最近我們到訪苗栗一日遊時，驚喜發現了一家隱藏版的美食店 來馬芽菜雞！位於苗栗頭份的一條巷弄內，雖然位置有點隱密，但每到用餐時間總是爆滿的人潮，絕對是店家高人氣的最佳證明。這裡的芽菜雞以正宗的南洋風味征服了無數老饕的味蕾，不僅是苗栗美食地圖上的一顆明珠，更是2025苗栗一日遊必吃的餐廳之一。

來馬芽菜雞在哪裡？

地址：苗栗縣頭份市八德二路368號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

電話：03-7660885

來馬芽菜雞位於苗栗縣頭份市八德二路368號，地點雖然有點隱密，但絕對值得一吃！開車的朋友可以使用導航輕鬆抵達，附近也有不少停車位，非常方便。店面雖然低調，但門口掛著醒目的招牌，一看就知道是美食藏身之處。周邊還有不少苗栗景點，來這裡用餐後還可以順道探索頭份的其他魅力景點。



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來馬芽菜雞環境介紹

一進到來馬芽菜雞，映入眼簾的是乾淨明亮的用餐空間，牆上掛著幾幅店家招牌的南洋風美食，搭配綠植裝飾讓人彷彿瞬間飛到了馬來西亞的街頭小吃攤。餐廳內約可容納30-50人，無論是家庭聚餐還是朋友小聚，這裡的用餐氛圍都讓人感到非常放鬆愜意。



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來馬芽菜雞菜單介紹

來馬芽菜雞最出名菜單餐點就是，以來自馬來西亞怡保的經典料理，以嫩滑的白斬雞搭配清爽的芽菜製成的怡保芽菜雞，再結合多樣化的麵食與小菜，打造出一場南洋風味的味覺盛宴。店家以精心挑選的食材與道地的烹調方式，成功還原了原汁原味的南洋美食。無論是當地居民還是來苗栗一日遊的旅人，這裡都是必訪的頭份美食秘境。

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

來馬雞湯(油麵)

首先第一碗要介紹的就是這道，來馬雞湯(油麵)以慢火燉煮數小時，湯頭濃郁又清甜，搭配鮮嫩的土雞肉與叉燒，以及香Q的油麵，讓人一口接一口停不下來。尤其是在寒冷的冬日，喝上一碗美味的雞湯，感覺整個人都覺得暖呼呼的呢~



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叻沙海鮮麵(沙河粉+油麵)

再來這道美食，有著濃厚的南洋叻沙湯底，加入多樣的新鮮大鮮蝦、魷魚，濃郁的香氣撲鼻而來，微辣的口感在搭配上沙河粉與油麵混搭後，每一口都充滿了獨特的香氣與口感層次，這道料理特別適合喜歡重口味的朋友，微辣的叻沙湯絕對會讓你越吃越上癮喔~

來馬乾撈麵

接著這道美食，大家可不要小看這道看似簡單的乾撈麵，麵條拌上特製的雞油醬汁，香氣瞬間爆棚。喜歡辣味的朋友千萬別忘了加上一點店家的自製辣椒醬，味道會更加豐富~

來馬芽菜雞小菜推薦

油香燙芽菜

店家特選短小肥嫩的飽滿豆芽，搭配特製的雞油與白胡椒調味，清爽又不失香氣，是來馬芽菜雞的招牌之一，簡單又美味的配麵好選擇~

芽菜鷄

來馬芽菜鷄的招牌小吃之一就是芽菜鷄，馬來西亞的經典料理美食，以雞肉的鮮嫩滑潤和原汁原味的口感而聞名。芽菜鷄選用海南文昌鷄這種特有品種，經過細心燙煮，肉質超級嫩口多汁，讓每一口都充滿層次感。讓你不用出國就能吃到這正宗的馬來西亞風味美食~

香蒜蜜汁叉燒

這道香蒜蜜汁叉燒外皮微焦，帶著一層誘人的蜜汁光澤，香氣撲鼻。蜜汁的甜味與蒜香完美融合，鹹甜適中，外層微微焦脆，咬下一口後鮮嫩多汁，讓人一口接一口停不下來的好滋味，這道小菜不僅是單吃的佳品，也非常適合搭配主食一起享用呢~

冬菇燴雞腳

冬菇燴雞腳是一道慢火細燉的經典菜色。雞腳燉煮至軟爛，入口即化，冬菇則吸收了濃郁的湯汁，鮮香滑嫩。湯汁帶有濃厚的醬香，鹹中帶甘，每一口都充滿層次感，是喜愛濃郁口味饕客的心頭好。

蝦米蔥油豆腐

蝦米蔥油豆腐是一道簡單又美味的家常菜，融合了鮮香的蝦米、蔥油與嫩滑的豆腐。這道菜不僅口感豐富，看似簡單卻是飯桌上的一大亮點。

2025苗栗一日遊必吃美食推薦

美食推薦

整體來說，來馬芽菜雞無論是主菜還是小菜，都能讓人感受到店家的用心與對南洋料理的執著。每一道料理都充滿濃濃的家鄉味，既有馬來西亞的傳統風味，也融入了本地的特色，讓人一試成主顧。如果你正在計劃前往苗栗一日遊的人，來馬芽菜雞 絕對會是您不可錯過的美食小吃喔! 現在憑截圖還可以送一碗雞油拌飯，如果大家對這個最新的來馬品牌有興趣的話，一定要記得把這篇文章先存起來，到訪時才不會錯過這個專屬於您的粉絲優惠喔!

來馬芽菜雞-頭份總店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：來馬芽菜雞

地址：苗栗縣頭份市八德二路368號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

電話：03-7660885