入冬後，大陸冷氣團一波波
想吃點熱騰騰的食物暖身體，想起青雲路上的小高拉麵
剛好阿肥也休假，兩個人一起散步過來用餐
▲小高拉麵在青雲路57號，胖老爹61號
這邊離新北地方法院及土城看守所都不遠
步行可到達的距離
▲這間胖老爹印象開很久了
▲小高拉麵入口有點餐機，用機器點完餐才能進去
▲店內只販售醬油及麻辣豚骨兩種口味的拉麵
▲機台介面蠻容易操作的，目前只收現金，各種面額都可找零
▲我們也是先看介紹才開始點餐
麵量一般是1.5球，對我來說中碗的量夠吃
阿肥點的2球麵，內用可加麵不能加湯！
需要客製化的朋友記得點選客製化選項
▲一進來是煮麵台
▲再往裡頭走有洗手間
▲包包可放地上置物籃
▲桌上有醬料
▲冰箱旁邊有開水自取
之前看網友分享是還有綠豆湯可取用
我們來的時候好像沒看到
▲當日消費明細
▲辣油
▲蒜泥
▲麻辣豚骨拉麵，有叉燒肉片、溏心蛋、筍乾
麻辣湯頭已經有選調淡，喝起來真的不太辣，微微的辣度
▲醬油豚骨拉麵，湯頭選了正常，拉麵的料是一樣的
我一直到走回家的路上才想起自己點的是醬油口味
但當時吃的時候醬油味真的很不明顯，湯頭濃厚但不膩
▲肉片口感還不錯而且大片，帶著微微的炙燒香氣
▲筍乾
▲麵條軟硬度跟我選的軟麵相符
▲溏心蛋
吃麵時店員會逐桌詢問需不需要加麵
態度蠻親切的喔！
【小高拉麵土城青雲店】
地址：新北市土城區青雲路57號
營業時間：11:00-15:00、17:00-23:00