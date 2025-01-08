※本篇原於2017.04即完成，事隔七年多(2024.12)追加補充照片與介紹

日本原裝進口，全家自有品牌FamilyMart Collection的「起司魚肉棒(チーズ入りかまぼこ)」

是長年都在全家便利商店販售的常態商品，我也在日本的全家看過

不算常吃，但偶爾當我嘴饞，想動動手又動動嘴時，就近能買到的低熱量零食

商品名稱：【FamilyMart Collection】起司魚肉棒(原味/辣味) 原價NT 49

商品規格：80 g/ 包

產地/製造商：日本山口縣/林兼產業株式會社

購買店家：全家便利商店

開箱日期：2017.04~至今

※全家便利商店FamilyMart Collection

全家自有品牌FamilyMart collection(FMC)是日本全家先創立的自有品牌，並且授權台灣的全家便利商店同步使用，於2011年正式推出。產品類別包含飲料、零食、生活用品等12大類。台灣全家一開始主要進口日本全家的商品，例如：濃味蝦餅、鮮炸蝦味米果、洋蔥圈、加勒比鹽味薯條、東鳩豌豆蘇等。到後來逐漸有台灣獨有產品上架，比例超過六成，例如：雪酪以及牛奶盒包裝的手搖飲料系列還有發熱衣等。

參考網址：《全家25周年 自有品牌登場FamilyMart collection主打高CP值主張》

▲【FamilyMart Collection】起司魚肉棒(辣味)營養成分 (2017.04拍攝)

每包有5支，每支重量16 g、熱量17.7 kcal

▲【FamilyMart Collection】起司魚肉棒(辣味/辣味)營養成分(2024.12拍攝)

雖然這幾年間也買過好幾次，但沒留意何時起換包裝?

除了更新包裝，成分也稍有改變：舊版成分是鱈魚和金線魚，後來則只有金線魚

營養成分稍有改變，最明顯改變的應該是脂肪(辣味，每百克 1.7 g→3.3 g)其他營養成分則是微調

▲【FamilyMart Collection】起司魚肉棒(左)原味 (右)辣味 (2024.12拍攝)

粗度約如我的食指，用半透明塑膠膜包裹，兩頭旋緊；食用方法可說是個「學問」，一包五條可以有五種撕法

接近一頭處有一張紅色長條貼紙， 將之撕除後會看到底下有一條小縫

▲【FamilyMart Collection】起司魚肉棒 食用方式(2024.12拍攝)

沿著這個小縫直接給它拗落去，慢慢來的話則可以保留全體完整(左，辣味)，太快或大力會讓魚肉棒直接身首分離(右，原味)

▲【FamilyMart Collection】起司魚肉棒 食用方式(2024.12拍攝)

將塑膠膜沿著封膜線往下褪，就可以整條封膜都撕開了

偶爾會遇到角度不對導致封膜卡住無法順勢往下拉，或是魚肉條偏軟會沾黏(可能是溫度偏高使魚肉條有黏性)，就只能借助剪刀來個神來一剪，或是得直接用擠牙膏的方式將魚肉條推出來了

▲【FamilyMart Collection】起司魚肉棒(辣味)風味口感(2017.04拍攝)

魚肉棒由白魚肉混和10%起司、10%唐辛子(廣告是這麼說的)

從起司棒的斷面可以看到明顯的起司塊，以及點點的唐辛子粉末

▲【FamilyMart Collection】起司魚肉棒(原味/辣味)風味口感(2024.12拍攝)

成分主要是魚肉(金線魚)，其次是起司、醋酸澱粉(修飾澱粉的一種)、樹薯澱粉，這些澱粉造就彈性口感

所以口感跟魚原肉的口感差很多，但也沒有像熱狗吃起來會有點糊糊粉粉的口感

就是有點鹹味的魚漿，隨著起司塊遇熱融化，再浮出淡淡的乳酪味

辣味魚肉條的成分則是多了辣椒粉和天然色素(紅椒色素、婀娜多)，外觀明顯比較紅且有少許粉點

魚肉和起司味比原味魚肉條淡，多一股辣椒香，而隨後慢慢浮出辣勁，雖然是緩和的熱辣感，但還是會讓整個口腔都熱烘烘的

有印象至少買過約十幾次

對我來說就是個熱量不高、少碳水化合物、不會無意識吃太快的零食

不會特地買來吃，是個比較沒罪惡感的解饞零食囉

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以上。