之前蠟像館紅起來的時候網路很多人PO，本來以為就是假的人有什麼好看的，這次去香港老婆想去，就決定安排一下杜莎夫人蠟像館，進去以後發現有很多互動的東西可以玩耶，王嘉爾的互動電視，跟朱一龍自拍，MJ的跳舞區，還有鋼琴、KTV，很多可以玩，太平山夜景也很讚，影片有太平山上山的經驗分享，給有需要的人參考看看。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
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我們這次上山是選擇搭乘小巴上山，在香港小巴總站搭乘，大部分觀光客上山都會選擇山頂纜車，如果沒有一定要搭乘纜車的話，其實蠻推薦小巴的，排隊不用排很久，上山時間也很快大概20分鐘，只接受現金跟八達通，現金不找零錢要先準備好。
上山以後剛好遇到要日落，日落配上百萬夜景真的太強，可惜今天天氣不是很好，能見度不佳都霧霧的。
來到了杜莎夫人蠟像館，一進來就有王嘉爾的互動電視，可以跟他一起擺姿勢拍照蠻有趣的。
朱一龍自拍也很好玩，真的可以自拍喔，有提供QRCode可以下載很方便。
現場有很多互動裝置可以遊玩，這個鋼琴真的可以彈，我們家小朋友就現場來一曲，剛好今天沒有什麼人就玩了一陣子。
我們這次主要上山是來蠟像館，蠟像館現場買票價格比較高一點，推薦大家可以網路先購買，有纜車+蠟像館套票，各種套票都會比現場買來的優惠，互動裝置很多，蠻值得來玩的。
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2025-01-12 09:58:00 文字：淘氣老小孩
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