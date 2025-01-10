📍 走進巷弄，探索秋敘苑

說到台南的燒肉店，你是不是覺得選擇超多，根本不知道該去哪裡？但這次，我一定要來跟大家分享我的新發現！

「秋敘苑 直火燒肉店」：一間藏在台南巷弄裡的神秘燒肉店，光聽名字就讓人有點期待了吧？這可是朋友私藏的口袋名單哦，他說這家店只有真正的燒肉老饕才懂！



當日餐點，看看那美麗的肉色

店外環境就很美，光是店外就很適合網美照!





🏠 店內環境：聚餐、約會超適合



進到店裡，我的第一個感覺就是——哇，這裡也太有氣氛了吧！店內是那種溫暖又有設計感的裝潢，木質桌椅配上柔和的燈光，讓人一坐下來就很放鬆。

而且每桌都有專屬的燒烤設備，還有強力抽風機，所以完全不用擔心吃完全身都是燒肉味。

店內座位寬敞，動線也不會太擠，聊天的時候也不用擔心太吵。而且他們的服務人員超貼心，幫我們安排了超棒的位置，讓整個聚會更加舒服。

🍖 菜單亮點：精選肉品和特色套餐



這裡的菜單一打開我就知道不簡單，都是優質精選的肉品：A5日本和牛除外、豬肉也是獲獎的究好豚豬肉，分享幾頁給大家看~

A5日本和牛是經過師傅專業當日分切的，這也是秋敘苑說他們的專業與堅持~



套餐的菜單也拍給你們看：

這種選用高檔A5日本和牛，又是當日現切的店家，看到價位這樣，我認真覺得一點都不貴



陶燒飯也很特別，我朋友說除了口味好以外，份量也絕對足夠吃!



他們家的肉品可是選用最頂級的台灣的高檔豬肉「究好豚」，我之前在日是專業豬排專賣店吃過這種豬肉，超好吃，看到必點!

燒肉嘛，除了燒烤技術，肉品絕對是重中之重，光是看這些肉的品質，就知道這家店真的很有誠意！

🔥 優質肉品+燒烤過程：全程流口水的夜晚



來燒肉店，當然少不了燒烤的樂趣啦！先給你們看一下變成美味完全體之前的肉品品質：

我們這次品嚐了以下幾道必點品項：

和牛橫隔膜：嫩中帶嚼勁的口感，讓人一試成主顧。

A5日本和牛雪降燒-肋眼芯：肋眼部位油花分布均勻，燒烤後入口即化，肉香四溢。

究好豚菲力：台灣高檔豬肉的代表作，鮮嫩不柴，口感滑順。

海鮮：套餐中的北海道干貝與特選大白蝦，鮮甜又多汁，尤其干貝簡直鮮美無敵。

鹽味薄切牛舌：薄切的牛舌配上鹽味烤至微焦，吃起來超級彈牙。

A5日本和牛可頌（必點獨家餐點）：酥脆可頌包裹著A5和牛，其他地方絕對吃不到。

肉的品質用看的就知道超棒的!我都不知道要怎麼不好吃，哈哈(流口水

這麼好的肉，怕敗在自己的手藝?不用擔心，因為這裡的服務人員會協助你掌控。

他們會幫忙燒烤，確保每一片肉都是剛剛好的熟度。而且店員不只是專業，還會和我們聊天，講一些有趣的小故事，整個過程真的很愉快，超開心。



能烤的這麼漂亮，就是專業，交給我大概就變成黑色巧克力了!

一烤好，大家的筷子就在比賽啦!

究好豚，店家說是可以吃7分熟的豬肉，那口感真的軟嫩，還有豬肉的香味油脂，跟平常吃的完全不同等級。



這就是金黃焦脆的色澤啊!



除了肉，這裡的配菜也讓我驚喜連連。像是他們的金胡麻豆腐沙拉，清爽又滑順，是燒肉開胃的好選擇。至於飯類，必點的日本和牛陶燒飯，肉香滲入陶燒鍋底，每一口都充滿濃郁風味。



一般到這種價位的燒肉店，其實常常會讓人覺得吃不飽，但這間完全不用擔心，飯的分量很夠，肉的量也非常滿足，真的是吃得開心又飽足！

🍹 不怕你吃的沙拉



沙拉的份量很夠，吃一口A5日本和牛的美味油脂，搭配沙拉。我們四個人分，一個人也可以吃到很多！



這次我們一行人聚餐，真的吃得超開心！聊著聊著，大家都說這間燒肉店氣氛很棒，拍照起來也超級上鏡。服務員還不時來確認我們有沒有需要幫忙，真的讓我們覺得被照顧得很好。



在Google評論上，「秋敘苑」有著4.9顆星的高分，網友們的評價也很熱情：

肉質超好，服務一流：“第一次吃到這麼軟嫩的牛舌，整個被圈粉了！”

氣氛適合聚餐：“朋友生日的聚會選這裡，完全沒有踩雷！”

訂位要趁早：“真的很難訂位，想吃一定要提早幾週預約。”



💰 平均消費與總結



這裡的平均消費大約在 NT$1000-2000 左右，雖然價格以這種肉的品質來說，其實我覺得一點都不貴，但如果要拿去跟平價吃到飽來比，那當然不同內容不能比囉！

而且相較於其他燒肉店，這裡的環境氛圍和服務更讓人有加分感覺。不過，唯一的缺點就是訂位真的很難，尤其是周末或節假日。

總結來說，「秋敘苑」是一間適合想好好享受燒肉的地方，無論是朋友聚餐還是家庭聚會都超推薦！如果你也是燒肉控，一定要來試試看啦～

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店家資訊

店名：秋敘苑 直火燒肉店

地址：台南市中西區開山路29巷5號

電話：06 222 0052

營業時間_Google我的商家：https://g.co/kgs/LHSjm1t

臉書：https://www.facebook.com/100090375442222

IG：https://www.instagram.com/choxuyuan_5