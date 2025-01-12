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這家位於台北市民權西路254號，捷運中和新蘆線「大橋頭」站2號出口附近一家30年老字號的小吃店， 因為創始店就開在樹林火車站前面，所以舊名為「車站前麵線肉圓」，2024年8月10日重新擴大營業， 不再讓客人只能在騎樓擺桌用餐，而是提供了冷氣的內用空間，用餐更加舒適，正式改名為「紅鬍子傳統美食」。專賣大腸/蚵仔麵線、彰化肉圓、魯肉飯等台灣傳統小吃。



嶄新的長方形白底紅字的店家招牌，與印著餐點名稱紅底黑字的長掛簾與中式燈籠，散發出濃濃的古早味，從騎樓外懸掛到騎樓內，店內也懸掛了大型的招牌，桌上也提供各式調味瓶與菜單讓人勾選，考量十分周到。

店內招牌美食是「大腸蚵仔麵線」、「彰化肉圓」與新登場的「滷肉飯」，其中「大腸蚵仔麵線」，分成了「清麵線」、「大腸麵線」、「蚵仔麵線」與「綜合麵線」，通通都分成大小碗，除了「清麵線」(小碗NT$35大碗NT$45)外，其他全都是均一價，小碗NT$55，大碗NT$75，另外還賣「彰化肉圓」(NT$50)，跟2023年12月上次造訪價格相比，「清麵線」與「彰化肉圓」各小漲5元，其餘價格不變。



因為用餐空間較過往舒適許多，店家內用的客人變多，當然外帶的客人還是有，當天我點了一碗小碗的「綜合麵線」(NT$55/碗)一碗「彰化肉圓」(NT$50/碗)與一盒小菜「素雞」(NT$35/盒)，合計NT$140，端上來的「綜合麵線」與「彰化肉圓」用料實在豐富又美味，讓人吃得開心又飽足，一整個印象深刻!

首先品嚐的是塑膠盒裝的小菜「素雞」(NT$35/盒)，淋上醬油膏送入口中，Q彈軟嫩好咀嚼!

其次享用招牌之一的「綜合麵線」(NT$55/小碗)，碗內盛滿了蚵仔、大腸與麵線，香菜由客人依個人口味自行決定添加與否，麵線入口綿密清爽，大腸處理得十分乾淨，蚵仔肥碩鮮嫩入口好新鮮，撒上了香菜調味，小碗份量其實已經很大碗，吃起來很有飽足感。

最後享用的是這一碗「彰化肉圓」(NT$50/碗)，豬肉內餡碩大飽滿，上面淋了店家獨門的白色調醬，跟一般看到的紅色淋醬大不同，讓人吃得意猶未盡。肉圓與綜合麵線真是店內兩大招牌，吃完一整個身心都療癒。

喜歡吃傳統道地台灣小吃的朋友，下回有機會搭捷運到大橋頭站。記得造訪這家位於台北市大同區民權西路254號，重新裝潢提供更舒適用餐環境的「紅鬍子傳統美食」。

紅鬍子傳統美食

營業地址 : 103台北市大同區民權西路254號

營業電話 : 0938-367-838

營業時間 : 週一到週日 05:00 ~ 19:00

FB粉絲頁 : 紅鬍子傳統美食

IG : 紅鬍子傳統美食





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