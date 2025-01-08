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【黑龍江省哈爾濱市】紅專回民館｜哈爾濱市人民防洪勝利紀念塔｜松花江畔看晚霞

2025-01-08 14:34:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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原本妹妹要去吃殺豬菜，但前一晚吃的鐵鍋燉剩蠻多的

因為不想再浪費食物，想說中午就找一間可以點菜的餐廳吃吃

爬文找到這間紅專回民館，吃完順便散步到防洪紀念塔看看

 

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▲地址在紅專街51號，距地鐵中央大街站1號口步行約570m

 

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▲用餐區整理得蠻乾淨的，也有提供洗手間

 

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▲牆上琳琅滿目的菜餚，雖然都很想吃

但因為考慮到東北菜量其實都很大，我們只敢先點兩樣，如果不夠再加點

 

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▲店內有wifi

 

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▲桌上醬料

 

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▲這籠燒賣人民幣16元，因為看到網友推薦所以點了一份

是牛肉內餡，有經過一些調味，我本身不太吃牛肉所以只吃了幾顆

皮是真的蠻薄的喔，剛出鍋要小心燙，湯汁燙口

好不好吃就看個人口味與喜好喔！

 

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▲白飯的量也真的是給很足呀！！！

 

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▲肉絲炒蒜苗也是好大一盤，吃得出大火爆炒過的香氣，調味不會很鹹，非常的下飯！

 

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▲沿路邊走走邊看看，很愜意的一個午後

街上的人們做著自己的事，冬天的陽光氛圍感十足

 

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▲街邊也有看起來不錯的餐廳

 

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▲鹿魚咖啡甜品店，紅專街43號1~2樓

 

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▲暮久．韓食BISTRO，紅專街41號

 

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▲哈爾濱畫院｜中央大街美術館

 

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▲哈爾濱真的是一座很特別也會讓人想念的城市！

 

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▲哈爾濱防洪紀念塔位置在斯大林街20號附近

 

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▲1957年松花江爆發特大洪災，作為一個抗洪成功的紀念

 

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▲防洪紀念塔旁邊就是松花江

 

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▲松花江畔的晚霞

 

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▲天色漸暗，我和妹妹準備慢慢走回去飯店

 

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▲一路上好多吃的逛的，我們那時有進去一個商場逛逛，順便買了瑞幸咖啡回去喝！

 

【紅專回民館】

地址：黑龍江省哈爾濱市道裡區紅專街51號

營業時間：星期一10:30-14:30

星期二~日10:30-21:00（僅供參考）

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