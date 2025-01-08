蟹黃麵也是我們來到上海覺得要品嘗的料理之一
剛好在南京路步行街的新世界大丸百貨店B2有間莊氏隆興．蟹樽麵道
大眾點評上的評價很不錯，於是在前往欣賞外灘夜景前先來填飽肚子
▲因為這邊妹妹之前已經來過了，所以沒有拍得很詳細，就隨意走走看看
▲中國李寧運動品牌
▲鄒萬生食品公司
▲莊氏隆興．蟹樽麵道在新世界大丸百貨店B2
生意很好，我們要離開時候位的人又更多了
▲餐廳內外的裝置及裝飾都蠻復古的，老上海的氛圍
▲現場拆蟹
▲桌上有醬料
▲當日消費明細，妹妹用現金結帳
這趟旅遊沒有遇到拒收人民幣的店家喔！
菜單上品項不少，沒有拍到就是
我們用的是大眾點評，裡面有菜單跟網友評論
有需要的朋友也可以下載大眾點評APP找美食
▲蟹粉黃金撈麵
內容有一碗麵、一盤蟹粉還有一碗湯，還有一小碟醬菜及醋
▲吃了一口，味道不太習慣
▲湯品普普
▲把蟹粉倒進麵裡，均勻攪拌後就可以開吃啦！
▲拌勻後的樣子
▲麵條吃起來蠻有嚼勁的，不軟爛
麵條巴著蟹粉，吃下去的每一口感覺都很鮮香濃郁，沒有腥味
上海還有其他蟹黃麵名店，有機會想要再去吃看看其他家口味
▲蟹粉蝦仁餛飩湯胡椒味很重，我們沒有吃完
▲吃完接著往外灘前進，步行街兩側也都有賣吃的，像是烤串跟其他小吃
▲和平飯店
▲人潮滿滿的外灘夜景，自己來到現場後才發現實景比網路上看到的漂亮太多啦！
來大城市旅遊其實蠻輕鬆的，語言、文字都有相通，市區交通像是打車或地鐵也方便
所以這趟幾天的行程都很放鬆哈哈哈哈
【莊氏隆興．蟹樽麵道｜新世界大丸百貨店】
地址：上海市黃埔區南京東路228號新世界大丸百貨B2D-02
距地鐵南京東路站7號口步行約30m
電話：021-63339589
營業時間：10:00-21:30