沒錯！這是一間可以N訪的正宗印度料理

瑪莎拉大師！我從天津路吃到忠明南路的忠明店！

外觀很起眼，旁邊就是7-11

而且外面就是公車站牌，交通也非常便利。

鄰近也有非常多收費停車場可停車🅿️

二店的空間更寬敞！大概可以容納20-30人

超適合來這邊聚餐，一起品嚐異國料理的😎

常常在網路上看到印度美食影片都是：

「你可以不吃但是可以請朋友吃🤣」

但來瑪莎拉大師，拜託拜託你必須要吃🙏

老闆他們可是從印度🇮🇳來的

把最道地的印度美味帶給大家！

菜單100種❗️主打：開胃菜/烤爐料理/咖哩/烤餅/

可以吃到各式印度料理！素食朋友也能品嚐！

如果有任何對食物過敏或任何需求記得事先告知。

餐點都先點現做，提供菜單給大家參考：

分享一下這一次來瑪莎拉大師點的美食

印度必吃料理：咖哩

·雞絲濃醬咖哩 $349

·北印度牛肉咖哩 $349

瑪莎拉大師的咖哩種類無敵多

牛肉、羊肉、雞肉、海鮮、蔬食 各有一頁菜單！

平日所有單點咖哩皆附白飯一碗（限內用）

印度咖哩肯定是必吃！而且還要淋上米飯一起吃

傳統北印度咖哩🍛

選用香料、椰奶和堅果醬烹製牛肉。

雞絲濃醬咖哩🍛

選用雞腿肉絲+濃郁的醬汁烹煮成的咖哩

不管是雞肉或是牛肉都非常嫩非常下飯🤤🤤

而且加入烤餅或是炸澎餅 也都超好吃！

印度必吃料理：炸澎餅 $90

印度的脆餅的成份是麵粉，油炸後澎澎的，放冷後會開始扁平，單吃有麵粉香，不過大部分的人都會加一些鹹味咖哩搭配享用，兩種方式我都有嚐試，還是看個人吃法～我本身就很愛單吃一種食物比較可以品嚐最原始的口感，單純的麵粉香氣我就非常喜歡了❤️

印度必吃料理：奶油烤餅 $75

瑪莎拉每一種烤餅口味我都吃過！

有夠難抉擇，每一種都超級好吃😋

採用傳統窯烤的方式，以煤炭在爐底生火並利用穩定的高溫循環將食材煮熟~吃起來外酥內軟，香氣也是越嚼越夠味～烤餅的厚度很剛好，單吃烤餅或是沾上咖哩都很棒，但我一樣愛吃什麼都不加最原始的烤餅🥞

印度必吃料理：坦都炭烤奶酪雞肉 $350

瑪莎拉大師的雞肉絕對是心目中第一🏆

醃製後放入爐窯內烤出來的雞肉超嫩超好吃❗️我超愛窯烤的那種味道，焦的剛剛好！是外面無法取代的那種香氣，而且肉質又很讚😎 每次來必點🐔 老闆有特製的綠醬，有一點奶香和一些香料，和雞肉搭配起來蠻順的。

印度必吃料理：印式炸嫩魚 $270

嫩魚吃起來有點像是雞肉的感覺一樣很嫩⭕️

印度必吃料理：印度香料冰奶茶 $79

印度香料奶茶的茶味喝起來比較重，最特別的是因為加有印度香料，濃厚的奶味到舌尖後會慢慢散出香料的味道，蠻有層次～～🥤

印度必吃料理：馬薩拉可樂 $79

印度馬薩拉是特有的辛香料，是印度很重要的烹飪調味，就連飲料也可以加進去🫧可樂加了玫瑰鹽和特有香料進去～我覺得喝起來會連想到鹹檸七，但是有多了那層香料味，很特別，也真的是印度必喝！

瑪莎拉大師還有非常多選擇，畢竟有100種🤣

期待再次前往品嚐更多更多的印度美食🇮🇳

歡迎大家可以看看一店的文章：

🔗中清路一店的文章連結

Spice Guru 瑪莎拉大師

營業時間｜11:00-14:00 / 17:00-21:00

公休日：（每週二公休）🧨除夕初一店休

電話｜0901027130

地址｜台中市北區中清路一段756號

Spice Guru 瑪莎拉大師-忠明店

營業時間｜11:00-14:00 / 17:00-21:00

公休日：（每週二公休）🧨除夕初一店休

電話｜0436035680

地址｜台中市西區忠明南路406號

粉絲專頁 | Spice Guru瑪莎拉大師－印度料理

店家IG | @spicegurutaichung

二店IG | @spicegurutaichung.2

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