我那天就是經過

我還很白癡的發名片

我常常這樣自己做自媒體

雖然街拍 跟街上搭訕宣傳 準備被瞪死 不然就是拒絕變偷拍我 (以上純屬精神內耗+疑心病)

這邊 好吃 我查了一下

是連鎖的

女店員 長得非常漂亮

素食口味有三個

我覺得很好吃

五辛素 我不吃 但是他們也有

很NICE

推薦給各位 大家來肚子餓 省錢 就來這裡吧

明洞海苔飯捲 工學店

明洞海苔飯捲 工學店

明洞海苔飯捲（명동김밥）工學店位於台中市南區工學路162號，是一家以韓式海苔飯捲為主打的連鎖餐廳。

個人新聞台

素食選項

該店特別提供多款素食口味的海苔飯捲，滿足素食者的需求。

根據顧客分享，店內提供三種素食口味，且餡料豐富、美味可口。

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其中，五辛素的選項也有提供，讓不同飲食習慣的顧客都能找到適合自己的餐點。

餐點特色

明洞海苔飯捲以新鮮的食材和豐富的餡料聞名。

每份飯捲都使用香Q的米飯，搭配多樣的內餡，外層包裹酥脆的韓國海苔，口感層次豐富。

素食飯捲的餡料多樣，包含新鮮蔬菜、自製牛蒡美乃滋、豆芽菜等，營養均衡且美味。

服務與環境

該店以快速的出餐速度和親切的服務著稱，適合忙碌的上班族或學生前來用餐。

店內環境整潔舒適，裝潢風格簡約，讓顧客在享用美食的同時，感受到放鬆的氛圍。

顧客評價

根據顧客的分享，明洞海苔飯捲工學店的素食飯捲口味多樣且美味，餡料豐富，米飯與內餡的比例恰到好處。

此外，店員服務態度友善，讓人感到賓至如歸。

總結

明洞海苔飯捲工學店以其多樣化的素食選項、豐富的餡料、快速的服務和舒適的用餐環境，成為台中南區素食者用餐的絕佳選擇。

無論是想品嚐道地的韓式飯捲，還是尋求美味又健康的素食餐點，這裡都能滿足您的需求。

店家資訊

地址：台中市南區工學路162號 個人新聞台

營業時間：每日10:00 - 20:00

聯絡電話：(04) 2320 8999

建議您在前往前可先致電確認營業時間或預訂餐點，以確保最佳的用餐體驗。

地址：402台中市南區工學路162號

店名：明洞海苔飯捲

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