拔過彩色胡蘿蔔嗎？還是萬人拔蔔派對呢！2025年「國際台灣胡蘿蔔日」將於 3月1日 在雲林東勢鄉盛大舉行。今年國際台灣胡蘿蔔日以「五彩生活，美力東勢」為主題，結合色彩美學與農業文化，推出精采活動，包括拔胡蘿蔔體驗、親子創意走秀、農機玩具體驗與胡氣市集，預計吸引超過萬人參與者共襄盛舉。

2025「國際台灣胡蘿蔔日」精采亮點

亮點１．拔胡蘿蔔體驗

全新推出「金鑽蔔蔔組」，擴大專屬區域，帶來更舒適的採集環境，並加贈限量蔔蔔特製周邊商品，讓參加者感受五彩胡蘿蔔獨特魅力。

亮點２．胡氣市集

匯集在地農特產品及文創小物，現場還有雲林胡蘿蔔風味餐點，讓民眾大飽口福。從餐桌到文創，感受胡蘿蔔的多層次風貌，體驗雲林東勢的農業活力。

亮點３．大手牽小手蔔FunShow

結合家庭互動的胡蘿蔔造型創意走秀「大手牽小手蔔FunShow」，讓親子攜手登台，秀出自家專屬的可愛「蔔蔔」造型。

亮點４．農機玩具體驗

遠從日本贈送的迷你農機玩具，讓大小朋友化身小小農夫，親身感受農耕樂趣。

亮點５．東勢好聲音

邀請雲林在地文青歌手上台演出，將胡蘿蔔文化融入動人的音樂饗宴，為活動增添熱鬧氛圍。

克服去年因兩次颱風影響帶來的種植挑戰，主辦單位VDS活力東勢秉持著推廣農業的初衷，期望讓更多人體驗五彩胡蘿蔔的多樣價值。雲林縣為台灣三大胡蘿蔔產地之一，是國內重要的農業重鎮。主辦單位VDS活力東勢表示，今年活動結合色彩美學與農事體驗，不僅要讓參與者感受胡蘿蔔的健康與美味，更希望透過寓教於樂的形式，促進親子互動，帶動地方經濟，並深化大眾對在地農業的關注與支持。

活動報名與資訊：

2025年國際台灣胡蘿蔔日將於 1月15日 開放報名，邀請全台民眾齊聚雲林東勢鄉，感受拔胡蘿蔔的樂趣，體驗結合美學與農業的獨特活動。

【 2025國際台灣胡蘿蔔日 活動資訊】

活動日期：2025年 3月1 日(六) AM 09:00〜PM 16:00

活動地點：雲林縣東勢鄉鐵馬道