期待已久的春節連假即將來臨了～

每次過年走春是不是都很煩惱要帶什麼禮給親戚朋友？

馬上來推薦龍情這款知名的桃園伴手禮給你

讓你在過年時送禮就送這一款一點也不麻煩

這款桃園伴手禮不僅美味還充滿特色

無論是送給長輩還是朋友

都能傳遞出你的心意與祝福！



之前過年我就買過龍情的伴手禮

當作過年禮贈送給親朋好友

大家吃完之後也都好評不斷都說他們之後也要去買

這次過年我也打算送龍情新出的御禮禮盒

由於這款是新禮盒我也買了兩盒給自己來吃看看



御禮禮盒包含了多種經典口味～

花生軟糖、壹口酥系列、QQ地瓜球、巧果系列

厚奶系列、夏威夷黃金菓、黑芝麻核桃糕

御禮禮盒中的花生軟糖有多種口味

如香菜、海苔、原味和芝麻等

花生酥脆不黏牙非常美味！！

我最愛巧果系列和厚奶系列

巧克力和北海道牛奶包覆著內餡完美結合

甜而不膩散發著濃郁的奶香

其他商品也都很好吃喔！

御禮禮盒不僅能滿足不同口味的需求

也能讓收禮者感受到你的用心～～



如果你還沒找到適合過年送禮的禮盒

龍情的御禮禮盒絕對是個好選擇～

不僅是知名的桃園伴手禮老品牌

禮盒設計精美又大氣

送禮時一定會給人留下很棒的印象！



尤其是直接一次購買起來

走春時送同樣的過年禮盒

就能輕鬆完成送禮任務～

這樣不僅省時省力

也能在過年期間享受輕鬆愉快的時光



想要選擇龍情的桃園伴手禮作為過年禮盒

絕對是一個非常明智的選擇

讓收禮者感受到你的心意與祝福

我們一起在這個有意義的時刻傳遞最真誠的祝福！



2025過年禮盒推薦可以買龍情的御禮禮盒！

品項豐富~~讓你每一天可以吃各種不同的小零食

食材也是天然製作，讓收禮者可以吃得很安心！



附上詳細資訊給大家→過年禮盒推薦龍情(點我)