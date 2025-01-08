八德興仁夜市是桃園地區知名的夜市之一，每到夜晚總是人潮洶湧，聚集了各式各樣的美食攤位，讓人眼花撩亂。而其中一攤總是排著長長人龍的，就是這家「職人手作油飯」。他們家的麻油雞肉油飯香氣撲鼻，料多實在，搭配一碗熱騰騰的四神湯，簡直是人間美味！

職人手作油飯：夜市裡的暖心美味

職人手作油飯位於八德興仁夜市A區美食天地，最靠近建德公園那排的中段，大概在下圖紅色星號的位置

攤位不大，但卻總是吸引著絡繹不絕的顧客。店家主打麻油雞肉油飯和四神湯，兩種都是經典的台灣傳統美食，尤其是在寒冷的冬天，來上一碗熱騰騰的油飯或四神湯，更是暖心又暖胃。

職人手作油飯：排隊人潮

由於職人手作油飯的美味，每到夜晚總是吸引了大量的顧客前来排隊，但不用擔心排很久，店家的動作俐落，出餐速度很快，即使排隊人潮很多，也不用等太久。

麻油雞肉油飯：粒粒分明，香氣四溢

油飯是台灣的傳統美食，也是許多人記憶中的味道。職人手作油飯的油飯，蒸煮得粒粒分明，濃郁麻油香氣伴隨蒸汽散發，氣味溫和不油膩，光聞味道就讓人食指大動。

下圖是小份油飯，糯米粒粒分明，吃起來Q彈有嚼勁，而且每一口都吸飽了麻油的香氣，真的超讚

不僅米粒口感Q彈，雞肉也很嫩，不會乾柴，份量給得也很大方。整體來說，這碗油飯香氣十足、口感豐富，吃完超級滿足！

四神湯：料多實在，湯頭濃郁

四神湯是另一道經典的台灣傳統美食，具有健脾利濕、補腎養心的功效。職人手作油飯的四神湯，用料實在，薏仁、蓮子、芡實、茯苓等食材熬煮得軟爛入味，湯頭濃郁，喝起來暖胃又舒服。

超值組合：油飯+四神湯，省10元！

店家也提供超值組合，油飯搭配四神湯現省10元！CP值超高，是許多人來職人手作油飯必點的組合，也是我們想到就會買的晚餐之一。

職人手作油飯的菜單

基本上就三種菜色~麻油雞肉油飯：小份80元，大份150元；四神湯：50元；麻藥蛋：一顆20元，以我們的食量來說，小油飯+四神湯約9份飽，大油飯+四神湯1碗約6分飽，給大家參考

除了麻油雞肉油飯和四神湯之外，職人手作油飯也有販售麻藥蛋。麻藥蛋是近年來夜市裡的人氣小吃，店家特製醬汁形成獨特鹹香，搭配內餡糖心黃蛋，就像麻藥上癮，讓人忍不住一口接一口。

職人手作油飯的店家資訊

電話：0989034393

地址：桃園區長興路46號(八德興仁夜市A區美食天地)

營業時間：每週二、五、六、日 17:00-00:00

結論

八德興仁夜市的職人手作油飯，以其美味的麻油雞肉油飯、四神湯和麻藥蛋，成為了夜市裡的人氣攤位。店家用料實在，價格親民，CP值高，是來到興仁夜市不可錯過的美食之一。下次有機會到八德興仁夜市，不妨來職人手作油飯品嚐一下這份暖心美味吧！

大胖小胖實際用餐．小胖攝影．GEMINI撰文．大胖複製貼上+小修改+發文分享！