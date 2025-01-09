什麼是焦糖風串燒？來這家焦糖楓串燒就知道啦！

「焦糖楓串燒」是精緻時尚串燒第一品牌，主打現點現烤100%不油炸的串燒只要20元起，搭配特殊招牌漢方烤肉粉和獨門醬汁，帶有焦糖色甜鹹的串燒讓你有戀愛的滋味

食材選擇性多且乾淨衛生，點餐採自助式挑選，愛吃什麼就拿什麼

加上新潮的店面裝潢，很適合網美們來拍照打卡喔！

全台北中南有超多門市，竹北也有分店。

新竹的朋友想嚐鮮不用跑到其他縣市了，快跟著小米一起去看看吧

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👉焦糖楓串燒-林口直營店位置及停車方式

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焦糖楓串燒-林口直營店位於文化三路一段。

附近有收費停車場，對開車的朋友來說超方便的。

如果要喝酒的朋友記得坐車來或請朋友載囉

新竹的朋友想要吃的話可以到焦糖楓串燒-竹北光明店。

🌟店家資訊：焦糖楓串燒-竹北光明店

🏠地址：新竹縣竹北市光明一路598號

☎電話：0978 012 183

⏰營業時間：16:00–00:00

👉焦糖楓串燒-林口直營店環境介紹

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林口直營店有二層樓的用餐空間，一樓適合情侶、夫妻或朋友約會小聚

二樓用餐空間更大，適合聚會包場、慶祝活動，一群朋友在這裡小酌聚會很放鬆~

這裡也有吧台桌，一個人來吃也不用怕尷尬，是間單身友善餐廳

店家每日手工串包各式新鮮食材，點餐採自助式挑選，愛吃什麼就拿什麼

串燒最低一串只要20元，以北部地區來說價格挺實惠的

光看食材的色澤就知道很新鮮，每種看起來都好好吃，讓我們忍不住拿了很多 XD

肉串有雞、豬、牛、羊肉可以選擇，符合大家的喜好~

喜歡蔬菜肉串的朋友，特別推薦蔥肉捲和番茄牛五花捲喔

店員說豬血糕、甜不辣和糯米腸是他們的招牌，而且價格不貴，我們吃過以後真的很推薦

還有超大的魷魚尾耶！

店家主打現點現烤100%不油炸的串燒，所以串燒即使冷掉口感也不會硬。

串燒還會搭配特殊招牌漢方烤肉粉和獨門醬汁，帶有焦糖色~

店家還與星球工坊聯名推出爆米花耶，喜歡的朋友不妨參考看看啦

👉焦糖楓串燒-林口直營店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

串燒最低一串只要20元，點餐採自助式挑選，愛吃什麼就拿什麼

下班後很適合來吃串燒小酌，消除一天的辛勞

招牌漢方烤肉粉是天然食品添加中藥配方的調味粉，成分含有微量花生、芝麻、蝦米，對其中成分過敏的朋友要注意一下啦！素食者建議改選椒鹽口味的調味粉。

店家也很貼心提供Line線上點餐，外帶的朋友就不用久候啦！ https://jiaotangfeng.com/online/

👉焦糖楓串燒-林口直營店優惠活動

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12/13(五)-2025/1/19(日)，內用享熱紅茶第二杯0元優惠！

👉焦糖楓串燒-林口直營店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來吃她最愛的串燒，不小心手滑了 XD

如果點比較多的話，店家會用大盤子盛裝。

艾德懷斯白生啤酒是啤酒界的香檳，帶多層次的果香香氣，喝起來綿密順口，男士和女士都很適合

1/3-1/27 還有第二杯10元的優惠活動！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

吃串燒配啤酒就是爽啦！

酒類有各式啤酒、韓國燒酒等選擇，愛喝酒的朋友可以去冰箱自行取用，不過要記得付錢

今天我們點了牛腹肉串、蔥肉捲、圓甜不辣、豬血糕、糯米腸、烤麻糬、芋頭籤、旺萊燻肉捲等等。

超大盤的串燒光看就超爽的

必點招牌三寶：甜不辣、豬血糕和糯米腸！

圓甜不辣(28元)口感軟Q，加上特殊漢方烤肉粉和獨門醬汁，鹹鹹甜甜的滋味很開胃

糯米腸(35元)小米很喜歡，燒烤火侯掌握得很不錯，軟Q加上濕潤的口感挺不錯的~

烤麻糬(35元)小彤很喜歡，熱熱地吃還會牽絲喔

脆皮肥腸(39元)很推薦，因為是全烤沒有油炸，所以冷掉還是保有脆皮和嫩嫩的口感

海味龍珠(42元)有脆度的口感，鹹鹹甜甜的滋味也很下酒喔。

芋頭籤(28元)口感軟Q，雞尾(32元)沒有腥味，很下酒喔

羊菲力串(47元)建議趁熱吃，沒有羊騷味還挺不錯的，牛腹肉串(46元)建議趁熱食用，冷掉口感會比較硬。

蔬菜肉串推薦旺萊燻肉捲(40元)，有鳳梨甜味和濃郁的煙燻風味

蔥肉捲(39元)偏重口味很下酒~

愛吃魚的朋友推薦挪威鯖魚(160元)，擠上檸檬汁，有醃漬的鹹香風味結合魚肉甜味，也是很下酒的菜色

廣島大生蠔(165元/2顆)烤過後保有多汁的口感，一口咬下真的很過癮

魷魚尾(48元)鮮甜有脆度的口感，愛吃魷魚的朋友不妨嚐看看。

烤珍珠玉米(75元)帶嚼勁的口感。

肉肉吃多了，當然要來吃蔬菜啦！

櫛瓜(38元)沒有撒粉，以漢方椒鹽粉提味，有多汁的口感和櫛瓜的甜味

冬天來了，點一杯豚骨清湯(29元)暖暖胃、解酒也不錯喔。

想要增加飽足感的朋友可以點黃金雞油拌飯(35元)，米飯軟Q帶米心的口感，加上雞油甜味挺不錯的

以上是我們的心得分享，焦糖楓串燒主打現點現烤100%不油炸的串燒，加上特殊招牌漢方烤肉粉和獨門醬汁，鹹鹹甜甜的滋味意外地搭！

下班後很適合來吃串燒小酌，消除一天的辛勞

👉焦糖楓串燒-林口直營店營業時間地址

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🌟店家資訊：焦糖楓串燒-林口直營店

🏠地址：新北市林口區文化三路一段394巷1號

☎電話：0975 081 815

⏰營業時間：11:30–01:00

粉絲團：焦糖楓串燒漢方無烟撒粉

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：焦糖楓串燒-竹北光明店

🏠地址：新竹縣竹北市光明一路598號

☎電話：0978 012 183

⏰營業時間：16:00–00:00

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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