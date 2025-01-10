各位美食控和聚餐狂熱粉絲們，今天要帶你們來發掘桃園的隱藏版美食—柚子花花青春客家菜

這家餐廳不僅名字清新有趣，菜色更是讓人眼睛一亮，胃口大開

超適合朋友聚會、家庭聚餐，甚至是情侶約會

柚子花花可不是你印象中那種傳統客家菜，而是融合了現代創意的料理風格

從招牌柚香梅干扣肉到改良版的雞湯，每道菜都用在地新鮮食材精心製作，呈現不一樣的客家風味

第一次來的話，一定要試試他們的客家炒粄條，Q彈爽滑的粄條搭配秘製醬汁，根本就是靈魂一擊

柚子花花青春客家菜（桃園旗艦店）

電話：03 317 2666

地址：桃園市桃園區中正路1270號

營業時間：11:30-14:3017:00-21:00

砂鍋白玉燉雞湯：暖心暖胃的湯品首選

燉足數小時的雞湯，清澈卻濃郁，喝進嘴裡滿是雞肉的鮮甜香氣

湯頭像是裹著一層絲綢，溫柔地滑過喉嚨，讓人瞬間放鬆

雞肉部分選用嫩雞腿肉，肉質鮮嫩多汁，每一口都飽含膠原蛋白的彈牙感，搭配細緻的湯頭，絕對是寒冷天氣裡的救贖

各位饕客們，今天要推薦的黃金脆皮大佛手可不是一般的炸物，而是脆皮界的超級明星

光看它金黃酥脆的外皮，就忍不住讓人流口水；咬下去，更是脆聲滿滿，內餡還多汁到想尖叫

吃進嘴裡，你會發現豬肉經過特製醃料處理，肉質不但保有原本的鮮甜，還吸附了香料的濃郁風味

海石斑進入蒸鍋，經過精心燉煮，每一片魚肉都在蒸氣的包圍中達到完美的嫩度

切開一片，肉質纖維細膩，鮮美得讓人無法自拔

入口即化的海石斑肉，彷彿瞬間融化在口中，湧現出大海的鮮甜滋味，絕對是海鮮中的頂級享受

梅干扣肉包最吸引人的就是那塊經典的扣肉，燉煮得極為入味

肉質鮮嫩、肥而不膩，每一口都能感受到油脂的香醇與豬肉的鮮甜

再加上梅干的酸鹹味道，它不僅平衡了油膩感，還為整道料理增添了層次感，讓人停不下來

花花油雞的雞肉超級嫩！雞肉經過特製醬料醃製，再用大火快炒，外焦內嫩的口感真的讓人無法抗拒

每一口雞肉都保有鮮嫩的肉質，裹著濃郁的香味

咬下去不僅多汁，還能感受到那獨特的香氣！這味道，絕對讓你吃了一口就愛上

說到客家粄條，最讓人愛不釋口的就是它那超Q彈的口感

這些粄條可不是隨便買來的，它是採用手工製作的，經過反覆搓揉，讓每根粄條都擁有柔韌又富有彈性的口感

每一口吃下去，滑順又帶點嚼勁，彷彿在嘴裡跳舞，真的是讓人吃了就停不下來

客家悶筍的精髓就在於那一鍋悶煮的過程

新鮮的筍子選材講究，經過長時間悶煮，讓每一根筍子都吸滿了濃郁的湯汁

這種悶煮的方式不僅保留了筍子的原汁原味，還讓它更加入味，讓筍香與其他配料的味道完全融合

每一口咬下去，筍肉細膩又帶著微微的脆感，嚼勁十足，吃起來非常過癮

薑絲大腸的獨特風味使它成為了餐桌上的亮點

不僅可以搭配白飯，也可以當作配菜搭配其他小吃

一口大腸，一口白飯，簡直是絕配

清炒高麗菜的魅力在於它的口感清脆，每一口都讓人感受到菜葉的清新與爽脆

柚柚蝦球是一道融合創意與傳統的美味佳肴，能為你帶來意想不到的驚喜

柚子的清香與蝦球的鮮嫩相得益彰，讓每一口都充滿活力和層次感

這道清爽又美味的料理，絕對值得你試試看，帶來不一樣的美味享受

豆角紫茄的每一口都充滿了不同的口感

豆角經過快炒，保持了脆爽的口感，咬下去瞬間釋放出微微的甜味，令人回味無窮

經典的綠豆糕既能滿足你對甜點的渴望，又能讓你吃得更健康

無論是作為下午茶，還是招待親友，都是絕佳的選擇

柚子茶的最大魅力，莫過於它獨特的香氣與清新的味道

當你輕輕品嚐這杯飲品時，柚子的清新香氣瞬間撲鼻而來，帶來一種清爽的感覺，仿佛讓人置身於陽光明媚的果園

無論是朋友聚會還是家庭聚餐，柚子花花的用餐環境絕對讓人放鬆又開心

整間餐廳以木質裝潢為基調，搭配滿滿的綠植點綴，既清新又溫馨，拍照也特別好看

最棒的是，桌子之間的距離適中，就算聊得再開心也不用擔心被隔壁桌聽光光

更貼心的是，這裡還提供包廂服務，私密又舒適，是聚會和重要場合的完美選擇

總之柚子花花青春客家菜就是那種吃完一次就會想帶更多人來的餐廳

無論是菜色、環境還是服務都令人滿意，如果你正在找桃園聚餐餐廳

這裡絕對是不會出錯的選擇～快帶上朋友家人一起來，享受這場美食與創意的饗宴吧

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