餐廳地址：台北市大安區安和路二段189巷17號

電話號碼：+886 2 2736 6758

營業時間：

週一至週五。早上1030 ～ 晚上2100

週六日。早上1000 ～ 晚上2000

公休日：無休

服務態度：3.5🌟

CP值：3.5🌟

飲食美味：4🌟

再次拜訪：不會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運文湖線六張犁站，出站後步行大約10分鐘

知道好物Spirit咖啡是因為電視劇柯佳嬿、許光漢主演的「想見你」中的32咖啡館，位置在台北市大安區安和路二段，距離捷運六張梨站步行大約15分鐘

餐廳的點餐方式是使用Line app，點好之後前往櫃檯先付餐費，食物飲料之後就會送上來。來之前有在網上看到很多朋友的到訪分享文章，其中很吸引公主的是國王和皇后早午餐，因爲只有公主一個人前來用餐，國王早午餐會超大份，就不適合公主一個人吃，那只好點皇后早午餐。

皇后早午餐是任選6+1杯飲料，台幣449一份，如果要換其他飲料就需要折抵30元

在櫃檯付餐費的時候，服務生有說明食物需要等待至少15分鐘，可是公主這個早午餐是等了30分鐘，真的有些久，呵呵🤭

來到好物，感覺就像時光倒流，回到了80、90年代的歲月。餐廳內的擺設以及座椅都是老舊懷舊的那個年代的設計，整間餐廳都充滿了濃濃的懷舊氛圍

好物的外觀，就在小巷內的一個角落的小店面。入門處已經很有年代的感覺了

餐廳內的擺設以及環境設計，餐廳的入口處的用餐區的地板是木板，另一邊的用餐區的地板是那種已經褪色的花地磚，處處都是懷舊的氛圍跟感覺

飲用水以及餐具是自助式的以及Line app點餐

皇后早午餐上桌囉

店家給的份量很大方足夠，食物口感味道都很不錯

皇后早午餐中任選6，公主就選擇了：寶寶綜合生菜、香料馬鈴薯、橄欖油烤豆腐、嫩煎雞肉、番茄熱肉醬（台灣豬）、義式香料佛卡夏，以及一杯英式紅茶（可是覺得這杯紅茶真的有一點小杯）

公主後記：

其實公主是看到皇后早午餐也會用三層架子呈現的，才會來吃這個早午餐，視覺感覺體驗感上就像皇后般的，可是沒想到店家呈現出來的早午餐使用一個大碟子，這樣的早午餐，其實很多地方餐廳都有供應，而且環境餐食也有更好的，早午餐送上的時候，公主真的有些許失望（個人吃後的感受啦）

或許在菜單上有註明不是用三層架子呈現，是公主沒有讀到吧 ☺️☺️😊自我安慰的方式 哈哈



謝謝閱讀。分享。推薦度：3.5🌟