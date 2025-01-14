位於阿里山山腳下有間隱藏版美食-林家點心城，這裡居然有賣清燙新鮮小卷和鮮蝦，招牌必點小卷米粉湯，百元初就能享用海鮮料理，相當特別，很適合上山前或離開來品嚐，可順遊天長地久橋、月老廟和龍隱寺，尋找十二生肖，適合情侶約會，求姻緣好所在。

梅山有1314觀景台，代表一生一世的夢幻茶園，阿里山則有天長地久，代表天長地久愛情橋樑。

這裡共有兩座吊橋，上為天長橋，下為地久橋，傳說情人手牽手走過這兩個橋，就能白頭偕老，永浴愛河。影片分享

看似不起眼的外觀，沒想到裡面居然賣海鮮料理。

最新DM，實際DM以店家為主。居然還有無菜單料理只要120元。

布袋白蝦冷盤120元，只有川燙保留原味清甜，相當美味～

招牌必點：小卷盤有原味跟泰式辣味可以選擇，小盤120元，大盤160元。

小卷選用新鮮食材，保留原始風味，口感Q嫩彈牙，處理相當乾淨沒有腥味，不沾醬也很好吃。

米粉湯40元銅板美食，湯頭採用柴魚骨和蔬菜菜頭熬煮，清甜好喝。

嘉義中埔在地特色小吃店，有機會路過可以來品嚐喔～

想到達天長橋必須經過十二生肖

看似很長，其實不長，大約200公尺，上山約5分鐘即可到達。

遠遠的就可以看到吊橋。

中間有一座許願鐘，可以來敲鐘祈福。

天長地久橋位於觸口村，為橫跨八掌溪兩座古樸吊橋。可惜天長橋目前封閉中，不能前往。

只能遠觀，發現在此合影也是很特別的視角。

天長地久橋位於嘉義番路鄉，上為天長橋、下為地久橋，始於日治時代， 兩橋橫跨八掌溪上游溪谷，周圍青山綠水，相當美麗。

傳說情侶手牽手，一起走過天長地久橋就會幸福美滿，旁邊還有月老廟可以求姻緣喔～

這裡設有免費停車場、洗手間、休憩涼亭，是阿里山公路最佳中繼休憩站。

林家點心城：嘉義縣中埔鄉社口村檨仔林34號之3；營業時間：10:00-14：00；16:30-19:00

龍隱寺：嘉義縣番路鄉1號

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