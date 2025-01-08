小龍年即將到來！春節不能少的行程，其中一項就是拜訪許久不見親戚朋友，每年最期待的就是挑選春節禮盒的環節，各式各樣漂亮又美味的禮盒，總是讓人選擇困難！這次還是選擇長輩們指定的《宝泉百年餅舖》，來自台中豐原的百年老店，各種口味的小餅，口感細膩清爽，不論是小孩或老人家品嚐都十分適合～

《寶泉招財禮盒A款》

今年推出的《宝泉招財禮盒A款》十分特別的，也把人氣網路美食「扁可頌」搭配進來了，再搭配經典伴手禮「鳳梨酥」、「花語(桃山香柚)*註一」、台中人氣美食「檸檬蛋糕」以及「杏角巧克力餅乾」， 是一款口味種類豐富的禮盒，適合選擇困難的朋友們～

*註一：花語此檔為桃山香柚。內容物會依檔期安排。

《寶泉扁可頌》

「宝泉扁可頌」 是從麵團到烘烤全部都是親自製作 ，每一片都跟手掌一樣大！焦糖色外皮撒上些許糖粒，還沒品嚐就能聞到可頌香甜的香味。口感十分酥脆，層層香酥，帶著焦糖的香氣，讓人一口接著一口 ！甜度不會過甜，也不油膩，更不會黏牙！ 吃過的小朋友們，偶爾還會吵著想吃呢～

《寶泉原味鳳梨酥》

「宝泉原味鳳梨酥」 香酥奶油酥皮帶著酥潤的口感，搭配滿滿的鳳梨內餡 ，香濃不膩口，清爽不負擔，是一款經典的台灣伴手禮。

《寶泉杏角巧克力》

「杏角巧克力餅乾」濃郁的黑巧克力，搭配微甜的白巧克力， 吃的到小塊的杏仁角 ，增添更多口感及滋味，是一不小心就會被吃完的小點心～

《寶泉招財禮盒B款》

再來要推薦的是《宝泉招財禮盒Ｂ款》，這一款搭配都是「蛋奶素」產品的素食禮盒，很適合有此需求的朋友們。

《寶泉原味牛軋糖》

過年不少的美味零嘴「原味牛軋糖」，宝泉使用的是 特選頂級奶油及慢火手炒香脆杏仁粒製成 ，一入口是滿滿奶香、軟硬適中又不黏牙，一定要試試看～

《寶泉檸檬蛋糕》

「宝泉檸檬蛋糕」是不少台中人小時候的好味道， 外層是清爽微脆的白巧力，搭配下層鬆軟的檸檬蛋糕 ，兩種口感的完美搭配，是宝泉一定要嚐看看的長青美味！

《寶泉養生堅果塔》

「宝泉養生堅果塔」可以看到 滿滿的各式堅果，淋上些許香濃焦糖 ，豐富口感一次滿足~

《寶泉招財禮盒C款》

《招財禮盒C款》裡面有 宝泉經典必嚐的四款美味 ，除了有前面介紹到的「原味鳳梨酥」，

《寶泉小月餅》

還有全台首創的「宝泉小月餅」，每次吃到都很驚豔， 雪花酥皮搭配白鳳豆內餡，口感入口即化，細膩又清爽香甜 ，是很高雅的味道。每次打開宝泉禮盒給家裡長輩們吃，第一個一定都會拿起小月餅，是久久沒吃會想念的滋味！

《寶泉御丹波》

「宝泉御丹波」也是長青招牌之一， 外層細緻酥皮，內餡是特製日本乳酪豆沙加上蜜漬紅豆顆粒、進口生乳酪 ，香甜紅豆搭配微鹹乳酪，口感綿密柔順，搭配十分融洽美味，不愧是曾榮獲十年一度的日本和菓子競賽「日本天皇賞」的宝泉經典～

《寶泉花采餅》

「宝泉花采餅」優美的名字，更有諧音「發財餅」的祝福之意，拜訪送禮沒有比這個更適合了！ 酥軟的外皮，內餡是特製豆沙、新鮮蛋黃及杏仁麻糬 ，香甜Ｑ彈滋味配上杏仁獨特香氣，喜歡豐富口感的就不能錯過這一款了～

《宝泉百年餅舖》真的是每次送禮時的口袋名單之一，很喜歡他們家的糕餅， 品嚐起來美味又清爽，是屬於清淡的口味，尺寸分量剛剛好 ，一次一顆剛剛好不會太負擔，味道細膩又香甜，但又不會過甜或死甜，老人家跟小孩都能輕鬆享用，不論是自家享用或送禮都很適合！推薦給今年還沒決定伴手禮的你們，希望你們會喜歡～

現在各門市(除機場櫃位外)還有《買餅送福袋》的活動， 搭配內容金額滿300元就送精美日式福袋，小提袋可以裝進各種單入的小餅及點心，也可以裝進扁可頌喔！ 今年春節期間，宝泉甘味手造所單筆消費滿百元，現場還能體驗棉花糖DIY，今年春節出遊時，也不妨來宝泉門市挑選美味伴手禮吧！



宝泉百年餅舖門市資訊

▶豐原店｜台中市豐原區中正路154號｜ 04-25223077

▶甘味店｜台中市豐原區豐勢路一段468號｜04-25131390

▶大墩店｜台中市南屯區大墩路808號 ｜04-23101277

更多門市資訊，可以至官網或GoogleMaps上查詢！

官方線上購物網連結 www.paochuan.com.tw

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