入冬後，大陸冷氣團一波波

想吃點熱騰騰的食物暖身體，想起青雲路上的小高拉麵

剛好阿肥也休假，兩個人一起散步過來用餐

▲小高拉麵在青雲路57號，胖老爹61號

這邊離新北地方法院及土城看守所都不遠

步行可到達的距離

▲這間胖老爹印象開很久了

▲小高拉麵入口有點餐機，用機器點完餐才能進去

▲店內只販售醬油及麻辣豚骨兩種口味的拉麵

▲機台介面蠻容易操作的，目前只收現金，各種面額都可找零

▲我們也是先看介紹才開始點餐

麵量一般是1.5球，對我來說中碗的量夠吃

阿肥點的2球麵，內用可加麵不能加湯！

需要客製化的朋友記得點選客製化選項

▲一進來是煮麵台

▲再往裡頭走有洗手間

▲包包可放地上置物籃

▲桌上有醬料

▲冰箱旁邊有開水自取

之前看網友分享是還有綠豆湯可取用

我們來的時候好像沒看到

▲當日消費明細

▲辣油

▲蒜泥

▲麻辣豚骨拉麵，有叉燒肉片、溏心蛋、筍乾

麻辣湯頭已經有選調淡，喝起來真的不太辣，微微的辣度

▲醬油豚骨拉麵，湯頭選了正常，拉麵的料是一樣的

我一直到走回家的路上才想起自己點的是醬油口味

但當時吃的時候醬油味真的很不明顯，湯頭濃厚但不膩

▲肉片口感還不錯而且大片，帶著微微的炙燒香氣

▲筍乾

▲麵條軟硬度跟我選的軟麵相符

▲溏心蛋

吃麵時店員會逐桌詢問需不需要加麵

態度蠻親切的喔！

【小高拉麵土城青雲店】

地址：新北市土城區青雲路57號

營業時間：11:00-15:00、17:00-23:00

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