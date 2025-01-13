

市面上的智慧手錶大多偏向運動風格的剛硬外型或單調圓形，讓人一眼就能看出是科技產品，

但這款完全不同！今天要跟大家分享的是人因泓叡最新推出的 SW210 藍牙通話腕錶，

之前我也開箱過人因泓叡的藍牙音響，質感和功能都超優，讓我對他們的產品非常有信心。

SW210 不僅外型超時尚大錶面的比例剛好，無論是搭配職場正裝還是休閒穿搭，都能輕鬆駕馭，

展現出獨特的魅力。不僅顏值超高，功能也充滿誠意，支援 5ATM 游泳級防水，不論是下雨

還是游泳都不用擔心，還能健康監測、訊息提醒、藍牙通話，甚至一鍵 SOS 呼救功能，

超級萬用貼心！更棒的是這樣的實力派手錶價格卻非常親民，完全顛覆了我對智慧手錶的印象。







雖然手錶的外盒有濃濃的3C科技感，標示豐富的功能資訊，讓人一看就知道

這款產品包裝內含 SW210 智慧手錶、一條磁吸充電線、使用說明書

使用說明書清楚簡單讓人能輕鬆上手，快速掌握手錶的各項功能。







本產品已投保國泰產物兩億四千萬產品責任險，人因泓叡售後有保障

提供保固方式:主機一年，配件三個月，電池半年

尤其現在購買，慶祝人因品牌30週年，還加贈時尚負離子磁吸錶帶！限量好禮，錯過不再！



SW210 2.01吋5ATM游泳心率血氧藍牙通話腕錶

產品網址: https://www.ergocity.com.tw/product/detail/SW210





這是款高科技的智慧手錶。但打開外盒的瞬間，我就被這個2.01吋的大鏡面驚豔到了！

真的超級大氣，產品有 奶茶金和深海藍 兩種配色，我這次拿的是深海藍，

整體配色低調又有質感時尚又百搭，手錶本體的錶面是 ABS/玻纖混合塑鋼錶殼，

搭配 2.5D 弧面高硬度耐刮玻璃鏡片，透光性和防刮能力都超優秀。





超薄設計，好輕！這款智慧錶採用了ABS與玻纖混合的塑鋼錶殼，不僅耐用還超級輕盈，

再加上磁吸快扣的高抗敏矽膠錶帶，一秒就能完成戴錶動作，主機重 51.4g佩戴起來親膚無壓力。









輕便設計腕錶僅幾毫米的超薄厚度，戴在手上完全沒有壓迫感，

搭配洋裝或運動服都毫無違和感。













錶背磁吸式充電吸上就充電，再也不用煩惱插孔對不準的問題！

此外這款手錶的續航力真的超驚人！在正常使用下，

能連續使用5-7天，待機時間更長達30天。對於我這種老忘記充電的人來說，

這樣的電池表現真的是太優秀了！再也不怕手錶很快就沒電要常充了。



SW210 藍牙通話腕錶的操作方式，是全螢幕觸控搭配側邊獨立操作鍵

點擊螢幕的過程各種操作流暢又靈敏，爽度十足！











手機安裝專屬APP後單一藍牙連線簡單不複雜~

透過APP軟體內的綁定手錶，幾秒內就能完成配對輕鬆上手！









用手錶就能直接接聽一般電話，音質清晰得讓我驚訝，

無論是辦公室內還是戶外，通話效果都很穩定。











而且我最怕手機塞包包裡找不到，但現在只要手錶一鍵接聽，方便又快速，超級滿意！

讓人在忙碌中不需找手機，訊息來電、通話不漏接，依然保持高效率。









由於授權技術上的限制，目前智慧手錶僅支援LINE來電通知功能，暫時無法直接接聽電話。

不過當有來電時，仍能即時收到提醒，確保不會錯過任何重要來電！









特別介紹這款SW210 藍牙通話腕錶主打5ATM的防水等級真的不是蓋的！

5ATM等級可承受相當於 50 公尺深的水壓(潑水、下雨、下雪、淋浴、游泳、浮潛均可使用)

日常淋浴水柱的衝擊下依然輕鬆運行正常，螢幕操作完全不卡。









浸泡在水中依舊毫無壓力，下雨天或料理時洗菜也不用擔心手錶不防水。

更俱備可游泳、浮潛都OK的優異防水實力真的狠圈粉！

內建防水通話麥克風/ 0.5W防水喇叭/ 震動提醒，





尤其SW210 2.01吋大鏡面設計，這個大鏡面不僅能顯示更多文字，讓視覺體驗更清晰舒適

支援LINE、FB、WeChat、IG等多平台訊息提醒，抬手自動顯示APP訊息

讓你即使在忙碌中也不會錯過任何重要通知，無論是日常生活還是工作場合，

再也不需要頻繁打開手機，超大錶面快速查看各種訊息，讓生活更加高效！







還能上傳發票載具於2.01吋大錶面購物使用超方便!





連接手機後，腕錶也可以直接播放音樂，手機不在身邊或跑步時

不用掏出手機，化身音樂手錶。







SW210還內建超多運動模式，跑步、游泳、騎車、甚至健身課程推薦一應俱全！

可以根據身體數據，安排適合自己的訓練計畫，這根本是我的專屬教練啊！

真的是運動小白的福音。







SW210 不僅能隨時幫助您測量心率和血氧濃度，測試過程快速，數據會即時顯示在大畫面上。

即使在日常忙碌的時候，這些功能也能讓您更了解自己的健康狀況!

尤其是在連續、即時、定時心率監測方面，更是準確率高達95%以上，

特別是在熬夜工作後檢測血氧，真的能提醒自己該早點休息了！。







一鍵SOS功能

遇到緊急情況，一鍵就能速撥求救電話，這功能對於需要緊急求助的人來說特別方便實用！







手錶還能自由分屏！可以將常用功能、時間、桌布等分開顯示一目了然，

省去滑來滑去找功能。這樣的操作真的超友好，用一次就愛上！









對於喜歡個人化風格的使用者來說，手錶有超過百種錶面選擇，

還能自定義一個專屬錶面，也能把自己的照片設成背景，整個手錶瞬間變得超個人化！

操作起來也很簡單，完全展現個人特有風格不單調。







如果你像我一樣，愛美又重視實用，那SW210 2.01吋智慧手錶將是你完美的選擇！

這款擁有超大鏡面，文字顯示數量多又清晰，讓生活中的訊息提醒還是工作通知，都能輕鬆掌握。

5ATM防水設計讓你無論是健身游泳還是日曬雨淋，風雨中都不必擔心手錶受損。

藍牙通話設計也讓人輕鬆接聽來電，無需拿起手機就能完成通話，讓忙碌的生活更加輕鬆高效。

不僅是時尚的配件，更是健康與高效生活的好幫手，讓你在任何場合中都能自信亮眼，

健康與美麗兼得，成為你的得力助手。



SW210 2.01吋5ATM游泳心率血氧藍牙通話腕錶

產品網址: https://www.ergocity.com.tw/product/detail/SW210

現在購買，慶祝人因品牌30週年，還加贈時尚負離子磁吸錶帶！限量好禮，錯過不再！