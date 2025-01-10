龍潭．晴耕雨讀小書院

原先位在平鎮的晴耕雨讀小書院

搬遷到龍潭的田間小徑旁後我們是第一次來

三合院的空間裡，環境與空間更升級

豐富的藏書有新書也有二手書，還有許多文創商品可選購

提供咖啡、茶、果汁、牛奶、可可等飲品

還有輕食、鹹派、司康、肉桂捲、手工餅乾、奶酪等餐點

整體價格約$85-$220，不會太貴

低消為每人$100，假日客滿有限時2小時

選定一本書坐下，喝杯茶或咖啡，再搭配點心

邊閱讀還可抬頭欣賞眼前那有草地、有陽光及田野風光的景致

不管平日日，來這裡放鬆與沉澱心靈很可以

晴耕雨讀小書院_地理位置

晴耕雨讀位在龍潭的田野間，位置有點兒隱密

得往巷弄裡開，再沿著田間小路走即可看到它

晴耕雨讀搬家後，游小熊這是第一次來

未搬家前游小熊一家曾來過幾次，相關遊記可參閱以下連結

【平鎮】「來當文青吧！晴耕雨讀小書院」

【平鎮】「二訪．晴耕雨讀小書院(親子玩樂/二手書店/文創/咖啡/輕食/戶外草坪/挖寶去)」

晴耕雨讀小書院_外部環境

晴耕雨讀小書院位在田野間

停好車後，隨即可看到矮牆後有片大草地及紅磚瓦的建築

游小熊也有在網路上搜尋一些資料，原來這裡是….

「書店空間最早是主人曾建富阿公的豬圈，後來沒養豬，便成了堆放農具雜物的農舍

直到曾建富夫妻回家開店，曾建富自學木工，動手DIY，把空間改造一番，讓所有能用的舊物，

如門板、窗框、風鼓機⋯⋯等，都派上用場，秉持惜物的心理並發揮創意，

讓質樸的生活痕跡伴隨著書香，身處其中，讀到滿室溫馨的氛圍，讓人想要久待，與書為伴。」

以上資料來源引用自：琅琅閱讀

因游小熊當時急著進去店裡詢問是否有位置

所以外部的周邊環境就沒認真看和認真拍了，金拍謝~

晴耕雨讀小書院_內部環境

晴耕雨讀雖然只是單層建築

但真的得實際走進去才知原來裡面別有洞天

晴耕雨讀將內部空間分為好幾個不同的區域

每個區域大多都有設置餐桌椅和書櫃

有些區域也會放有一些文創商品展售著

走進店內後，這裡是櫃檯工作區、書籍及商品展售區

這裡也有座位區，就在側邊的窗前

坐這裡的話，窗外的VIEW也蠻不錯的呢

店家的化妝室也在這裡喔

要從櫃檯的右側推開門走進來

廁所也是一整個很復古

走進櫃檯旁的一扇半開的門，可來到後方的展售空間及座位區

窗邊的座位區，面對的是店外的草皮

太陽灑落的畫面一樣很美

窗邊座位旁還有一扇門

這裡同樣也放有不少書籍且有設置座位區

只是當天這一座位區裡有不少人在裡頭

游小熊就不好意思進去拍照了~

左右兩側的牆邊及中間的長桌上，都放有各式書籍及不少卡片和文創商品

這裡的書籍和文創商品真的不少

有來這裡的人真的可以好好地逛一逛

再往後走，沒想到後面還有一個座位區

這裡的空間不只更大，座位數也更多了

一進來的右手邊好像是店家的廚房工作區

因為有看到工作人員會從上圖有掛著門簾的地方進出

後方的空間裡有不少靠窗的座位

除了窗邊，中間走道也有不少使用小學課桌椅的座位區

另外一張長桌，牆邊也有一組很復古的餐桌椅

這裡的藏書也更多了，可以好好的找找是否有喜歡或想看的書

不得不說，窗邊座位的VIEW很棒吔

天氣好的話，望出去的是藍天白雲+綠油油的景致

若是天氣不好，相信也會有不同的景致及韻味才是

晴耕雨讀小書院_菜單

晴耕雨讀的菜單很簡單，只有一小頁而已

主要提供飲品和輕食點心

飲品有咖啡、茶，以及非咖啡和茶的飲品（醋飲、黑麥汁、果汁..)

