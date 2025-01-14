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台南住宿首選！榮興金鬱金香酒店歐式風情 台式滷肉飯早餐超滿足。

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2025-01-14 20:00:00 文字：踢賴旅遊
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台南住宿首選！榮興金鬱金香酒店歐式風情 台式滷肉飯早餐超滿足。

位在台南中西區的「榮興金鬱金香酒店（Golden Tulip RS Boutique Hotel）」，是一間以古典歐洲美學為主題的高質感飯店。從外觀到內裝都透露著濃厚的異國風情，尤其是英式套房設計、大廳的360度蒂芬尼玻璃穹頂，以及典雅的皇家禮賓廳，走進這裡就像是身處歐洲的貴族城堡！飯店位置非常方便，就在赤崁樓附近，步行到林百貨或是台南百貨商圈僅需10分鐘左右，是來台南玩又不想租車的絕佳選擇。這次入住也讓我深刻感受到異國風情，從入住體驗到早餐，都讓人驚喜連連！

住宿資訊

榮興金鬱金香酒店

名稱 : 榮興金鬱金香酒店
英文 : Golden Tulip RS Boutique Hotel
電話 : (06)220-8366
地址 : 台南市中西區民族路二段128號 (Google地圖)
官方網站 : 榮興金鬱金香酒店
粉絲專頁 : 臺南榮興金鬱金香酒店Golden Tulip RS Boutique Hotel-Tainan
訂房連結 :  | 
停車資訊 : 免費停車場(機械式)
最早可辦理入住時間 : 16:00
最晚可辦理退房時間 : 11:00

從台南火車站步行約16分鐘就能抵達，若是開車也只需約5分鐘。飯店有提供機械停車位，抵達後工作人員會協助引導停車，十分便利。

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看見飯店的入口，就能感受到濃厚的歐洲風情，門口還有象徵不同國家距離的指示牌，讓人有種即將展開世界旅行的感覺。

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大廳整體設計優雅華麗，櫃台以深色木質材質打造，散發典雅氣息。

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特別的是天花板的360度蒂芬尼玻璃穹頂，以十二星座圖案為主題，搭配鮮豔玻璃色彩，像是萬花筒般夢幻迷人。因為我們入住的時間剛好是聖誕節前夕，大廳中間還應景地擺放了聖誕樹和裝飾禮物，氛圍感拉滿！

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大廳旁有一個公共會客區，內部有設置娛樂設施，包括英國經典的紅色電話亭、冰球桌與足球台，免費供房客使用，非常適合等待或打發時間。

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公共區域裡還有洗衣房，內有洗衣機與烘乾機各一台，雖然設備數量有限，但透過登記表能有效避免插隊問題。

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貼心的是旁邊還有積木區，可以讓帶小朋友的房客安心使用。

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這次入住的房間位於7樓，一踏出電梯就能感受到滿滿的歐洲貴族氛圍，沿途擺放古典電話機等歐式擺設，走廊以白色為主色調，帶出高貴典雅的氛圍。

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進入房間後，迎接我們的是狹長型走道，左手邊是浴室，右手邊是衣櫃，裡面有提供足夠的衣架和浴袍，甚至貼心地放置了手電筒。

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房間空間規劃雖不算大，但設施十分齊全，包括熱水器、咖啡機、英式咖啡杯、小冰箱，以及內含免費飲料的保險櫃。

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房間內的設計以英式風格為主，雙人床搭配英國皇家經典的紅色床罩，還附有兩個抱枕，讓人一躺下就不想起來。

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窗外雖是市區景觀，但因樓層較高，視野不會被遮擋。

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浴室則採用乾濕分離設計，淋浴花灑還附有垂直SPA功能，能有效紓解一整天的疲憊感。盥洗用品以帶清香的品牌為主，使用起來不僅舒適，還有不錯的保濕效果。

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馬桶使用免治馬桶。

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飯店早餐以排餐加自助吧的形式提供，排餐包含中式、西式、日式和素食多種選擇，若住多天還能提前更換餐點種類。

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用餐空間充滿歐洲古典氛圍，座椅區與沙發區根據房客人數靈活安排。

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特別的是，吧台上方還有個小型樓中樓設計，擺滿了酒瓶，整體氛圍像極了迷你的歐洲酒窖。

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自助吧菜色雖不多，但這裡的自助吧仍然涵蓋了冷盤、起司、熱食等基本種類應。

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對我來說是熱食提供的是以蔬菜為主，這樣出來玩就不太需要擔心纖維質的問題，主食的肉品都會在排餐上

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最特別的是加入了台南道地的滷肉飯！肥肉比例稍高，吃起來鹹甜鹹甜，彷彿家鄉味直擊靈魂，尤其對於長時間旅遊後的遊客來說，這碗滷肉飯簡直像一份久違的溫暖。

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湯品每天都會輪替，今天是南瓜濃湯。

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如果早上習慣吃稀飯的話這裡也有。

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自助吧旁的咖啡機提供即沖選項，想喝更講究的也能直接向服務人員點現沖美式咖啡。

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桌上附有「早餐飲品菜單」，包括「大吉嶺」、「波本香草」及「英式早餐茶」等獨特風味，這些選項在一般飯店可不多見。

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這次點了「西式」與「日式」排餐各一份，兩種風格都十分經典，細節滿分。

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飲品的部分點了「冰咖啡」、「冰牛奶」和「大吉嶺(熱)」。

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餐點第一份是「西式」，內有歐姆蛋、培根、香腸與小優格等食材。

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歐姆蛋未完全熟透，保有濕潤口感，讓蛋香更加濃郁；培根煎得剛剛好，微焦香中帶著柔嫩；香腸軟嫩多汁，一口下去還會爆漿噴汁！

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小優格裡面有加入幾種水果，優格吃起來會有水果的清甜味，水果本身吃起來則是飽滿多汁

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第二份是「日式」餐點，包含蕎麥麵、沙拉、鯖魚及雞肉等。

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鯖魚煎得外酥內嫩，魚肉油脂豐厚卻不膩口，咬下去的細膩感非常治癒；沙拉則有加入清甜的玉子燒，整體清爽又開胃，讓人備感滿足。台南住宿首選！榮興金鬱金香酒店歐式風情 台式滷肉飯早餐超滿足。

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蔬菜料理也有驚喜。這裡以枸杞和薑拌炒的蔬菜，吃起來格外養生，搭配其他主食，讓人不必擔心纖維攝取不足。

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「榮興金鬱金香酒店」無論是設計還是餐點，都充分展現了細膩與用心。古典歐式裝潢帶來貴族氛圍，早餐更是跨越台日美三國經典料理，每道食材的調理都讓人驚艷。即使自助吧選擇稍少，但特色排餐的精緻度完全彌補了這點不足。如果你也想體驗高質感的住宿與美食，不妨考慮入住這裡，感受充滿異國風情的浪漫假期！

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