位在西門町知名的美式餐廳品牌【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店】，

以多種口味火烤漢堡聞名，豪華早午餐、義大利麵、手工現做披薩美味不遑多讓，

份量充足高CP值，加上親切的服務，吸收不少客人闔家大小來品嚐。

【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店】位在國賓戲院近，近西門站1號出口，

步行約8分鐘可達，一樓為櫃檯及廚房，主要座位區在B1，店內採現金交易。

B1用餐空間以2-4人桌半沙發座位區為主，到訪這天時近聖誕節，

兩邊牆面皆有熱鬧繽紛的聖誕節慶佈置，後方設有大尺寸螢幕播放運動賽事，

若有熱門運動比賽時和一大群人邊用餐邊觀看比賽，應該很熱鬧。

menu，餐點種類有義大利麵、豪華早午餐、火烤牛肉堡、雞肉＆魚漢堡、

三明治、主食、美式小點、沙拉、手工現做披薩等，也可加價點配料客製化漢堡。

另外也有飲料及甜點的選擇，還有酒單可參考。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

【必點奶昔(香草)】

必點奶昔香草口味，另有草莓/Oreo兩種口味可選，

喝來奶香濃郁不膩，濃稠香甜的味道還蠻可口的。

【豪格登比利時白啤酒】

「豪格登比利時白啤酒」味道屬於比較清新淡雅的味道，

有淡淡的麥芽香氣，在口中慢慢散發出花香氣味，香醇順口。

《禁止酒駕／未滿18歲者，請勿飲酒》

【莫希托調酒】

這杯看了好清涼啊！實際上喝來也是清爽香甜的調酒口味，

對我來說酒精濃度不算高，很適合配重口味的食物。

【傑克起司醬牛肉堡】

除了大片牛肉漢堡肉加上起司醬外，一旁還附上蕃茄片、酸黃瓜、

洋蔥及生菜可自行夾入漢堡內，配菜另搭配脆薯。

黃澄澄的起司醬著實誘人，底下的牛肉堡也散發肉汁香氣，非常吸引人。

整份傑克起司醬牛肉堡層層疊起看起來超豐盛超豪華！

整個拿起一口咬下頓時各種美味滋味在口中散開，堡皮Q軟，邊嚼散發出香氣，

內饀牛肉漢堡肉嫩口多汁，香氣十足，混和著鹹香起司及蔬菜提味，

有豐富多層次的美味口感，加上酥脆的薯條，吃完很有飽足感。

【必點水牛城嗆辣雞翅】

烤雞翅也是我的愛! 看這烤出來的金黃色澤雞翅淋上辣醬，都忍不住吞口水了！

帶點辣度的水牛城嗆辣雞翅外皮烤的略帶酥香感，內部肉質仍保有鮮嫩的口感，

入口帶有醬汁的辣香滋味，愈啃愈涮嘴。

【白醬煙燻鮭魚義大利麵】

煙燻鮭魚大片厚實，舖的滿滿都快看不到義麵了，一上桌著實吸引了我們的目光！

煙燻鮭魚鹹香軟嫩，麵條帶有Q勁軟硬適中，沾覆香濃白醬，

一口香嫩燻鮭魚配上一口濃郁白醬義大利麵，真是美味的享受啊！

【夏威夷蝦仁披薩】

９吋的夏威夷蝦仁披薩放上培根、蝦仁、鳳梨等佐起司烘烤，

店家毫不手軟的放了很多配料，揪感心。

餅皮烤的略帶酥香，嚐來有香甜鳳梨結合鹹香培根及鮮美蝦仁等食材的香氣，

簡單卻很美味的手工披薩，讓人一片接一片吃不停！

今日品嚐【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店】的美式料理口味都很讓人滿意，

環境舒適，也適合包場，服務人員客氣親切，推薦為親友或同事們聚餐時的好選擇。

【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店】

地址: 台北市萬華區昆明街138號

電話: 02- 2311 2550

營業時間：11:009:00-10:00-22:00

FB：Stan & Cat 史丹貓美式餐廳 西門店

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