輕食點心則有窯烤麵包手作輕食、鹹派、鮮奶酪、手工餅乾、司康及肉桂捲

整體價位約$85~$220，低消為$100/人(不含書籍消費）

菜單的右側有店內的消費須知，建議大家都要看看喔，簡述如下:

禁帶外食、未購買的新書不得帶到座位、客滿時座位限時2H

晴耕雨讀小書院_餐點

游小熊一家四口一口氣點了不少餐點來分食

「田裡有棵桂花樹的桂花拿鐵$140」

之前來也是點同樣的桂花拿鐵

價格有變貴，但份量也有變比較大杯些

表層灑上些許桂花花瓣，所以喝來真的會帶有淡淡桂花香

「魚池有機阿薩姆奶茶$150」

阿薩姆奶茶味道有淡了些，但還蠻大一壼的

「決明枸杞紅棗菊花茶$150」

決明枸杞紅棗菊花茶，名字看起來很厲害

集結了這麼多的養生食材所煮的菊花茶也一樣蠻好喝的

「經典法式手工鹹派$145」

餐點除了使用木質托盤盛裝外，還有擺盤呢

有了花花草草的點綴，也變的更有質感了

小小的一個鹹派，外層有著酥酥的口感，口味上也還不錯

「鬆軟好吃、香氣迷人的肉桂捲$95」

肉桂捲上還有焦糖淋醬，也蠻好吃的

「英式甜點之手工司康$85」

司康的口感比較乾一些，但味道還不錯

邊吃下午茶邊看書，窗外還有美景可看

這兩隻可真悠閒啊，哈~

就這樣不知不覺天快黑了

趁店家打烊前也先趕快離開

【後記】

終於來搬家後的晴耕雨讀再訪了

之前知道搬家，就一直想來走走看看

誰知一拖就拖了好多年，哈~

感覺新店址的空間更大且規劃的也更棒

藏書和販售的文創商品也多了不少

是書店也是咖啡館，而且還有VIEW可以看，真的很不錯

假日想找個地方走走，也不妨來田野間裡的晴耕雨讀

來這裡點杯飲料再搭配個餐點，拿本書來讀，就可以悠閒渡過一下午~

【延伸閱讀】

【平鎮】「二訪．晴耕雨讀小書院(親子玩樂/二手書店/文創/咖啡/輕食/戶外草坪/挖寶去)」

【平鎮】「貳弄一號．假日限定，採預約制的低調老宅咖啡，還可坐在古早紅眠床上用餐（中式簡餐/鹹點/炸物/手作甜點）」

【平鎮】「巷子躲貓貓．田間小路旁的貨櫃咖啡，還有店狗柴柴來坐檯（排餐/義式料理/早午餐/手作課程/寵物友善/近平鎮工業城）」

【平鎮】「CAFE！N硬咖啡-桃園總廠門市．開在工業區裡的網美咖啡館（輕食/甜點/蜷尾家吐司/跨界聯名）」

【平鎮】「好農Cafe．農會轉型創新經營，客家米食製品下午茶專賣（米雞蛋糕/米鬆餅/米漢堡/熱壓吐司/秈米棒/農特產品）」

【龍潭】「貓禾咖啡．乳姑山上，可看夜景的景觀餐廳，還有露天玻璃泡泡屋（鍋物/義式料理/甜點/舒芙蕾/寵物友善/可線上訂位）」

【龍潭】「名人堂花園大飯店 & 棒球名人堂（親子無料景點/史努比棒球熱/花生漫畫小鎮/棒球互動體驗/台灣小吃總匯/雨天備案）」

【龍潭】「丑貳咖啡BU-SU café（庭園景觀親子餐廳/寵物友善/大草皮/溜滑梯/沙坑/早午餐/）」

【龍潭】「Next Stop香港手作料理（黯然銷魂飯/出前一丁/港式點心/近聖蹟亭/香港夫妻開的店）

晴耕雨讀小書院

桃園市龍潭區福龍路二段169巷181弄30垬90號（附停車場）

營業時間：週三~週日：10:00-18:00

03-480-2377

備註資訊：

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主