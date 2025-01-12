我們是雙薪家庭，在工作跟家庭之間，隨著家庭成員的年齡成長和生活習慣變化，常常有許多的磨合與調整。

孩子們從國小升上國中之後，早上上學前的早餐，還有下課後的點心，著實變成一門重要的課題，很燒腦

現在，各位有相同困擾的爸媽們有福了，我找到解方了，初包子包子饅頭專賣店！

除了讓我們的孩子可以吃上熱呼的，對於早上趕上班來不及的人，也可以方便準備早餐，甚至帶著路上吃。

初包子位於北屯區昌平路一段30-1號，門口有空位可以稍停一下車。

就在茂盛醫院旁，附近有一德洋行和北屯兒童公園這些景點，交通便利。

到附近逛景點或蹓小孩，也可以來買些包子饅頭當點心。

店招很可愛，胖胖的包子看了肚子也跟著餓起來了

蒸包子機台上就清楚的註明價格，

隱約可以看到櫃台後面一層一層蒸好的包子正在散熱中。

櫃台桌上還貼心的準備兩種辣醬，視個人口味使用喔（應該可以看到很多人會有台中人特有豪邁的插法，把辣椒注入包子內）

店家特別在櫃台旁放上一張『採用鼎泰豐指定專用麵粉』的廣告，

詢問後才知道，初包子用的是鼎泰豐專用麵粉+老麵發酵，保證吃了會愛上^^

口氣不小，我可要好好看看！

（2025/1/1起的新菜單）

店家的菜單也很有心，清楚的註明不同品項，還有人氣商品。

可以看到有近20種包子饅頭（冷熱都有），還有店家自己煮的飲料，讓消費者可以吃飽喝足。

另外，針對有辣的，還有葷素也有標示，

最可愛的是，還有記號標示，

讓消費者買回去的時候，不會吃錯口味，酷

更貼心的是，右下角還有針對買冷凍品項回去的客人，教客人加熱的方法

透過蒸爐的玻璃，看見裡面一排一排蒸熟膨脹的包子，

還有從上方縫隙散發出來的水蒸汽，

誰能忍受這樣的誘惑啊

一整車的包子拉出來，

迎面而來的水蒸汽都可以聞到那香味，

麵粉蒸出來的香氣，跟烘焙烤出來的，就是不一樣。

每一顆包子，都像在呼吸一樣，瞬間整個櫃台旁的工作區域，都是蒸熟的麥香。

總不能光說不練，

我還想要常常鼎泰豐專用麵粉加上老麵發酵後的麵皮，是什麼樣的滋味呢！

而且，初包子的品項口味真的太多樣，

有直接爆漿給你看的乳酪起司，也有外表看起來白淨樸素，卻又內藏玄機的各種包子，

每一種我都想嘗試看看耶

嘿嘿，我是包子饅頭大富翁

蒸好的包子饅頭，冒著熱氣真吸引人

蔥花卷

打開電鍋的時候，就聞到那濃郁的蔥香味

剝開看到這一層一層滿滿的蔥，口水真的會流滿地，

Q彈的麵皮加上濃郁的香蔥，越嚼越有勁，真的夠味

德式起司香腸卷

內餡是一整條德式香腸，被濃濃的起司包裹住，

難怪剝開就有一股熟悉的德式香腸鹹香味，

這樣一顆吃完，肚子馬上就有飽足感

芋泥捲捲

從花捲的圓圈縫隙爆漿的芋泥，原以為就是單純的芋泥而已，

沒想到剝開一看，裡面還有芋籤，難怪吃起來那麼有口感

寶山黑糖饅頭

外表看起來比一般的黑糖饅頭顏色稍微淡了些，

但是越嚼越香，甜味也跟著擴散整個嘴巴裡面，

反而會想要一直反覆咀嚼那股甜味

芋泥鹹蛋

特殊的三角圓造型，

原以為只是點綴一些芋頭塊在表面，

沒想到剝開一看，裡面除了滿滿的芋泥內餡，還有一整顆鹹蛋黃！

用料真的沒在客氣的！

乳酪起司饅頭

在店裡面蒸爐打開我就印象深刻，

滿滿爆漿的起司，吃起來一定很過癮，

剝開看到表裡如一，從內到外都是滿滿的起司，爽啊！

素菜包

還沒有剝開就已經聞到濃厚的香味！

一般的菜包可能就是高麗菜內餡而已，

初包子的菜包裡面根本就是一道素食餐廳的炒青菜了啊

泰式打拋豬

又是一顆不用剝開就知道內餡的包子，

濃郁的打拋豬香味四溢，

難怪店家說，炒內餡的時候，員工都會去盛來配飯呢

微辣爽口的滋味，讓人愛不釋手

香菇鮮肉包子

採用新社產的香菇，

整個內餡包成一顆肉丸子，

咬下去口感加倍，

豬肉餡加上香菇的香氣，整個大加分

雙倍起司鮮肉包子

這剝開看到內餡，沒有不驚訝的啦！

整個滿滿的起司包裹豬肉內餡，

看了口水都滴下來了啦

吃的時候可得小心燙口啊

芝麻包

店家自己手炒的芝麻餡，

一剝開就香氣四溢，

塞滿滿的，每咬一口都是過癮

蔓越莓饅頭

剝下一口慢慢嚼，

Q彈的麵皮跟微微的果酸在嘴裡融合，

越嚼越香，口感有層次，滋味也有層次

不論是用來當正餐，

或是暫時止飢的點心，

無論是要吃甜的或鹹的，葷的或素的，

來初包子，初好初飽，包君滿意

店家資訊：

初包子

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064064225963

IG：https://www.instagram.com/chu_bao_zi/

營業時間：7：00～21：45

電話：04-22336706

地址：台中市北屯區昌平路一段30-1號

初二包子

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063841603698

IG：https://www.instagram.com/chu2_bao_zi/

營業時間：6：40～22：00

電話：04-25257505

地址：台中市豐原區三民路179號