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西門町美食推薦，Stan & Cat 史丹貓美式餐廳，火烤起司牛肉堡，豪華早午餐，義大利麵，手工披薩，聚餐，節慶包場，西門站餐廳

2025-01-13 12:42:00 文字：Wing Tsay
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Wing Tsay

Wing Tsay

 

史丹貓

 

位在西門町知名的美式餐廳品牌【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店】

以多種口味火烤漢堡聞名，豪華早午餐、義大利麵、手工現做披薩美味不遑多讓，

份量充足高CP值，加上親切的服務，吸收不少客人闔家大小來品嚐。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店】位在國賓戲院近，近西門站1號出口，

步行約8分鐘可達，一樓為櫃檯及廚房，主要座位區在B1，店內採現金交易。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

B1用餐空間以2-4人桌半沙發座位區為主，到訪這天時近聖誕節，

兩邊牆面皆有熱鬧繽紛的聖誕節慶佈置，後方設有大尺寸螢幕播放運動賽事，

若有熱門運動比賽時和一大群人邊用餐邊觀看比賽，應該很熱鬧。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

menu，餐點種類有義大利麵、豪華早午餐、火烤牛肉堡、雞肉＆魚漢堡、

三明治、主食、美式小點、沙拉、手工現做披薩等，也可加價點配料客製化漢堡。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

另外也有飲料及甜點的選擇，還有酒單可參考。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

 

 

史丹貓

【必點奶昔(香草)】

必點奶昔香草口味，另有草莓/Oreo兩種口味可選，

喝來奶香濃郁不膩，濃稠香甜的味道還蠻可口的。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

【豪格登比利時白啤酒】

「豪格登比利時白啤酒」味道屬於比較清新淡雅的味道，

有淡淡的麥芽香氣，在口中慢慢散發出花香氣味，香醇順口。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

 

 

史丹貓

【莫希托調酒】

這杯看了好清涼啊！實際上喝來也是清爽香甜的調酒口味，

對我來說酒精濃度不算高，很適合配重口味的食物。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

【傑克起司醬牛肉堡】

除了大片牛肉漢堡肉加上起司醬外，一旁還附上蕃茄片、酸黃瓜、

洋蔥及生菜可自行夾入漢堡內，配菜另搭配脆薯。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

 

史丹貓

黃澄澄的起司醬著實誘人，底下的牛肉堡也散發肉汁香氣，非常吸引人。

 

 

史丹貓

整份傑克起司醬牛肉堡層層疊起看起來超豐盛超豪華！

 

 

史丹貓

 

史丹貓

整個拿起一口咬下頓時各種美味滋味在口中散開，堡皮Q軟，邊嚼散發出香氣，

內饀牛肉漢堡肉嫩口多汁，香氣十足，混和著鹹香起司及蔬菜提味，

有豐富多層次的美味口感，加上酥脆的薯條，吃完很有飽足感。

 

 

史丹貓

【必點水牛城嗆辣雞翅】

烤雞翅也是我的愛! 看這烤出來的金黃色澤雞翅淋上辣醬，都忍不住吞口水了！

 

 

史丹貓

帶點辣度的水牛城嗆辣雞翅外皮烤的略帶酥香感，內部肉質仍保有鮮嫩的口感，

入口帶有醬汁的辣香滋味，愈啃愈涮嘴。

 

 

史丹貓

 

史丹貓

【白醬煙燻鮭魚義大利麵】

煙燻鮭魚大片厚實，舖的滿滿都快看不到義麵了，一上桌著實吸引了我們的目光！

 

 

史丹貓

 

史丹貓

煙燻鮭魚鹹香軟嫩，麵條帶有Q勁軟硬適中，沾覆香濃白醬，

一口香嫩燻鮭魚配上一口濃郁白醬義大利麵，真是美味的享受啊！

 

 

史丹貓

 

史丹貓

【夏威夷蝦仁披薩】

９吋的夏威夷蝦仁披薩放上培根、蝦仁、鳳梨等佐起司烘烤，

店家毫不手軟的放了很多配料，揪感心

 

 

史丹貓

 

西門町美食推薦，史丹貓美式餐廳，火烤起司牛肉堡，豪華早午餐，

餅皮烤的略帶酥香，嚐來有香甜鳳梨結合鹹香培根及鮮美蝦仁等食材的香氣，

簡單卻很美味的手工披薩，讓人一片接一片吃不停！

 

 

史丹貓

今日品嚐Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店的美式料理口味都很讓人滿意，

環境舒適，也適合包場，服務人員客氣親切，推薦為親友或同事們聚餐時的好選擇。

 

 

史丹貓

Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店

地址: 台北市萬華區昆明街138號

電話: 02- 2311 2550

營業時間：11:009:00-10:00-22:00

FB：Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店

線上訂位：inline

 

文章標籤
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Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店

phone02-2311 - 2550
place台北市萬華區昆明街138號
4.56 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.59
服務品質
4.54
裝潢氣氛
4.51
CP值
4.50
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