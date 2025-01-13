一日之計在於晨，在每天早上，給自己足夠的營養，開始每一天，是不是也很重要呢？

早餐的選擇很多，中式的炒麵、滷肉飯、豬血湯，西式的吐司、漢堡、奶茶，

各式各樣的早餐，目不暇給。

近年來注重健康的意識攀升，輕食類型的早餐如雨後春筍比比皆是，都不用擔心被餓著

今天來到彰化二林市場，市場裡好多美食喔，還有上過電視的排隊名店呢。

在有名的肉丸店旁邊，有一間特別醒目的店面，

綠色的招牌寫著大大的『苜蓿捲』！

苜蓿芽當中的膳食纖維可以幫腸道蠕動，其營養相當多元，無論礦物質或是維生素的種類都相當豐富，且含量都不低，最特別是它的蛋白質含量相當不錯，可以說是數一數二植物性蛋白的好選擇！

走近一看，店家正在忙碌著，看看檯面上包在苜蓿捲的食材，

品項眾多，都是新鮮健康的蔬果，而且吸引我的是，檯面上是淡紫色的餅皮！

詢問店家，才知道餅皮有兩種，

淡紫色的餅皮是有加入火龍果去配色的，白色的就是傳統口味用的餅皮。

蘋果

苜蓿芽

山藥

小黃瓜

香菜酥

花生粉

芝麻粉

真的很多種類耶

現場看店家製作苜蓿芽捲，動作行雲流水，

餅皮上鋪一張海苔，然後灑上芝麻粉，

接下來苜蓿芽，上面鋪上小黃瓜絲，然後再加上山藥絲，

再來鋪上蘋果片，擠一點美乃滋，

加上一些紫色萵苣、苜蓿芽，再灑上芝麻粉、香菜酥，

整個都堆起一座小山了

店家熟練的將食材捲好，一下子就完成一卷胖嘟嘟的苜蓿芽捲了

請店家幫我切開，

看這個切面，每樣食材乖乖的排列，紮實豐富的內容，感覺真的可以吃得很飽呢

水果口味的苜蓿芽捲也是差不多的步驟，

但是內容物有些許不同，

先灑些花生粉在火龍果餅皮上，

然後鋪上苜蓿芽，

排上蘋果片後擠一些美乃滋，

然後鋪上鳳梨片、香蕉片，

再來灑上香菜酥，就完成了。

切開看到的是苜蓿芽包裹住蘋果、鳳梨、香蕉在裡面。

光看包的食材，我覺得傳統口味的應該是比較注重口感，因為內容物多為蔬菜，所以有花生粉、芝麻粉增加味覺上的變化

水果口味則本身有水果酸甜的滋味去陪襯，本身風味就很吸引人了。

除了苜蓿芽捲之外，

店家還有自己研製的豆漿、黑豆漿，

還有原味木耳蓮子露、蔓越莓木耳蓮子露、桂圓紅棗黑木耳飲，都是店自家自己熬煮的

陸陸續續都還是會有客人上門來選購，

可見大家對於健康的輕食餐點，接受度很高呢

外帶回家看看我家龍虎兄弟對於苜蓿芽捲接受程度如何呢？

翔翔挑水果的，

青春期的孩子比較喜歡甜食？

他說吃起來甜甜的，很好吃，

搭配無糖的黑豆漿剛剛好，而且很有飽足感，

永永比較喜歡有口感的傳統口味，

除了說咬起來卡滋卡滋的口感很喜歡之外，

說包在裡面的花生粉跟芝麻粉很香，他很愛

如果這樣，以後早餐也可以讓他們帶著一捲在車上吃，方便多了，

也不怕早上起來摸到太晚來不及吃早餐，真的很方便，健康又營養

這麼健康的輕食餐點，

現在還有開放加盟喔^^

只要少少的加盟金，就可以一圓當老闆的夢，

快到店家的粉絲頁去看看喔

商家資訊

員濃豆漿 苜蓿芽捲

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61567774503893

加盟總部

彰化溪湖店：彰化縣溪湖鎮長青街158號 營業時間：6:00-10:00

分店據點

彰化二林店：彰化縣二林鎮中正路119號 營業時間：6:30-12:30

彰化員農店：彰化縣員林市大同路一段73號 營業時間：2:00-6:30

彰化博愛店：彰化縣員林市博愛路48號 營業時間：6:30-12:00

彰化社頭店：彰化縣社頭鄉社斗路一段88號 營業時間：6:30-12:00

彰化三民店：彰化縣彰化市永安街47號 營業時間：6:30-12:00

彰化田中店：彰化縣田中鎮田中黃昏市場 營業時間：2:00-6:30

彰化北斗店：彰化縣北斗鎮復興路316巷 營業時間：2:30-6:30