加）

白灼蹄花燉全雞

這鍋煲湯是所有年菜料理中，我的最愛，不僅現場喝了好幾碗，最後還打包回家繼續喝，全部喝光光！

這一道用了全雞去精燉熬煮的雞湯，還加了滿滿的豬腳庫，還加入了當歸、蒜頭與紅棗一同熬煮，沒有過度的調味，就讓湯頭顯得濃郁香甜，喝起來溫潤暖胃，好舒服～

無論是全雞還是豬腳庫，份量都好霸氣，整鍋雞湯看起來就超級豐富澎湃，雞肉軟嫩鮮香，豬腳Q彈不油膩，

滿滿的膠質，湯頭全是精華，濃郁鮮美，整鍋湯都是重點，一口雞肉、一口湯、一口豬蹄，滿溢的幸福感。

扁魚沙茶鍋

我個人非常推薦這道扁魚沙茶鍋，九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、木耳、青蔥段熱湯下肚非常暖身，湯頭的來源，口感自然回甘。

最後一道扁魚沙茶鍋可以說是我心中的MVP鍋物料理！整鍋食材滿滿滿，基本上有九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、木耳、蔥段 …等食材，食材都蠻新鮮，且沙茶湯頭的風味很足，濃香且鹹香不油膩，趁熱喝最好喝，光是湯，我就喝了好幾碗。

超級澎湃的扁魚沙茶鍋，裡面裝滿了九孔鮑、牛蕃茄、大白菜、豆皮、黑木耳與蔥段和扁魚，一起燉煮，食材的精華全都融入到湯裡，加上扁魚片帶來的鮮甜湯頭滋味，鮮美鹹香，再加上蔬果的自然甜味，這鍋湯超級好喝啊！

扁魚沙茶鍋帶回家的話，自己再加入一點豆腐、蔬菜及火鍋料，就又是一餐了，光是這一鍋，就可以餵飽大家了～

新鮮的九孔鮑，在扁魚湯頭裡煮熟，完全不用任何沾醬，吃起來就有滋有味，而且軟Q彈牙有嚼勁，十分鮮美，我好喜歡啊～

註：不論是宅配年菜或是到店自取年菜，都沒有附甕或蒸籠等容器，自己在家裡煮也可以再放入喜愛的食材，這樣更能增添年菜的豐富度喔！

拇指發糕

有別於外面年菜的一大份發糕，「有春茶館」特別設計出小巧可愛、十分討喜的「拇指發糕」，

以純米製成的拇指發糕，不僅美味，口感還有著微微的濕潤感。

發糕表面點綴著有機玫瑰花醬，因此多了甜甜淡淡的花香，看起來也像一朵朵可愛的小花，充滿喜氣。

（有機玫瑰花醬僅限內用與自取熱年菜，冷凍年菜並未包含）

麵茶炸年糕

麵茶炸年糕則是「有春茶館」的招牌點心，店家推薦的必點古早味甜點，加上麵茶的吃法也很有創意呢～

這一大桌的美味，都是臺灣經典的菜色，食材豐富，用料實在，每道料理都是我喜歡的口味，加上帶回家料理，只需要簡單加熱就能享用，不用再煩惱該怎麼準備年夜菜了，實在是太方便了！

「有春茶館」的年菜在1/10前預訂，都可享有早鳥優惠，價格划算許多，而且還有提供自取及宅配，真的太貼心了，還猶豫甚麼呢？趕緊預訂年菜吧！

有春茶館-大墩店

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04-2322 1669

營業時間：11:30～21:00

官網：https://www.wuchunteahall.com

臉書：https://www.facebook.com/wuchuntea.dadun

2025年菜預訂（點我）

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